Heidi Klum Heidi Klum – hier beim Filmfestival in Cannes – sagt in einem Interview, dass ihr ihr Ehemann Tom Kaulitz nackt am besten gefällt. Bild: IMAGO/PA Images Heidi Klum (l) und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Ausserdem berichtet Heidi Klum in Interview, dass sie zu Hause selbst am liebsten ohne Klamotten herumläuft. Vor allem wenn die Sonne scheint. Der Grund: so gibt es keine Bräunungsstreifen. Bild: IMAGO/Sipa USA Heidi Klum Heidi Klum – hier beim Filmfestival in Cannes – sagt in einem Interview, dass ihr ihr Ehemann Tom Kaulitz nackt am besten gefällt. Bild: IMAGO/PA Images Heidi Klum (l) und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Ausserdem berichtet Heidi Klum in Interview, dass sie zu Hause selbst am liebsten ohne Klamotten herumläuft. Vor allem wenn die Sonne scheint. Der Grund: so gibt es keine Bräunungsstreifen. Bild: IMAGO/Sipa USA

Heidi Klum sprach in einem Interview über ihre 30-jährige Karriere. Ausserdem spricht sie über ihr gutes Verhältnis zu ihrem Körper – und verrät, wie ihr ihr Ehemann Tom am besten gefällt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heidi Klum verrät in einem Interview, dass ihr Ehemann Tom Kaulitz ihr nackt am besten gefällt.

Auch die Model-Mama geniesst es zu Hause, ohne Kleidung herumzulaufen, wenn die Sonne scheint.

Der Grund: Heidi Klum mag keine Bräunungsstreifen. Mehr anzeigen

«Tom sieht definitiv nackt am besten aus!» Das sagt Heidi Klum in einem ausführlichen Interview mit «Style Watch», dem Modemagazin der US-amerikanischen Zeitschrift «People».

Dass sie mit solchen Aussagen in die Schlagzeilen kommt, ist der 50-Jährigen bewusst. Schliesslich steht sie seit 30 Jahren im Rampenlicht. (Ein weiteres Quote aus dem Interview: «Ich mag es, wenn Hans und Franz (Anm. d. Red: So nennt Heidi Klum ihre Brüste) gut zur Geltung kommen»).

Im Gespräch erzählt sie ausserdem, wie sie es geschafft hat, sich während dieser Zeit eine Karriere als Model, Entertainerin und Unternehmerin aufzubauen – obwohl «ich damals nie wirklich zu den wirklich grossen Supermodels gehört» habe.

Heidi Klum: «Ich kann nicht nicht lächeln»

«Ich war zu gross, um in die Kleider zu passen», erinnert sie sich an ihre Anfänge auf dem Laufsteg in Paris. «Ich war dünn, aber die anderen waren dünner. Also habe ich diese Jobs nie bekommen.» Ausserdem lächelte sie zu viel. «Ich kann nicht nicht lächeln.»

Also suchte sie einen anderen Weg. Der Durchbruch gelang ihr schliesslich, als sie es auf das Cover der Swimsuit-Ausgabe der «Sports Illustrated» schaffte – und ihr Engagement für die Shows der Dessous-Marke Victoria's Secret.

Seit dem Beginn ihrer Karriere geht es immer wieder um ihren Körper – und in dem fühlt sich Heidi Klum durchaus wohl. «Ich bin keine Kalorienzählerin», sagt Klum. «Das habe ich nie getan.»

Heidi Klum läuft zu Hause am liebsten ohne Kleider herum

Nackt fühle sie sich heute sehr wohl. Das gehe sogar so weit, dass ihre Kinder sagen ihr ankündigen, wenn sie Freunde zu Besuch haben. «Sobald jemand kommt, ziehe ich mein Oberteil an. Aber wenn niemand da ist und die Sonne scheint, dann ist die Sache gelaufen.» Sie möge einfach keine Bräunungsstreifen.

Auch ihren Ehemann, den Tokio Hotel-Musiker Tom Kaulitz mag sie am liebsten ohne Klamotten. «Ich finde, er sieht super aus. Im Moment sagt er: ‹Oh, ich bin ein bisschen pummelig›. Ich liebe es, wenn er ein bisschen pummelig ist, um ehrlich zu sein.»

Tom Kaulitz ist «einfach» bei Laune zu halten

Und weiter: «Ich bin 50. Ich will nicht, dass er 34 ist und super-durchtrainiert. Ich will niemanden, der sich den ganzen Tag über seine Muskeln Gedanken macht. Für mich ist es männlich, wenn es etwas ... mehr gibt.»

Sie gefalle ihm übrigens am besten blond, mit Pony und in Miniröcken. Heidi Klum meint dazu lachend: «Es ist so einfach, ihn bei Laune zu halten.»

Mehr Videos aus dem Ressort