«Germany’s Next Topmodel»: Model bekommt Panikattacke beim Unterwasser-Shooting Abgesoffen: Die Nachwuchs-Models müssen bei «Germany's Next Topmodel» in einen Wassertank hinabsteigen und eine Hochzeitszeremonie nachstellen. 26.04.2024

Abgesoffen: Die Nachwuchsmodels müssen bei «Germany's Next Topmodel» in einen Wassertank hinabsteigen und eine Hochzeitszeremonie nachstellen.

Franziska Pahle Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der aktuellen GNTM-Folge wird das Unterwasser-Shooting für eine Kandidatin zum reinsten Horrortrip.

Nachwuchsmodel Mare bekommt eine Panikattacke.

Am Ende wird sie von Heidi Klum nach Hause geschickt. Mehr anzeigen

Plitsche-Platsche: Heidi Klum lässt ihre 20 Nachwuchsmodels in der aktuellen GNTM-Folge ins kalte Wasser springen.

Das berüchtigte Unterwasser-Shooting sorgt vor allem bei Kandidatin Mare für Schnappatmung: «Schwimmen kann ich, aber ich kann keine Luft anhalten. Ich werde so verrecken! Ich habe ein Kindheitstrauma, seitdem ich als Achtjährige einmal ins Becken geschubst wurde und so viel Wasser geschluckt habe», erklärt die 22-Jährige.

Immerhin müssen Mare und die anderen nicht alleine abtauchen, sondern zu zweit, denn: Sie sollen ein Hochzeitspaar darstellen – unter Wasser. «Wir wollen Liebe sehen, Herzchen in den Augen, Hochzeit!», gibt die Model-Mama vor.

«Germany’s Next Topmodel»: Unterwasser-Shooting Schwimmen wortwörtlich beim Unterwasser-Shooting: Mare und Lucas. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Die 22-jährige Mare bekommt im Wassertank eine Panikattacke. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum posiert im Braut-Outfit mit Fotograf Russell James - allerdings nicht im Wassertank. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Zwei Kandidaten schickt Heidi Klum nach Hause. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Mare ist im Wasser zu hektisch und muss den Wettbewerb verlassen. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat «Germany’s Next Topmodel»: Unterwasser-Shooting Schwimmen wortwörtlich beim Unterwasser-Shooting: Mare und Lucas. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Die 22-jährige Mare bekommt im Wassertank eine Panikattacke. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum posiert im Braut-Outfit mit Fotograf Russell James - allerdings nicht im Wassertank. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Zwei Kandidaten schickt Heidi Klum nach Hause. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Mare ist im Wasser zu hektisch und muss den Wettbewerb verlassen. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Während die anderen schnell ihren Partner finden, ätzt Mare gegen den ihr zugedachten Lucas: «Vom Posen her passt er nicht zu meiner Ästhetik», so die Fotodesign-Studentin.

Heidi Klum: «Oh Gott, sie ist extrem hektisch»

Letztlich erklärt sich Mare doch bereit, mit dem Ex-Soldaten im Team anzutreten. Beim Training im Dach-Pool erkennt er jedoch, dass Mares Angst auch ihm zum Verhängnis werden kann: «Ich habe die Ar...karte gezogen, auch, wenn sie nichts für ihre Ängste kann», sagt Lucas.

Vor der Kamera von Fashion-Fotograf Russell James und unter den strengen Augen von Heidi Klum im Braut-Outfit wagen sich Lucas und Mare ins kühle Nass: «Als ich den Wassertank gesehen habe, dachte ich: F..k! Das ist tiefer als gestern. Sobald es unter Wasser ging, hatte ich Panik», sagt Mare.

Heidi Klum: «Oh Gott, sie ist extrem hektisch.» Weil Mare nur ganz kurz unter Wasser bleiben kann, hat der Fotograf grosse Mühe, ein gutes Foto zu machen.

«Die sah nicht aus wie eine glückliche Braut, sondern wie in einem Horrorfilm», ist Lucas enttäuscht. Heidi ist aber auch von seinem Auftritt nicht überzeugt: «Mare zieht ihn jetzt gerade ein bisschen runter», stellt die 50-Jährige fest.

Auch Lucas muss ums Weiterkommen bangen

Mare ist nach dem missglückten Shooting total geknickt: «Ich fühle mich kacke. Ich hatte halt eine Panikattacke, deshalb war ich super hektisch in meinen Bewegungen», erklärt sie.

Lucas zittert derweil auch um sein Weiterkommen: «Die Ehe kann man annullieren», versucht er sich in Galgenhumor. «Ich mag Mare, sie ist witzig, sie ist toll, aber als Shooting-Partnerin möchte ich sie bitte nicht wieder haben», sagt er.

Heidi Klum macht kurz danach klar: Für Mare ist die Reise bei «Germany's Next Topmodel» an dieser Stelle zu Ende. «Schon vor dem Shooting hatte ich grosse Bedenken. Deine Probleme waren offensichtlich, auch dieses fehlende Knistern war offensichtlich», übt sie Kritik an der 22-Jährigen und sagt den entscheidenden Satz: «So leid es mir tut, aber ich habe heute leider kein Foto für dich.»

Auch Wiener Maximilian, der sich unter Wasser ebenfalls schwertat, wird von Heidi Klum nach Hause geschickt: «Mir hat die Varianz in deinen Posen und auch die Leidenschaft in deinem Gesicht heute gefehlt», sagt sie zu dem 21-Jährigen und tröstet ihn: «Glaub weiter an dich! Ich finde dich ganz toll.»

Mehr Videos aus dem Ressort