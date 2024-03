Liens suspects, e-mails frauduleux ou transferts bancaires sur un réseau WLAN public: toute personne qui se surfe sur Internet peut facilement être victime d’une escroquerie. Voici quelques conseils pour t’aider à identifier les attaques et à protéger tes données.

Le phishing (ou hameçonnage) est une forme répandue d’escroquerie sur Internet visant à obtenir des mots de passe et des données. Mais ceux qui savent se protéger ne tombent pas facilement dans les filets des escrocs. Pexels, Brett Sayles

Les cyberattaques sont très courantes. Tu peux les reconnaître et les éviter en prenant différentes mesures.

Les utilisatrices et utilisateurs peuvent protéger leurs données privées à l’aide de codes d’accès, de services cloud et de mises à jour de logiciels.

Swisscom met à disposition des guides et des programmes qui aident à naviguer en toute sécurité sur Internet. Montre plus

Les smartphones sont devenus des compagnons essentiels dans notre quotidien.

Sur Internet, nous échangeons des informations et des données parfois très sensibles, et il peut être difficile de garder une vue d’ensemble et de ne pas se faire avoir par des tentatives d’escroquerie. Il est donc d’autant plus important de connaître les risques et de prendre des mesures de précaution.

Marcel Curien, expert Swisscom, te donne dans cette vidéo 10 conseils pour te protéger contre la cybercriminalité.

Swisscom aide les utilisatrices et utilisateurs à naviguer en toute sécurité sur Internet en leur proposant des guides, des vidéos d’apprentissage et des cours.

Reconnaître les tentatives d’escroquerie

Les tentatives d’escroquerie se reconnaissent souvent grâce à quelques détails: méfie-toi des sites web qui ne semblent pas sérieux et sont remplis de publicités et de pop-ups. Le phishing utilise des imitations détaillées d’e-mails officiels d’entreprises contenant des liens vers des sites Internet frauduleux. Tu peux les reconnaître à leurs fautes d’orthographe ou à leurs adresses d’expéditeur douteuses.

Signaler une escroquerie

Certains e-mails d’hameçonnage tentent de t’inciter à ouvrir les pièces jointes en te menaçant ou en te demandant avec insistance de le faire. Si tu as ouvert une telle pièce jointe par inadvertance, tu peux le signaler au Centre national de cybersécurité.

Sécurité sur Internet: les 5 conseils les plus importants

1. Protection par mot de passe Pour éviter que des étrangers aient accès à tes appareils, tu devrais avoir recours au cryptage biométrique, en utilisant par exemple la reconnaissance faciale. Pour les données de connexion, il est recommandé d'utiliser l'authentification à deux facteurs et des codes d'accès plutôt que de simples mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe t'aide à garder une vue d'ensemble de tes mots de passe.

2. Mettre à jour régulièrement les logiciels Les failles de sécurité des applications et des systèmes d'exploitation sont corrigées par des mises à jour logicielles. Il est donc important de les effectuer régulièrement afin de protéger tes données.

3. Éviter les réseaux publics Les réseaux accessibles au public peuvent être plus facilement piratés que les réseaux chiffrés. C'est pourquoi tu ne devrais pas effectuer de transactions sensibles, comme des transferts bancaires, par leur intermédiaire.

4. Utiliser les boutiques officielles Télécharge les applications uniquement sur les boutiques officielles telles que Google Play ou App Store (Apple). Vérifie également les informations auxquelles les applications ont accès sur ton appareil: il vaut mieux supprimer une application de lampe de poche qui veut accéder à tes contacts.

5. Surfe en toute sécurité Utilise exclusivement des sites Internet dont l'URL commence par «http» ou «https». Utilise un logiciel antivirus pour te protéger contre les sites web dangereux et bloquer les fenêtres pop-up. Swisscom propose une protection contre les virus, le piratage et les logiciels espions