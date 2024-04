Diabetes breitet sich bei Schweizer Kindern rasant aus

Realist2023

Benioffi70 Bei dieser neuen Technologie "Impfstoff mRNA wurde nur eine Handörgeli Studie gemacht, bei Biontech/Pfizer war fie dritte Phase nur zwei Monate. Wenn man denkt Impfungen gibt man an gesunden Menschen, die sollten viiiiiiel länger an Probanden getestet werden als Medikamente den diese gibt man an Menschen die schon ein leiden haben. Hier ging es um Milliarden von Geldern, und zum endlich diese neue Generation an "Impfstoff " auf den Markt zubringen.

Ps: Übrigens gehen Biontech und Moderna nach Afrika um weiter mit ihrem unerforschtem mRNA zu testen. Wer stört es schon wenn Afrikanische Menschen daran sterben.

Sie grhen nach Afrika, weil im Westen keiner mehr sich Impfen will mit diesem uner.