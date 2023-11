Der «Bergretter»-Auftritt von Heidi Klum kommt nicht gut an

Vergangenen Donnerstag wurde eine Folge der TV-Serie «Bergretter» mit Heidi Klum in einer Gastrolle gezeigt. Bild: Barbara Bauriedl/ZDF

Vergangenen Woche wurde die «Bergretter»-Folge ausgestrahlt, in der Heidi Klum einen Gastauftritt hat. Von der schauspielerischen Leistung der 50-Jährigen sind nicht alle TV-Zuschauer*innen begeistert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heidi Klum spielte am vergangenen Donnerstag in einer Gastrolle in der TV-Serie «Die Bergretter» mit.

In der Episode «Bruderliebe» mimt die 50-Jährige die Eventmanagerin Isabel Klett.

Während sich Klum auf Instagram über ihren Auftritt als Schauspielerin freut, löst dieser unter den TV-Zuschauer*innen mehrheitlich negative Kritik aus. Mehr anzeigen

Den 23. November 2023 dürfte Heidi Klum sich in ihrer Agenda rot markiert haben. Am Donnerstag vergangener Woche zeigte das ZDF die Folge vom «Die Bergretter», in der auch die «Germany's Next Topmodel»-Chefin zu sehen ist.

In der «Bergretter»-Episode «Bruderliebe» spielt Klum die Eventmanagerin Isabel Klett. Im Vorfeld der Ausstrahlung hatte die 50-Jährige bereits preisgegeben, dass es ihre Lieblingsserie sei.

Heidi Klum tanzt halbnackt in weisser Unterwäsche

Auf Instagram demonstriert Heidi Klum vergangene Woche, wie sehr sie sich über ihren Auftritt in der deutschen TV-Serie freut. Sie postet einen Clip, in dem im Hintergrund das «Bergretter»-Intro auf einem Fernsehgerät läuft.

Davor springt die Frau von «Tokio Hotel»-Musiker Tom Kaulitz fröhlich auf und ab, derweil sie lediglich mit weisser Unterwäsche und einem offenen Hemd bekleidet ist.

Unter dem Post teilen danach viele Follower*innen ihre Freude über die wilde Tanz-Einlage. Heidi Klum muss für ihr Instagram-Video aber auch einiges an Kritik einstecken.

«Der älteste Teenager der Welt», kommentiert ein Follower. «Warum hüpft die immer halbnackt herum?», fragt sich derweil ein anderer Nutzer.

«Heidi Klum macht das hervorragend»

Ähnlich bescheiden wie auf das Instagram-Video ist die Resonanz auf Klums schauspielerische Leistung in der TV-Serie «Die Bergretter». «Heidi ist einfach nur schlecht», schreibt ein Follower. Und weiter: «Sorry, aber sie kann nicht schauspielern, geht gar nicht.»

Derweil giftelt ein anderer TV-Zuschauer: «Bis auf Heidi Klum war es eine schöne Folge.»

Vereinzelt gibt es aber auch positive Stimmen. «Heidi hat nicht schlechter gespielt als manch ein anderer Episodendarsteller. Ich war positiv überrascht», notiert ein Follower, derweil ein anderer kommentiert: «Sie macht das hervorragend.»

Und ein Instagram-Nutzer rät all jenen Menschen, die Heidi Klum nicht mögen: «Wer die ‹Bergretter›-Folge ihretwegen nicht sehen will, soll am Anfang und Ende einfach kurz umschalten.»

Mehr Videos aus dem Ressort