Heidi Klum: «Ich wurde vier Jahre lang betrogen»

Heidi Klum spricht in einem Podcast offen über ihr Liebesleben. Sie berichtet von einer kuriosen Erfahrung, die sie bei einem Date machte. Und gesteht, dass sie während einer Beziehung jahrelang betrogen wurde.

Podcast-Host Alexandra Cooper ist bekannt dafür, ihren Gästen intimste Geheimnisse zu entlocken.

Mit diesem Geständnis hatte die Moderatorin aber kaum gerechnet: Klum, die Chefin von «Germany's Next Topmodel» , wurde vier Jahre lang betrogen – und wusste es die ganze Zeit

Heidi Klum spricht gerne über Liebe und Sex. Sie zeigt sich auch gerne fast hüllenlos auf ihrem Instagram-Account.

Und so wundert es denn auch nicht, dass die 50-Jährige zu Gast beim «Call her Daddy»war. Diesen Podcast von Alexandra Cooper gibt es seit 2018. Die Moderatorin ist bekannt dafür, ihren Gästen intime Geständnisse zu entlocken.

Nun denn, diesmal schien sogar die Moderatorin immer wieder überrascht zu sein, wie offen sich ihr Gegenüber gab.

Heidi Klum und das Würstchen in der Popcorn-Schachtel

Frage Cooper: «Was war das Verrückteste, was ein Mann gemacht hat, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen?»

Antwort Klum: «Er hat sein Würstchen in meine Popcorn-Schachtel gesteckt.»

Damit aber nicht genug. Heidi Klum hat noch mehr Beziehungsgeschichten, die sie unbedingt erzählen wollte.

Irgendwann sagt die Chefin der TV-Show «Germany's Next Topmodel»: «Es ist egal, wie sehr du jemanden liebst, es wird nicht automatisch passieren, dass die andere Person dich genau so sehr liebt, wie du.»

Moderatorin Cooper ist zuerst nicht klar, was Klum damit genau sagen will. Doch die ist noch fertig mit ihrer Story: «Ich hatte Beziehungen in meiner Vergangenheit, wo ich unglaublich geliebt habe und alles reingesteckt habe. Und manchmal realisierst du dann einfach, dass du nicht dasselbe zurückbekommst.»

Darauf antwortet Cooper: «Ja, finde jemanden, der dich genau so liebt, wie du die andere Person. Wenn sie das nicht tut, dann heisst das ja auch schon was.»

Heidi Klum wurde vier Jahre lang betrogen

Einen Moment später scheinen bei Heidi Klum alle Dämme zu brechen: «Ich hatte eine Beziehung, in der ich vier Jahre betrogen wurde. Vom Anfang bis zum Ende, die ganze Zeit», offenbart sie.

Wie sie das herausgefunden habe, will Alex Cooper wissen. «Ich hatte die Möglichkeit, in seine Mails zu schauen, was ich niemals zuvor getan hatte, und fand da sehr viele Dinge.»

Eigentlich habe sie es, so Heidi Klum, schon die ganze Zeit tief im in Inneren gewusst, dass es etwas nicht stimme. «Es war immer ein ungutes Gefühl in meinem Bauch.»

Um wen es sich bei dem Menschen handelt, der sie vier Jahre lang hintergangen hat, erzählt Heidi Klum nicht. Wirft man einen Blick auf die Namensliste ihre ehemaligen Freunde und Lovers, kann man sich allerdings gut vorstellen, wer gemeint sein könnte.

Heute zählt jedoch vor allem eines: Heidi Klum scheint aktuell so glücklich wie noch nie zu sein. Im Mai 2018 machte sie ihre Beziehung mit dem «Tokio Hotel»-Musiker Tom Kaulitz öffentlich, ein Jahr später heiratete das Paar.

