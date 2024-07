Les voitures électriques sont de plus en plus populaires, même pour les vacances: elles sont plus écologiques, plus silencieuses et souvent moins chères à entretenir que les véhicules équipés de moteurs à combustion. Pexels, Avinash Patel

Planifier ses vacances avec une voiture électrique, c’est faire un pas important vers la protection du climat. L’électromobilité présente de nombreux avantages, tant pour la sphère privée que professionnelle.

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Les voitures électriques ont la cote, et leurs avantages en font des compagnes de vacances très pratiques.

Avec le bon mix de courant, les voitures électriques ont un meilleur bilan climatique que les voitures à combustion.

Swisscom passe à la mobilité électrique et se rapproche ainsi de l’objectif «net zéro d’ici 2035». Montre plus

Que ce soit avec une voiture de location pendant les vacances ou son véhicule de tous les jours: miser sur la mobilité électrique, c’est prendre la voie rapide. Les voitures électriques ne sont pas seulement plus silencieuses et moins chères, elles sont surtout plus respectueuses du climat que les voitures à combustion.

La mobilité électrique apporte ainsi une contribution importante à la protection climatique.

Voitures électriques: efficacité et durabilité

Les moteurs électriques utilisent l’énergie fournie de manière plus efficace que les moteurs à combustion. Ils transforment la majeure partie de l’énergie électrique en mouvement, alors que les moteurs à combustion perdent une partie considérable de l’énergie sous forme de chaleur.

Saskia Günther, responsable du développement durable chez Swisscom, poursuit un objectif ambitieux: d’ici 2025, les émissions provenant de la flotte de véhicules devraient être réduites de moitié. Swisscom

Les voitures électriques peuvent être alimentées par de l’énergie renouvelable d’origine éolienne, solaire ou hydraulique. Cela permet de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d’améliorer le bilan climatique. L’infrastructure de recharge pour les voitures électriques se développe depuis des années et les temps de recharge se sont raccourcis, ce qui rend ce type de motorisation adapté aux road trips plus longs.

Swisscom passe également aux voitures électriques

Non seulement les particuliers, mais aussi les entreprises peuvent contribuer de manière significative à la réduction des émissions de CO2 en passant à la mobilité électrique. Swisscom possède l’un des plus grands parcs automobiles d’entreprise de Suisse et le convertira à l’électricité d’ici 2030.

D’ici début 2025, Swisscom intégrera progressivement plus de 1 200 nouvelles voitures électriques dans sa flotte. Tous ses véhicules de tourisme seront alors dotés de la propulsion électrique.

«D’ici 2035, nous voulons atteindre le net zéro pour les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur», explique Saskia Günther, «et apporter ainsi une contribution significative à la protection climatique en Suisse.»

Un projet d’envergure. Mais que signifie réellement «net zéro»?

Net zéro: réduire encore les émissions

Le terme «net zéro» a pris de l’importance ces dernières années. Pour les entreprises qui se sont engagées à atteindre cet objectif de développement durable, le net zéro selon la SBTi signifie qu’elles doivent d’une part réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Parallèlement, elles doivent compenser les émissions produites par des mesures de réduction. Une des étapes vers cet objectif consiste à passer aux énergies renouvelables ou à la mobilité électrique. Depuis 1990, Swisscom a déjà réduit plus de 80% de ses émissions directes.

L’entreprise a pour objectif de baisser ses émissions de CO2 de dix pour cent supplémentaires d’ici 2025, de réduire de moitié les émissions directes de CO2 de sa flotte de véhicules et de les éliminer totalement d’ici 2030. Ces objectifs intermédiaires constituent des étapes importantes sur la voie du net zéro d’ici 2035.

Conseils pour les automobilistes

Toi aussi, tu peux contribuer significativement à la protection de l’environnement en passant à la mobilité électrique. Avant d’acheter, renseigne-toi sur les coûts, les possibilités de recharge et l’autonomie du véhicule. L’autonomie varie en fonction du modèle, de la capacité de la batterie et des conditions de conduite.

L’utilisation à long terme de véhicules électriques est plus avantageuse que celle de véhicules à moteur thermique. Les taxes sur les voitures électriques sont moins élevées selon les cantons, tout comme les frais de maintenance.

Voiture électrique: ce que tu dois savoir

1. Longues distances Les voitures électriques modernes ont une autonomie de 200 à 500 kilomètres par charge, et certaines dépassent même les 600 kilomètres. Montre plus

2. Station de chargement à proximité La Suisse dispose d’un réseau dense de stations de chargement publiques dans la plupart des cantons. Avant de partir, renseigne-toi sur les endroits où tu peux recharger ta voiture et adapte ton itinéraire en conséquence. Montre plus

3. Moins cher à long terme Á l’achat, les voitures électriques sont généralement plus chères que les voitures équipées d’un moteur à combustion. Les coûts de maintenance et de fonctionnement sont cependant moins élevés, ce qui rend l’achat rentable sur une plus longue période. De plus, on trouve désormais sur le marché des voitures d’occasion moins onéreuses. Montre plus