Il y a trois ans, le parc automobile de Swisscom a accueilli ses premiers véhicules électriques. Aujourd’hui, l’entreprise convertit l’ensemble de son parc de voitures de tourisme à la mobilité électrique et a commandé environ 1200 véhicules dans cette optique.

Les voitures électriques ne produisent pas d’émissions lors de leur utilisation et sont plus respectueuses de l’environnement que les véhicules équipés de moteurs à combustion. Elles préservent non seulement l’environnement, mais aussi nos oreilles. Swisscom

Quiconque conduit une voiture ou vit aux alentours d’une route très fréquentée le sait: la mobilité constitue une nuisance sonore importante et représente l’une des principales responsables des émissions carbone. En effet, les moteurs émettent de grandes quantités de CO 2 et d’autres gaz à effet de serre lors de la combustion des carburants.

Swisscom gère l’un des plus grands parcs automobiles d’entreprise de Suisse, qui comprend au total près de 2500 véhicules utilitaires et voitures de tourisme. La transition à la mobilité électrique est prévue depuis longtemps, et il s’agit maintenant de passer des paroles aux actes.

Mobilité durable

Swisscom est une entreprise neutre en carbone depuis l’été 2020. «En passant aux voitures électriques, nous pouvons faire baisser nos émissions de manière significative», explique Saskia Günther, responsable de l’équipe Durabilité de Swisscom. «Nous nous sommes fixé l’objectif ambitieux de réduire de moitié les émissions directes de CO 2 liées à la mobilité d’ici à 2025 et de les supprimer totalement d’ici à 2030.»

Swisscom entamera le passage à la mobilité électrique avec les voitures de tourisme. Une première étape importante a déjà été franchie: Swisscom a commandé plus de 1200 véhicules électriques, qui seront livrés dans les prochains mois.

Saskia Günther: «Avec environ 2500 véhicules, Swisscom possède l’un des plus grands parcs automobiles d’entreprise de Suisse.» Swisscom

«Nous poursuivons résolument notre route vers la mobilité durable. Après avoir commencé il y a trois ans avec des véhicules pilotes, nous électrifions maintenant l’ensemble de notre parc de voitures de tourisme», ajoute Saskia Günther.

Pas à pas vers la protection du climat

Actuellement, toutes les voitures de tourisme sont remplacées par des voitures électriques. La conversion des véhicules utilitaires suivra ultérieurement. «D’ici à 2025, la moitié de notre flotte sera constituée de véhicules électriques, et nous voulons basculer entièrement vers un parc automobiles d’entreprise électriciée d’ici à 2030», explique Saskia Günther. «C’est un objectif très ambitieux quand on gère 2500 véhicules.»

