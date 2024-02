Le chauffage à distance donne de bonnes raisons de se réjouir: il est respectueux de l’environnement, local (l’énergie vient de la région) et permet de gagner de la place chez soi.

Quiconque s’occupe de son appareil de chauffage le sait bien: il prend beaucoup de place et doit être réapprovisionné régulièrement en huile, pellets de bois ou gaz. Il n’est donc pas étonnant que le chauffage à distance, économique et écologique, soit une alternative plébiscitée.

Le chauffage à distance est une manière de se chauffer respectueuse de l’environnement et aux nombreux avantages.

Le chauffage à distance est respectueux de l’environnement, local (l’énergie vient de la région) et permet de gagner de la place chez soi. Pour en bénéficier, le bâtiment doit se trouver dans une zone d’approvisionnement et être relié au réseau de chauffage à distance.

Avec le chauffage à distance, la source de chaleur ne se trouve plus dans la cave d’un bâtiment, comme dans le cas du chauffage à énergie fossile, mais provient de la région. La chaleur est produite dans un lieu central, puis transportée dans des tuyaux jusque dans les foyers où elle est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude.

Les entreprises industrielles rejetant de la chaleur comptent parmi les fournisseurs de chauffage à distance. Ainsi, les installations de valorisation des déchets injectent dans le réseau de chauffage à distance la chaleur récupérée suite à l’incinération des déchets.

En Suisse, seuls 3,8 % des bâtiments d’habitation utilisent le chauffage à distance comme source d’énergie principale. Il est devancé par le mazout (39 %), les pompes à chaleur (19 %), le gaz (18 %) et le bois (12 %). Ces chiffres, valables pour l’année 2022, ont été communiqués par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Swisscom fait partie des entreprises qui fournissent du chauffage à distance. En effet, ses centres de calcul étant des points de connexion Internet importants, ils doivent être refroidis en permanence. À elle seule, la chaleur récupérée du centre de calcul de Zurich Binz alimente près de 5000 foyers en chauffage et en eau chaude.

Refroidir les centres de calcul produit de la chaleur. Celle-ci est transportée à travers le réseau de chauffage à distance pour chauffer et alimenter en eau chaude les quartiers voisins.

Chaque année, le centre de calcul de Zurich Binz de Swisscom fournit à lui seul 16 gigawattheures d’énergie aux consommatrices et consommateurs. Ce volume suffit à alimenter tout un quartier. À titre de comparaison, cela permettrait de faire griller environ six millions de toasts par jour.

Le chauffage à distance est écologique, car il utilise des énergies renouvelables, des rejets de chaleur ou de la biomasse.

Contrôle des coûts: le propriétaire foncier ne doit payer qu’une seule fois le raccordement au réseau de chauffage à distance. Aucun autre investissement n’est nécessaire. De plus, il n’y a aucun coût d’entretien, de maintenance et de réparation des installations de chauffage.

Gain de place: le chauffage à distance permet d’économiser la place que prendraient un chauffage fonctionnant à l’énergie fossile et ses combustibles.

Respect de l’environnement: le chauffage à distance utilise la chaleur récupérée de l’industrie et des entreprises pour chauffer les logements et l’eau.

