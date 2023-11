Thomas Gottschalk: «Bei Heidi Klum habe ich es verschissen» Heidi Klum wurde 1992 während einer TV-Sendung von Thomas Gottschalk quasi über Nacht bekannt. Doch obwohl sie die Karriere ihm zu verdanken, sagt Gottschalk nun in einem Podcast, er habe bei «Klum verschissen». 08.11.2023

Heidi Klum wurde bei einem Model-Wettbewerb vor 31 Jahren in der TV-Sendung «Gottschalk Late Night» von Thomas Gottschalk entdeckt.

Doch obwohl die heute 50-Jährige ihre Karriere ihm zu verdanken habe, behauptet der 73-jährige Gottschalk nun im Podcast «Die Supernasen», er habe es bei «Klum verschissen».

«Sie ist immer noch angepisst, weil ich einmal bei ihrem ‹Topmodel›-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag», so Gottschalk. Mehr anzeigen

Heidi Klum ist heute ein weltweiter Star. Begonnen hat ihre Karriere einst im Abendprogramm des deutschen TV-Senders RTL.

Bei einem Model-Wettbewerb im Jahr 1992 in der Sendung «Gottschalk Late Night» von Thomas Gottschalk wurde sie entdeckt und so quasi über Nacht bekannt.

Mike Krüger: «Ich frage mich immer, leben die zu dritt»

Aber fangen wir vorne an: Heidi Klum ist seit Jahren für ihre Halloween-Party bekannt. Jahr für Jahr überrascht sie dort mit mehr oder weniger ausgefallenen Kostümen.

Klums Verkleidungen sind auch im Podcast «Die Supernasen» von Thomas Gottschalk und Komiker Mike Krüger ein Thema, wie das Promi-Magazin «Bunte» berichtet.

Den beiden älteren Herren entging, dass Heidi Klum nach ihrem Wurm-Kostüm im vergangenen Jahr dieses Jahr als Pfau verkleidet auftrat und Ehemann Tom Kaulitz als Ei über den roten Teppich watschelte.

Sollen das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben: Heidi Klum und Thomas Gottschalk. Bild: Imago images / Future Image

In Laufe des Gesprächs kommen Gottschalk/Krüger auch auf Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz zu sprechen. «Ich frage mich ja immer, sind die jetzt zu dritt, leben die jetzt zu dritt da», so Krüger.

Thomas Gottschalk: «Wie auf einem Kindergeburtstag»

«Beef, Beef, Beef», geht Gottschalk irgendwann dazwischen, um dann Klartext zu reden:

«Also ich habe bei Heidi Klum sowieso verschissen. Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist sowieso vergessen. Sie ist immer noch angepisst, weil ich einmal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag.»

Gottschalk sagt weiter, ihm sei die komplette Aufmachung einfach zu viel gewesen. Dazu muss man wissen: Im Jahr 2019 heiratete Kandidatin Theresia vor laufender Kamera ihren damaligen Partner.

Und zu allem Überfluss habe auch der Sound zu wünschen übrig gelassen. «Ich habe nichts gehört», so Gottschalk im Podcast. Er habe neben einem Model gesessen, das auch nichts gehört habe, «weil sie alles an Kohle in die Beleuchtung gesteckt haben und nichts mehr für den Sound übrig hatten».

Deswegen sagte Gottschalk irgendwann zu Klum: «Ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag, weil da auch so ein Geschrei ist. Und das nimmt sie mir bis heute noch übel.»

