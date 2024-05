Regarder la télévision tout en préservant l’environnement? Grâce à la nouvelle TV-Box 5 de Swisscom, c’est possible. Petite, économique et robuste, elle permet d’accéder au meilleur du divertissement.

La TV-Box 5 de Swisscom est nettement plus petite que le modèle précédent. Elle consomme également moins d’énergie et est fabriquée à partir de plastique recyclé. Pixabay, René Schindler

Elle utilise 35% moins d’énergie que le modèle précédent et est constituée à 65% de plastique recyclé.

Afin d’économiser les ressources, il est important d’utiliser les anciens appareils le plus longtemps possible et de se tourner vers des appareils qui peuvent être recyclés lorsqu’un achat est nécessaire. Montre plus

Que l’on aime regarder «Bonne nuit les petits» avant de se coucher, le journal télévisé ou sa série préférée après une longue journée, la télévision et les services de streaming sont très appréciés.

Comme les deux consomment de l’électricité, des solutions respectueuses de l’environnement sont nécessaires. En plus de la durée d’utilité et du mode de transmission (streaming ou télévision linéaire), c’est surtout le choix du terminal qui joue un rôle décisif.

Une TV-Box doit une grande partie de son impact sur l’environnement à sa production, c’est pourquoi les appareils doivent être utilisés le plus longtemps possible. Pour un nouvel achat, il est préférable de se tourner vers des produits qui permettent aux utilisatrices et utilisateurs de contribuer à la réduction des émissions de CO₂.

Recyclable et économe en ressources

Grâce à la nouvelle TV-Box, tu fais passer ton expérience de divertissement au niveau supérieur en plus d’apporter une contribution modeste, mais significative, à la protection climatique. La consommation d’électricité de la nouvelle TV-Box 5 est inférieure de 35% à celle du modèle précédent.

La TV-Box 5 est un petit appareil multimédia qui fonctionne avec Android: elle permet d’accéder à différentes applications ou services de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et YouTube et peut même être utilisée comme plateforme de gaming. Ces nouveaux services fonctionnent également lorsque l’on connecte la TV-Box 5 à des téléviseurs plus anciens, ce qui permet d’utiliser ces derniers plus longtemps.

La TV-Box 5 de Swisscom permet d’utiliser des applications, des services de streaming et l’assistant vocal de Google. Swisscom

La TV-Box 5 de Swisscom est composée en grande partie de plastique recyclé et l’emballage est en carton recyclé sans plastique. La TV-Box fait à peine la moitié de la taille du modèle précédent et nécessite donc moins de matériaux. Elle dispose d’un bloc d’alimentation avec connexion USB-C qui peut être utilisé pour d’autres appareils, à condition qu’il ne soit plus utilisé pour la TV-Box.

Le secret de la faible consommation d’électricité

Fabio Farine, Product Manager chez Swisscom, explique comment il est possible que la nouvelle TV-Box consomme si peu d’énergie: «La faible consommation d’électricité est possible grâce à l’association de trois modes: fonctionnement, veille et Deep Standby. Le mode économie d’énergie «Deep Standby» sert à réduire la consommation d’électricité au minimum absolu. À cela s’ajoute le fait que nous utilisons la technologie de puce la plus récente.»

Si la TV-Box n’est pas utilisée, le mode Deep Standby permet de réduire la consommation d’électricité de 14 kilowattheures (kWh) à 6 kWh par an. «Le seul inconvénient est que la TV-Box a besoin d’un peu plus de temps pour s’allumer. En mode de veille standard, cela prend deux à trois secondes, alors qu’en mode Deep Standby, environ 30 secondes», ajoute Fabio Farine.

Le mode Deep Standby réduit la consommation d’électricité et peut être activé dès l’installation de la TV-Box 5. Swisscom

Le meilleur du divertissement avec plus de 300 chaînes

Avec la TV-Box 5 de Swisscom, les utilisatrices et utilisateurs ont le choix entre plus de 300 chaînes. Si un imprévu survient lors d’une soirée télé ou si l’on s’endort sans le vouloir sur le canapé, la fonction d’enregistrement permet de regarder plus tard son émission préférée en toute tranquillité.

La TV-Box est très petite, mais elle offre une qualité maximale. Grâce à une fonction supplémentaire, tu peux regarder la télévision sans interruption publicitaire.

Une contribution importante à l’économie circulaire

En utilisant la TV-Box 5, tu contribues activement à la réduction des émissions de CO₂. Que ce soit lors de sa fabrication ou de son utilisation, la box ne génère qu’une fraction des émissions de CO₂ des modèles traditionnels.

Fabio Farine souligne que les anciennes TV-Box de Swisscom sont également économes en énergie. «Une utilisation prolongée est toujours avantageuse pour les terminaux électroniques. Il est préférable d’utiliser les anciennes TV-Box aussi longtemps que possible.»

Pour économiser les ressources, il est non seulement important d’utiliser le plus longtemps possible les appareils que l’on possède déjà, mais aussi de les remettre dans le circuit en les recyclant à la fin de leur durée d’utilité.

La taille de l’écran, un facteur de durabilité

La taille de l’écran est de loin le facteur le plus important: plus l’écran est grand, plus la consommation d’électricité est importante lorsqu’on regarde la télévision. «Les nouvelles technologies permettent également de réduire la consommation d’électricité des écrans, mais leur taille a considérablement augmenté ces dernières années», explique Fabio Farine.

C’est pourquoi le choix de la TV-Box n’est pas le seul à être décisif, il faut aussi que l’écran soit efficace sur le plan énergétique.