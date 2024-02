Un smartphone doit une grande partie de son impact sur l’environnement à sa production, c’est pourquoi il est important que les matières premières des anciens appareils soient réintroduites dans le circuit. Découvre ici quelles options de réutilisation s’offrent à toi.

La fabrication de nouveaux appareils électroniques tels que les téléphones portables dépend de matières premières métalliques, mais leur extraction traditionnelle consomme des ressources et génère des émissions de CO 2 . C’est alors que l’«urban mining» entre en jeu.

Montre plus

Pour partir à la recherche de matières précieuses, pas besoin de détecteur de métaux. Les vieux téléphones portables traînent souvent sans être utilisés, et ils contiennent de nombreux métaux précieux comme l’argent, l’or ou le titane. Leur recyclage contribue à la protection de l’environnement.

Les matériaux des appareils mobiles qui ne sont plus utilisés peuvent être recyclés et réutilisés pour la fabrication de nouveaux appareils. Cela fait de nos caves des mines urbaines, raison pour laquelle ce type de recyclage s’appelle l’urban mining.

Les métaux précieux ne sont disponibles qu’en quantité limitée et sont souvent extraits dans des mines traditionnelles qui rejettent du CO2. L’urban mining tire profit des avantages de l’économie circulaire et récupère des métaux qui ont déjà été utilisés une fois.

«Grâce à l’urban mining, nous recyclons des métaux qui ont déjà été utilisés et les remettons ainsi dans le circuit», explique Monica Vogel, géologue.

L’experte souligne que l’économie circulaire permet de réduire les émissions de CO 2 et ne constitue pas une charge supplémentaire pour l’environnement.

Swisscom encourage l’urban mining par le biais de différentes offres de réutilisation.

Sur la page «Buyback», tu peux vendre ton ancien téléphone portable à Swisscom: tu fais ainsi un petit bénéfice et tu soutiens en même temps l’économie circulaire.

Les personnes qui préfèrent faire un don peuvent confier leur téléphone portable à «Mobile Aid». Selon son état, l’appareil est reconditionné et vendu d’occasion ou envoyé au recyclage, lors duquel les matières premières sont soigneusement mises de côté. L’intégralité des bénéfices est reversée à la fondation SOS Villages d’Enfants.

Montre plus

Comme de nombreux portables traînent dans les foyers sans être utilisés, notre environnement est ce que l’on appelle une «mine urbaine». On y trouve des matières précieuses qui peuvent être recyclées.

Grâce à l’urban mining, ces matières premières sont recyclées et réintroduites dans le circuit. Elles sont ainsi utilisées pour la fabrication de nouveaux appareils.

Cet article a été rédigé en coopération avec Swisscom

Swisscom s’engage en faveur de la durabilité environnementale, sociale et économique : protection du climat, style de vie durable et utilisation responsable des nouveaux médias. En 2023, Swisscom a été récompensée pour la troisième fois consécutive comme « l’entreprise de télécommunications la plus durable au monde »