Il indique le chemin, immortalise les souvenirs et permet de garder le contact avec les amis : le smartphone est indispensable en voyage. Pour pouvoir profiter en toute décontraction de tes vacances à l’étranger, il y a quelques petites choses à régler avant le départ.

Surfer et téléphoner à l’étranger peut coûter cher. Ces quelques conseils te protégeront toi et tes données. Pexels, Kampus Production

Pas beaucoup de temps ? blueNews te résume l'essentiel Les vacances sont là et le portable est bien sûr du voyage : il te suffira de tenir compte de quelques règles pour éviter toute mauvaise surprise à la fin de ton voyage.

Avec ces conseils, tu pourras maîtriser les coûts et protéger tes données. Montre plus

Tu es dans les starting-blocks pour les vacances, c’est sûr, mais qu’en est-il de ton abonnement ? Aujourd’hui, c’est un jeu d’enfant de téléphoner à l’étranger ou d’y chercher en ligne le restaurant le plus proche. Grâce à ces quelques conseils, tu vas pouvoir te préparer pour ton prochain voyage à l’étranger et éviter de lourdes dépenses d’itinérance superflues :

Abonnement

Vérifie si ton abonnement inclut l’itinérance pour les données et des minutes gratuites à l’étranger. Et si oui, dans quels pays. Fixe une limite pour les frais d’itinérance. Au besoin, active un pack optionnel pour la durée des vacances.

Batterie

Le chargeur de ton portable doit se trouver dans ton bagage à main. Informe-toi pour savoir si un adaptateur de prise électrique est nécessaire dans le pays de destination. Si tu veux vraiment jouer la carte de la sécurité, emporte une batterie externe, afin d’avoir toujours une alimentation de secours à portée de main.

Applis

Il existe une foule d’applis utiles pour les vacances. Une appli de traduction te facilitera la communication si tu ne parles pas la langue locale. Au restaurant et dans les magasins, il est utile de disposer d’un convertisseur de devises, afin d’avoir tes dépenses parfaitement sous contrôle.

Copie de sauvegarde

Sauvegarde tes données avant de partir en voyage. Si tu perds ton portable en vacances ou qu’il tombe dans l’eau, tu auras au-moins une copie de tes données.

Traqueur dans les bagages

Train de nuit, avion, ferry, ce n’est pas toujours simple de garder un œil sur ses bagages. Mieux vaut donc y glisser un e-tag, afin de pouvoir aisément les suivre à la trace.

Utilisation hors ligne

Télécharge les principaux plans de ville, cartes et horaires pour ton voyage. Tu pourras ainsi les utiliser hors ligne, même si tu n’as pas de réseau. Télécharge aussi les titres de musique et les films que tu aimerais écouter et visionner en voyage.

Les cartes hors ligne sont toujours disponibles, même quand la réception est mauvaise. Foto: Unsplash, Patrick Schöpflin

Mise à jour

Mets ton appareil à jour en installant le système d’exploitation le plus récent. Tu éviteras ainsi que ton appareil consomme à ton insu des données mobiles en voyage pour télécharger une mise à jour.

WLAN

Les réseaux WLAN publics sont très pratiques, mais ils sont aussi tout sauf sûrs. Les réseaux publics présentent un risque élevé et la prudence est donc de mise : ne partage aucune information personnelle (une photo de ta carte d’identité par exemple) et évite toute opération sensible, comme de l’e-banking.

Accessoires

De nombreux gadgets peuvent se révéler utiles en voyage : haut-parleur Bluetooth, casque, étui imperméable, perche à selfies, pour ne citer que quelques exemples. Prépare-les afin de ne pas les oublier à la maison.

Sur Swisscom Campus, tu trouveras encore d’autres conseils, notamment sur les sujets suivants :