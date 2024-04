Avec le nouveau programme de Swisscom, les enfants examinent de près la chaîne de création de valeur du smartphone: ils apprennent à quel point un smartphone est une ressource précieuse et comment l’utiliser de manière durable. Pexels, Gustavo Fring

Un portable contient plus de 60 matières premières, dont l’extraction a un impact sur les humains et la nature. Grâce à une méthode simple, les enfants parviennent à comprendre le lien entre leur comportement et le développement durable.

La numérisation n'influence pas seulement la vie privée des enfants, elle a également un impact sur leur quotidien scolaire.

Les élèves doivent comprendre l’impact écologique et social des smartphones, et pouvoir ainsi développer une manière de consommer durable.

Le matériel pédagogique et les cours de Swisscom aident les enseignantes et enseignants à renforcer ces compétences en classe.

L’époque où le portable n’était utilisé en classe que pour tricher en cachette est révolue depuis longtemps. Les appareils numériques tels que les smartphones et les tablettes sont devenus des compagnons importants et fidèles pour les élèves, y compris dans leur quotidien scolaire.

Afin qu’ils apprennent à utiliser les appareils numériques de manière responsable et durable, Swisscom a développé un programme pour les écoles.

La valeur émotionnelle compte

Les appareils numériques ont une grande valeur émotionnelle pour les enfants: un smartphone ou une tablette permet de rester en contact avec ses amis, d’immortaliser les moments importants et représente quelque chose de très personnel. Nous utilisons cette valeur émotionnelle pour transmettre des connaissances, explique Saskia Günther, responsable du développement durable chez Swisscom.

Ce programme destiné aux élèves de cinquième et sixième primaire aborde des thèmes complexes liés au développement durable de manière pratique et adaptée à leur âge: «En se basant sur le smartphone, que les enfants utilisent dans leur vie quotidienne, il est possible d’expliquer les thèmes de la durabilité avec des exemples tangibles», explique Saskia Günther.

«Grâce au portable, on parvient à sensibiliser les enfants à des sujets complexes comme les terres rares, la pauvreté, les économies d’énergie ou la pollution. » Saskia Günther Responsable du développement durable chez Swisscom

Le portable tant apprécié permettrait donc de mieux comprendre les relations complexes? «Il fait le lien entre les thèmes de la durabilité, comme les conditions de travail dans les pays tiers, la biodiversité, le climat ou les ressources, et la réalité de la vie des enfants et des jeunes», confirme Saskia Günther.

Offres de cours

L’unité d’apprentissage «Quelle est la valeur d’un smartphone?» traite de la chaîne de création de valeur du smartphone. «Les élèves découvrent ainsi le cycle de vie, les thématiques importantes liées à la durabilité et approfondissent les différents domaines à l’aide de plusieurs méthodes», explique Saskia Günther. Ils apprennent notamment à prolonger la durée de vie des smartphones et autres appareils électroniques. Il est important d’amorcer une réflexion sur l’utilisation des médias numériques dès cet âge-là, car les enfants peuvent ainsi développer un rapport sain aux médias et une consommation responsable.

Les cours sur les médias de Swisscom aident les enseignantes et enseignants à développer les compétences de leur classe dans ce domaine.

Cinq raisons pour lesquelles l’éducation aux médias est importante Les smartphones et Internet sont des compagnons quotidiens: 99% des jeunes de 12 à 19 ans en Suisse utilisent Internet et ont accès à des appareils numériques.

Numérisation avancée: les élèves doivent être préparés au monde numérique de l’apprentissage et du travail.

Protection : les médias numériques comportent des risques. Grâce à un accompagnement adéquat, les enfants apprennent à les reconnaître, à les classer et à adapter leur comportement.

Développement durable: la fabrication des smartphones consomme de nombreuses ressources provenant de différents pays. Pour protéger l’environnement, il est important d’informer les enfants sur l’utilisation durable des portables et l’économie circulaire.

Agir de manière autonome: l'éducation aux médias aide les enfants à réfléchir à leur propre consommation.

L’éducation aux médias est importante pour sensibiliser les enfants à une utilisation durable de ces outils. En utilisant leur smartphone ou leur tablette comme exemple, ils peuvent apprendre beaucoup de choses sur les thèmes de la durabilité et sur la contribution qu’ils peuvent eux-mêmes apporter.

Les enseignantes, les enseignants et les parents trouveront de plus amples informations de fond à ce sujet sur le Swisscom Campus.