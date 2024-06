Depuis plus de dix ans, Swisscom revend des portables usagés et fait don des recettes à la Fondation SOS Villages d’Enfants Suisse. Une collecte d’appareils usagés sera organisée lors de la Journée de la famille à Berne. Swisscom

À l’occasion de la Journée de la famille de SOS Villages d’Enfants, Swisscom met à disposition une boîte de collecte de portables. Faire don de son ancien mobile permet de faire un geste en faveur d’enfants démunis.

Les appareils inutilisés pourront être déposés lors de la Journée de la famille organisée par SOS Villages d’Enfants le samedi 22 juin sur la Waisenhausplatz à Berne.

Dans le cadre du programme Mobile Aid , Swisscom soutient depuis plus de dix ans les projets de la fondation SOS Villages d’Enfants Suisse au Nicaragua. Montre plus

De nombreux appareils inutilisés sommeillent au fond des tiroirs des foyers suisses. Or, ils contiennent de précieuses matières premières qui peuvent être recyclées. En faire don permet de venir en aide à des enfants et familles dans le besoin.

Depuis 2012, les appareils usagés peuvent être donnés par le biais du programme d’économie circulaire Mobile Aid de Swisscom. Les mobiles inutilisés – qu’ils soient défectueux ou non – peuvent être simplement déposés dans une boîte de collecte Mobile Aid disponible dans les Swisscom Shops.

Don de portables lors de la Journée de la famille

La Journée de la famille de SOS Villages d’Enfants aura lieu le 22 juin 2024 sur la Waisenhausplatz à Berne. L’objectif est d’offrir un foyer chaleureux à des enfants démunis et de venir en aide à des familles vulnérables.

Cette année encore, Swisscom mettra une boîte de collecte de portables à disposition lors de la Journée de la famille. Les visiteuses et les visiteurs pourront y déposer leurs appareils usagés et ainsi apporter une précieuse contribution à la campagne de dons.

Comment ça marche

Une fois que le portable est remis à Swisscom, toutes les données personnelles sont intégralement effacées. Il est recommandé de rétablir les paramètres par défaut du portable avant de le donner.

Swisscom revend les appareils fonctionnels et recycle les téléphones défectueux afin de réintroduire les matières premières dans le circuit. Les composants non recyclables sont éliminés dans le respect de l’environnement. Swisscom reverse intégralement les recettes de la vente et du recyclage à la Fondation SOS Villages d’Enfants Suisse.

Aide aux enfants au Nicaragua

La fondation SOS Villages d’Enfants Suisse soutient des enfants dans la province d’Estelí, au Nicaragua, et crée des structures d’aide sociale. Les dons ont déjà permis de financer plus de cinq millions de repas pour des enfants et de construire des crèches et des écoles.

Le Nicaragua est l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud et son histoire est marquée par de nombreuses révoltes populaires et révolutions. Une grande partie de sa population est exposée à la pauvreté, à la faim et à la violence. Les enfants sont les premières victimes de ces fléaux sociaux.

En dépit de tous les efforts déployés pour assurer leur protection, les lacunes de la législation et les catastrophes naturelles entravent l’application des droits des enfants. De nombreux enfants et familles sont par conséquent dépendants de l’aide humanitaire.

Retour dans le circuit

Le smartphone est trop souvent remplacé par un nouveau modèle alors que l’ancien est encore techniquement opérationnel. Trop d’appareils défectueux finissent oubliés dans un tiroir, laissant leurs précieuses matières premières inutilisées.

La fabrication des smartphones pollue l’environnement. Aussi est-il important d’utiliser les appareils le plus longtemps possible et de réintroduire les matières premières qu’ils contiennent dans le circuit en les recyclant. Mobile Aid permet la réutilisation et le recyclage des matières premières et vient en aide à des enfants démunis.

S’amuser et faire une bonne action

Parallèlement à la collecte de portables organisée par Swisscom, la Journée de la famille sera ponctuée de nombreuses animations. Au programme: divertissement, amusement, réjouissances culinaires et musique. Des jeux pour enfants présenteront de manière ludique le travail de SOS Villages d’Enfants et les bénéfices du don de ton portable.

Les personnes qui apporteront leur ancien smartphone lors de la Journée de la famille pourront le déposer dans la boîte Mobile Aid de Swisscom. Swisscom

À partir de 10 heures, l’artiste Tante Carmen, une montagne d’escalade de huit mètres de haut et un jeu de paires géant, entre autres animations, feront briller les yeux des enfants. Plus d’informations sur l’événement: SOS Villages d’Enfants: Journée de la famille.

