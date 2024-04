Les parents ont beaucoup à apprendre de leurs enfants en matière d’utilisation des portables et de développement durable, comme le confirme la recherche. Pexels, Karolina Grabowska

Réparer, réutiliser et préserver l’environnement: les jeunes accordent de plus en plus d’importance à la durabilité de leurs smartphones, d’où un intérêt croissant pour l’autonomie de la batterie.

Il est essentiel pour eux que la batterie dispose d’une longue durée de vie.

Swisscom confirme la tendance: l'entreprise constate une demande importante d'appareils d'occasion remis à neuf

Jeunes, mais pas insouciants: les résultats du JAMESfocus 2023, le rapport de l’étude JAMES actuelle, montrent que les adolescents ont un comportement plus durable que leurs aînés en matière d’utilisation des portables.

Les jeunes utilisent leurs smartphones beaucoup plus longtemps que les adultes, recourent plus souvent à des appareils d’occasion et remplacent moins fréquemment leur mobile par un nouveau modèle. Les adolescents conservent en effet leur smartphone pendant près de trois ans en moyenne, contre 1,9 an en 2016.

Environ un cinquième (18%) des jeunes de 12 à 19 ans interrogés possèdent un téléphone portable d’occasion. Ils font réparer les téléphones défectueux (42%), alors que seule une minorité d’adultes le fait (7%). Les jeunes contribuent ainsi de manière importante à l’économie circulaire.

Matières premières réintégrées dans le circuit

L’économie circulaire consiste à utiliser les produits et les matériaux aussi longtemps que possible et à les recycler ensuite. La fabrication de nouveaux appareils nécessite des matières premières rares, comme les métaux précieux, et a un impact sur l’environnement; il est important d’utiliser et de réparer les portables aussi longtemps que possible plutôt que de les remplacer par un nouveau modèle.

Les ados, un exemple pour leurs parents

Les résultats de l’étude sur les médias montrent qu’en cas de problème, les adultes remplacent plus souvent leurs téléphones portables par de nouveaux appareils que les adolescents. La défaillance de la batterie est fréquemment à l’origine de l’achat d’un nouvel appareil.

5 avantages des appareils d’occasion Prix : les téléphones portables d’occasion sont beaucoup moins chers que les appareils neufs.

Protection de l’environnement : l’achat d’appareils d’occasion permet d’économiser des ressources et de préserver l’environnement.

Performance : les portables reconditionnés sont entièrement fonctionnels et disposent des mêmes capacités que les smartphones neufs.

Garantie : les fournisseurs sérieux comme Swisscom garantissent des téléphones disposant de plus de 80% de la durée de vie initiale de la batterie et proposent un échange gratuit en cas de défaut.

Grand choix: les smartphones d’occasion disponibles présentent une qualité variée. Montre plus

Une batterie faible peut être facilement remplacée et d’autres défauts peuvent également être réparés. Un appareil cassé ne doit pas nécessairement être remplacé par un neuf. Les téléphones d’occasion testés disposent d’une bonne autonomie de batterie. Swisscom, par exemple, propose différentes offres de réutilisation et fournit une garantie de douze mois.

Téléphones portables d’occasion chez Swisscom

Avec Refreshed, Swisscom propose des smartphones d’occasion reconditionnés de qualité différente. Le nombre d’appareils récupérés et recyclés a fortement augmenté depuis 2016.

Les appareils d’occasion de Swisscom sont fonctionnels à 100% et disposent d’au moins 80% de la durée de vie initiale de la batterie. Ils sont testés avec plus de 35 points de contrôle. Un téléphone d’occasion est une alternative bon marché à un appareil neuf qui permet en outre de préserver l’environnement.