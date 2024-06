Quand est-ce que j’aurai enfin mon premier portable? Cette question provoque toujours de vives discussions dans les familles. Est-ce que le camp d’été est le moment idéal pour répondre à cette envie?

Pour rester en contact avec leur enfant en camp d’été, de nombreux parents envisagent de leur acheter leur tout premier smartphone. Pexels, RDNE Stock project

En collaboration avec Swisscom En collaboration avec Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Des astuces et des applications peuvent aider les parents et les enfants à choisir le premier smartphone avant le camp d’été.

Pour apprendre à l’enfant à bien utiliser un portable, il est important que les parents l’initient de manière complète et qu’ils l’accompagnent.

Il est également possible de gérer la manière dont l’appareil est utilisé grâce à la restriction de contenu et d’autres mesures techniques. Montre plus

Les vacances tant attendues sont enfin là! Les livres, au placard! Place au linge de bain et au sac de couchage: chaque année, la fin de l’école sonne l’heure du premier camp d’été pour beaucoup d’enfants.

Perspective réjouissante pour les plus jeunes, il est une source d’angoisse pour un certain nombre de parents. Beaucoup se demandent alors s’il serait tant que l’enfant ait son propre smartphone.

Si le désir de rester en contact avec sa progéniture est grand, mais qu’il n’est pas forcément prévu d’acheter un portable, il existe une solution intermédiaire: les portables partagés, une montre intelligente pour enfant ou un téléphone d’urgence sont une bonne alternative pour acquérir de l’expérience et sont utiles en cas de besoin.

Avantages et risques

Les smartphones et l’utilisation d’Internet présentent de nombreux avantages, mais ils ne sont pas exempts de risques. Les enfants qui ne sont pas suffisamment conscients des dangers du monde numérique peuvent être victimes de cyberharcèlement, d’arnaques ou de dépendance, par exemple.

Les portables ou les montres intelligentes offrent toutefois un accès aux applications ou aux fonctionnalités qui transmettent des connaissances aux enfants de manière ludique et qui leur permettent de renforcer leurs compétences en matière de médias. Posséder son propre smartphone a également d’autres avantages: la sécurité et la joignabilité.

Pour protéger les enfants des dangers d’Internet et prévenir les mauvais usages, il est essentiel que les parents guident leur enfant. En effet, ce sont eux qui sont les plus à même de déterminer si ce dernier est prêt à avoir son premier portable.

Accompagnement des parents

Il n’est jamais simple d’évaluer quand son enfant est assez responsable pour posséder son propre portable. Des check-lists peuvent alors constituer un soutien bienvenu. Pour commencer, la prise en main d’une tablette familiale ou d’un smartphone parental avec l’enfant peut être utile.

Il est important que les parents expliquent de manière complète à leur enfant comment il doit se servir de son premier smartphone pour qu’il puisse l’utiliser à bon escient. Swisscom propose pour cela un guide ainsi que des astuces et des offres relatives à l’utilisation des médias par les enfants.

Mettre en place le contrôle parental

Acheter un premier smartphone avant le camp d’été présente quelques difficultés. Lorsque l’enfant est absent, les parents ont moins de prise sur ses activités et peuvent donc moins bien l’accompagner. Il faut donc une bonne dose de confiance et bien se préparer.

La plupart des systèmes d’exploitation offrent des fonctionnalités pour configurer le smartphone tant désiré. Les parents peuvent gérer les activités numériques de leur enfant grâce à des réglages, avec le partage familial (IOS) ou Family Link (Android), par exemple.

Ces deux options permettent de paramétrer le partage et l’autorisation d’achats dans l’application, de consulter la position ou de limiter les contenus et le temps d’écran. Les enfants peuvent ainsi être protégés des dangers d’Internet même en l’absence de leurs parents.

Les personnes qui souhaitent encore renforcer la sécurité peuvent installer le gestionnaire familial My Security. Ce dernier permet de configurer d’autres verrous parentaux tels que l’heure du coucher, le filtre de contenu, l’antivirus et le gestionnaire de mots de passe.

Le premier smartphone

Le camp d’été approche à grands pas, l’enfant aura son propre portable, c’est décidé, et la recherche relative au contrôle parental est presque terminée. Mais quel appareil choisir?

Cela ne doit pas forcément être le modèle le plus onéreux. Les téléphones portables d’occasion qui fonctionnent encore conviennent parfaitement. De plus, ils sont plus respectueux de l’environnement et moins chers.

Une montre intelligente pour enfant est adaptée aux plus jeunes. Ils pourront ainsi apprendre à utiliser les médias. Similaire à une montre-bracelet, elle est connectée à un smartphone. Les enfants peuvent envoyer des messages et en recevoir, jouer à des jeux et partager leur position.

Les parents et les enfants peuvent décider ensemble des propriétés du premier portable. Swisscom propose des portables pour enfants de différents groupes d’âge. Certains modèles sont principalement faits pour téléphoner, d’autres pour faire des vidéos ou en regarder, ou encore pour utiliser des applications.

Bien préparés pour le camp d’été

Au camp d’été, beaucoup d’enfants se retrouvent seuls sans leurs parents pour la première fois. C’est une expérience importante et excitante qui renforce la confiance en soi.

Toutefois, les portables exercent sur certains enfants un pouvoir d’attraction magique qui peut les détourner des activités. Il est donc important, en collaboration avec la direction du camp, de respecter les règles et de veiller à passer suffisamment de temps sans écran.

En cas de mal du pays ou de situations d’urgence, un téléphone portable peut s’avérer utile.

Six précautions à prendre avant le camp d’été

2. Paramètres pour les paiements et les autorisations d’achat Pour éviter les coûts indésirables, les paiements en ligne doivent être gérés par les parents. Montre plus

3. Localisation En cas de doute, les parents peuvent suivre la position de l’appareil de leur enfant. Montre plus

4. Limitation du temps d’écran Grâce à My Security , les parents limitent le temps d’utilisation des écrans de leur enfant. Montre plus

5. Gestionnaire de mots de passe Pour partager ou gérer tous les mots de passe, par exemple avec My Security Montre plus

6. Protection contre les virus Bloque les programmes dangereux qui pourraient endommager le portable et les données personnelles. Montre plus