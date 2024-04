Diesen fatalen Fehler sollten Herzkranke unbedingt vermeiden

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufigste Todesursache in der Schweiz: Dabei liesse sich das Risiko recht leicht senken. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Insbesondere was Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, machen viele Menschen den gleichen schweren Fehler. Das belegt einmal mehr eine Studie aus den USA. Was hilft also für ein gesundes Herz?

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forschende aus den USA haben auf einem Fachkongress eine Studie über Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgestellt.

89 Prozent der untersuchten Personen machen denselben Fehler.

Der Fehler liesse sich relativ leicht vermeiden. Mehr anzeigen

Eine neue Studie aus den USA sorgt für Aufsehen. Auf der wissenschaftlichen Jahrestagung des «American College of Cardiology» präsentierten Forscher Ergebnisse einer Untersuchung von Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die meisten Patientinnen und Patienten machen demnach denselben schweren Fehler: Sie konsumieren zu viel Salz. Der Studie zufolge nehmen 89 Prozent aller Herzkranken mehr als die empfohlene Menge Kochsalz (Natriumchlorid) zu sich.

Allgemein empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO, nicht mehr als 5 Gramm Salz pro Tag zu sich zu nehmen. In der Schweiz liegt der durchschnittliche Tageskonsum bei etwa 9 Gramm – und damit fast doppelt so hoch wie empfohlen. Der Gesundheit ist das nicht zuträglich. Die Schweiz will daher im Rahmen des Aktionsplans der Schweizer Ernährungsstrategie den Salzkonsum senken.

In diesen Lebensmitteln steckt ein Gramm Salz 1 Brötchen

20 g Rohschinken

70 g Gruyère

1 dl Crèmesuppe

Ausserdem gibt es verschiedene Würzmittel, die zu einem grossen Teil aus Salz bestehen: Sojasauce Streuwürze Bouillon Flüssigwürzmittel

Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Mehr anzeigen

Zu viel Salz kann zu Herz-Kreislauf-Komplikationen führen

Dass mit einem hohen Salzkonsum gesundheitliche Risiken einhergehen ist bekannt. Vor allem Bluthochdruck wird dadurch gefördert. Der wiederum ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten: die häufigste Todesursache in der Schweiz.

Im Jahr 2022 sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 27,5 Prozent für den grössten Teil der Todesfälle verantwortlich gewesen. Dabei lag die Zahl der Todesfälle bei den Männern bei 9512 (26,1 Prozent) und bei den Frauen bei 10'951 (28,8 Prozent).

Dabei ist Salz lebensnotwendig. Es hält den Druck des Blutes in den Gefässen aufrecht und ist für viele Stoffwechselvorgänge essenziell. Verteufeln sollte man Salz also nicht. Doch in vielen Lebensmitteln steckt zu viel davon.

Das versalzt dir dein Leben

Expert*innen warnen insbesondere vor «verstecktem» Salz, das sich in vielen verarbeiteten Lebensmitteln befindet. Dieses Salz «kommt nicht aus dem Salzstreuer, sondern wird dem Körper unbemerkt über Backwaren, Fertigprodukte, ungesunde Snacks und Fast Food zugeführt», erklärt Kardiologe Daniel Dürschmied von der Medizinischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim bei «Focus».

Dass allein die Reduzierung oder gar der Verzicht auf das Nachsalzen die Lebenszeit verlängern kann, legt auch eine Studie eines Forscherteams unter der Leitung der Universität New Orleans nahe.