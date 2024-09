Plus encore que pour l’escalade, les arbres haute-tige jouent un rôle important pour la réduction du CO2 et l’équilibre écologique. Hochstamm Suisse

Les arbres haute-tige sont importants pour notre écosystème et contribuent de manière significative à la biodiversité. Swisscom soutient leur préservation avec la contribution climat.

Les arbres haute-tige sont caractéristiques du paysage de nombreuses localités suisses. Au printemps, ils attirent abeilles et flâneurs avec leurs fleurs colorées et, plus tard dans l’année, ils donnent des fruits sains et savoureux comme des pommes, des cerises, des pruneaux ou des châtaignes.

La plantation et l’entretien d’arbres haute-tige étant devenus compliqués et coûteux pour les agriculteurs et agricultrices, leur nombre a diminué. Grâce au soutien, au niveau fédéral, d’initiatives telles que Hochstamm Suisse («Hautes-Tiges Suisse»), la situation se stabilise.

Typique du paysage culturel suisse: des arbres haute-tige au moment de la cueillette. Hochstamm Suisse

Il est important de préserver les arbres haute-tige, car ils offrent un habitat à de nombreux végétaux et animaux, maintiennent l’équilibre écologique et contribuent de manière significative à la biodiversité.

Un habitat pour les espèces animales menacées

Les arbres haute-tige sont des arbres qui poussent sur un seul tronc et possèdent une grande couronne. Ils se caractérisent par une grande diversité d’espèces: arbres fruitiers à noyau ou à pépins, châtaigniers ou encore noyers.

Les vergers d’arbres haute-tige abritent des oiseaux qui nichent dans des cavités, comme la chouette chevêche, devenue rare. Hochstamm Suisse

Les arbres haute-tige ne sont pas seulement appréciés des enfants qui les escaladent pour grignoter leurs fruits: ils offrent aux animaux un habitat et de la nourriture sous forme de fruits, de pollen et d’insectes. Les oiseaux construisent leurs nids dans leurs branches ou leurs cavités. Cela rend les arbres haute-tige particulièrement importants pour la préservation de la biodiversité.

Les arbres haute-tige, d’importants capteurs de carbone

Les arbres haute-tige extraient et fixent le dioxyde de carbone (CO2) de l’air, produisent de l’oxygène et protègent les sols de l’érosion.

En raison du changement climatique, les arbres haute-tige sont parfois devenus plus sensibles aux maladies et aux ravageurs importés. Une attention toute particulière doit donc leur être accordée, raison pour laquelle les agriculteurs et agricultrices ont besoin d’un soutien financier.

Des subventions grâce à la contribution climat

En collaboration avec l’association Hochstamm Suisse et la fondation myclimate, Swisscom soutient les exploitations agricoles dans la plantation et l’entretien d’arbres haute-tige. D’ici fin 2025, quelque 10 000 arbres haute-tige seront ainsi plantés.

Les abonnements Swisscom incluent une contribution climat, automatiquement et sans frais supplémentaires pour les personnes abonnées. Les titulaires d’abonnements Swisscom soutiennent des mesures de réduction du CO2 et des projets de protection climatique, comme la préservation des arbres haute-tige.

Ainsi, en choisissant un opérateur respectueux du climat, les clients et clientes de Swisscom contribuent activement à la protection climatique et à la préservation des ressources naturelles.