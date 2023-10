Kein Mega-Erlebnis – «Alles dreht sich nur um Heidi Klum»

Heidi Klum: Ihre besten Halloween-Kostüme Unter diesen Prothesen verbirgt sich ... Heidi Klum! Das Model hat sich in einen riesigen Wurm verwandelt. Sie hatte ein klaustrophobisches Kostüm angekündigt, um ihre Fans im Jahr 2022 nicht zu enttäuschen. Bild: Evan Agostini/Invision/AP 2019 kam Heidi Klum als Alien-Cyborg zu ihrer Halloween-Party. Ihr Ehemann Tom Kaulitz stand zuvor offensichtlich in direktem Kontakt mit Klum. Er kam ziemlich ramponiert als blutverschmierter Astronaut. Bild: Getty Images 2020 fiel die Sause pandemiebedingt aus, wie auch 2021. Bild: Getty Images Nicht nur Kinder sind im Halloween-Fieber: Auch Heidi Klum ist grosser Fan des amerikanischen Gruselfreitags – und eine Meisterin der Verkleidung. Bild: Getty Images Das Motto einer ihrer letzten Halloween-Partys war nicht schwer zu erraten: «Thriller» natürlich. Der Zombie rechts neben Werwolf-Heidi ist übrigens ihr «Germany's Next Top Model»-Kollege Thomas Hayo. Bild: Getty Images 2016 waren Fans vergleichsweise unterwältigt: Heidi Klum sah aus wie immer, brachte aber noch fünf Klone mit. Keine schlechte Idee, eigentlich. Nur hatte Heidi Klum die Latte im Jahr zuvor sehr hochgelegt. Bild: Getty Images 2015 gelang Heidi Klum ihr Halloween-Meisterwerk. Als Jessica Rabbit, eine Cartoon-Figur aus dem Kultfilm «Falsches Spiel mit Roger Rabbit», versetzte sie in Erstaunen. Bild: Getty Images Dabei war ihr Gothic-Schmetterling von 2014 auch schon recht ansehnlich. Bild: Getty Images Können Sie mal etwas Platz machen für eine alte Dame? Wie man sich Heidi Klum als Grosi vorstellen darf, konnte man zu ihrer Halloween-Party 2013 bewundern. Krampfadern inklusive. Bild: Getty Images 2012 musste Heidis Halloween-Party aufgrund des Wirbelsturms Sandy verschoben werden. Aber als Kleopatra sah das Model auch noch im November gut aus. Bild: Getty Images «Planet der Affen: Prevolution» war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2011. Und ganz offensichtlich auch Vorbild für die Halloween-Kostüme von Heidi Klum und Seal. Bild: Getty Images Im Jahr zuvor schien sich Heidi hingegen «Transformers» zum Vorbild genommen zu haben. Bild: Getty Images An ihr Rabenkostüm von 2009 hat Heidi Klum keine guten Erinnerungen. Der Schnabel machte das Trinken so gut wie unmöglich, enthüllte sie später. Bild: Getty Images 2008 hatte Heidi Klum alle Hände voll zu tun: Sie ging als sechsarmige Zerstörungsgöttin Kali. Bild: Getty Images Dagegen war das Kätzchen, das sie 2007 spielte, ja direkt harmlos. Der Herr an ihrer Seite ist übrigens ihr damaliger Schwager, Jeymes Samuel. Bild: Getty Images Dieses Kostüm fand Seal zum Anbeissen: 2006 verkleidete sich Heidi Klum als verbotene Frucht inklusive Schlange, ihr Ehemann hingegen gab die Eva. New York ist bereit für Heidi Klums diesjähriges Halloween-Kostüm. Wenig Begeisterung für das Tamtam um Heidis Halloween-Event zeigt der Schweizer Partyveranstalter Reto Hanselmann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Halloween-Auftritte von Heidi Klum an ihrer Party in New York sind legendär.

Dieses Jahr kündigt das Model an, sie müsse für ihr Kostüm Strassen in Manhattan absperren lassen.

Der Schweizer Halloween-Partyveranstalter Reto Hanselmann war schon sieben Mal bei Klums Party. Er sieht ihre Events inzwischen aber eher nüchtern. Mehr anzeigen

Halloween und Heidi Klum – inzwischen gehört das einfach zusammen.

Mit seinen legendären Kostüm-Auftritten hat das deutsche Model in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Entsprechend gross ist die Aufregung auch dieses Jahr.

Bereits am Freitag in der «Late Show» von US-Talker Jimmy Fallon hatte Klum angekündigt, dass für ihren diesjährigen Auftritt mehrere Strassen in New York abgesperrt werden müssen.

Sie könne verraten, dass es «gigantisch» werde, so Klum. Und, «dass ich ein paar Strassen in Manhattan sperren lassen muss. Das ist wirklich nicht gerade einfach.»

Reto Hanselmann: «Es dreht sich alles nur um Heidi»

Während Jimmy Fallon bei dieser Ankündigung aus dem Häuschen gerät und spekuliert, ob Klum als «Transformer oder gigantischer Roboter» auftauchen wird, sieht der Schweizer Partymacher Reto Hanselmann Heidis Halloween-Event mittlerweile eher nüchtern.

Man müsse sich keine Illusionen machen, so der Partyveranstalter in der blue News-Sendung «On the Rocks»: «Bei diesem Event dreht sich alles nur um Heidi.»

«Bei diesem Event dreht sich alles nur um Heidi»: Reto Hanselmann über Klums Halloween-Party. Bild: blue News

Deshalb sei es auch unwahrscheinlich, dass die Deutsche trotz gemeinsamer Kontakte einmal bei seiner Halloween-Party «Season of the Witch» auftauchen würde, so Hanselmann. Denn das würde der Aufmerksamkeit ihrer eigenen Party nur schaden.

Klums beste Kostüme: Wurm, Alien und Werwolf

Tatsächlich dürfe man von Heidis Halloween-Party generell nicht zu viel erwarten. Der Event sei kein Mega-Erlebnis, so Hanselmann. «Es geht wirklich nur um Heidis Kostüm.»

In Sachen Deko hebt sich die Sause nicht «grossartig von anderen Halloween-Events ab.» Konsequenterweise verzichtet der Partyveranstalter dieses Jahr auf einen Besuch des Events in New York – zum ersten Mal seit sieben Jahren.

Neugierig, als was Klum dieses Jahr in New York auflaufen wird, ist Hanselmann dennoch. Zumal die «Germany's Next Topmodel»-Moderatorin letztes Mal als Riesenwurm zum Hit in sozialen Medien wurde.

In den Jahren zuvor hatte sie sich schon in einen Werwolf, eine «Shrek»-Figur oder ein Alien verwandeln lassen (siehe Bildgalerie). Eine hohe Promi-Dichte wird an Klums Halloween-Event auch dieses Jahr wieder erwartet.

