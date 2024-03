Polizei schreitet bei «GNTM» ein und beendet Sendung

«GNTM»: Scheinwerfer verursachen Polizeieinsatz In 19 Jahren habe sie dies noch nie erlebt, sagt Heidi Klum. Ein Mitarbeiter erklärt ihr, dass sich der Flughafen von Teneriffa über die Lichter bei «GNTM» beschwert hat. Sie muss die Sendung dann rasch beenden. 22.03.2024

Bei «Germany's Next Topmodel» stand wieder die ikonische Umstyling-Folge an. Diesmal auch mit den Herren der Schöpfung. Gegen Ende der Show muss auch noch die Polizei einschreiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei «Germany's Next Topmodel» kam es in der 19. Staffel zum grossen Umstyling.

Dabei stellt sich heraus: Nicht nur die Frauen hängen an ihren Haaren, auch die Männer trennen sich nur schweren Herzens von der Haarpracht.

Gegen Ende der Show muss zudem noch die Polizei einschreiten – die Lichter von «GNTM» störten den Flugverkehr auf Teneriffa. Mehr anzeigen

«Es gab einen Anruf vom Flughafen», erklärte ein Show-Mitarbeiter gegen Ende von «Germany's Next Topmodel». Die Lichter beim Entscheidungswalk würden den Flugverkehr von Teneriffa stören.

«Nee?!», reagiert Heidi Klum, «ich dachte in 19 Jahren ‹Germany's Next Topmodel› habe ich schon alles erlebt, aber das gab es wirklich noch nie!»

Deshalb beeilte sich Klum am Ende, Kandidatin Leoni (25) muss nach Hause gehen: «Im Vergleich zu den anderen fanden wir dich heute am schwächsten.»

Bei den Boys flogen Franz und Spassvogel Livingsten, der den Rauswurf aber gut wegsteckte.

Auch die Männer hängen an ihren Haaren

In der gestrigen Folge war es zudem Zeit für das grosse Umstyling. 18 Staffeln lang konnte man sich zu Hause vor dem Fernseher über die heulenden «Meedschen» lustig machen. Jetzt steht fest: Wir haben ihnen Unrecht getan. In Season 19 offenbarte sich: Die Boys hängen mindestens genauso an ihrer Haarpracht. Kurz: Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs.

«GNTM»: Das grosse Umstyling Angsterfüllte Blicke: Diesmal müssen auch die Jungs zum Umstyling. Heidi Klum legte bei den Zwillingen Julian und Luka persönlich Hand an: «Du weisst, ich kann keine Haare schneiden, aber das ist cool mit dir!?» Bild: ProSieben / Richard Hübner Das darf nur Heidi: Durch Armins frisch ondulierten Haare wuscheln. «Ich würde meine Haare schon gern behalten», bat der. Die Klum: «Oh, du kannst sie behalten. Ich kann sie dir nachher in einer kleinen Tüte mitgeben!» Bild: ProSieben / Richard Hübner Janas Haarpracht wurde acht bis neun Stunden lang blondiert. Die 24-Jährige liess alles über sich ergehen. Beim Videotelefonat mit Mutti war sie dann hellblond: «Rate mal, was für eine Folge heute war?» Bild: ProSieben / Richard Hübner Gastjurorin Jourdan Dunn (links) stand Heidi Klum beim Entscheidungs-Walk zur Seite. Die «GNTM»-Models mussten über die Stufen des Auditoriums von Teneriffa schreiten. Bild: ProSieben / Richard Hübner Livingsten schaffte es nicht in die nächste Runde, nahm es jedoch mit Humor. Ebenfalls raus sind Franz und die frisch erblondete Leoni. Bild: ProSieben / Richard Hübner

Da wäre etwa Allgäu-Adonis Armin mit seiner Version der 90er-Jahre-Leonardo-DiCaprio-Tolle. Dafür braucht er eigenen Angaben zufolge 15 Minuten. Für den Rest im Bad nur fünf Minuten. Ein Zimmerkumpane (Luka oder Julian? Noch kann man die Zwillinge nicht auseinanderhalten!) aus der Model-WG auf Teneriffa berichtete: «Der eine ist am Duschen, der andere am Zähneputzen, der nächste auf Toilette, einer föhnt noch!» Und dann gibt es noch Armin, der seine Haare macht und alle mit Haarspray vollsprüht, die hinter ihm stehen. Dieses morgendliche Schauspiel sollte nun ein Ende haben.

Heidi Klum verspottet Männer-Model: «Muss ich deine Hand halten?»

«Hör mal, da hast du aber ordentlich Haarspray reingemacht!», stellte auch Heidi fest, als sie Armin mit vollen Händen durch die Haarpracht wuschelte. Der krümmte sich jetzt schon vor Schmerzen: «Eigentlich darf niemand in meine Haare fassen!» – «Ich würde meine Haare schon gern behalten», wandte er sich kleinlaut an die Chefin. Die konterte gewohnt fies: «Oh, du kannst sie behalten. Ich kann sie dir nachher in einer kleinen Tüte mitgeben!»

«Ich glaube, du wirst jetzt einer der schnellsten im Badezimmer», freute sie sich. «Muss ich deine Hand halten oder nein?», fragte sie den ziemlich blassen 27-Jährigen und drückte sein wahrscheinlich schweissnasses Händchen. «Also dazu sage ich natürlich nicht Nein!» Dann zückten die Friseure Schere und Messer. Und wie das so ist: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen!

«Ich bin froh, dass es nicht mein Schnitt ist», kommentierte Armins Crush Jana. Noch fieser, Vierfach-Mutti Stella: «Aus dem Armin wird jetzt ein richtiger Kerl!», lachte sie. Dann erläuterte sie ihm noch die zahlreichen Vorteile des neuen Kurzhaar-Schnitts: «Du hast morgens vielleicht Zeit für 'nen zweiten Kaffee. Du musst nicht das Zimmer lüften wegen Erstickungsgefahr vom Haarspray ...!»

Lydwine, die übrigens eine blond-braune Langhaarperücke bekam, war da schon wesentlich netter: «Ich finde, das sieht sexy aus! No joke!» Und auch Best Buddy Dominik stellte beim Frisuren-Reveal vor dem Spiegel fest: «Für mich schaut er jetzt zum ersten Mal aus wie ein Mann!» Und Armin selbst? Der war erwartungsgemäss schockiert: «Wer ist das? Ich seh aus wie ein anderer Mensch! Ich hab Identitätskrise gerade!»

«Ich will nicht sagen, dass es Schwächlinge sind ...»

Noch schlimmer lief's bei den Zwillingen Julian und Luka. Da musste sogar Star-Stylistin Wendy die Augen verdrehen. Oder wie Sara es diplomatisch formulierte: «Ich will nicht sagen, dass es Schwächlinge sind, weil jeder empfindet ja Schmerz anders. Sie haben mir schon sehr leidgetan, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass beim Umstyling die Männer die sein würden, die heulen!»

Zunächst machten sich die beiden 24-Jährigen nur Sorgen darum, ihr «Branding» zu verlieren: «Wenn mein Bruder ganz anders aussehen würde, was die Haare angeht, das wird sehr gewöhnungsbedürftig sein, einfach nicht mehr wie vorher irgendwie!» Doch dann trugen die Friseure die Blondierung auf. Wenig später fing Julian an zu jammern: «Es fühlt sich an, als würde mein Kopf gerade abbrennen!» Die Stylisten machten, was sie konnten: Pflege drauf, ausspülen. Doch Heidis Wunsch waren nun mal blonde Haare, also gab es auch wieder Blondierung ...

«Was ist los? Weint er wieder?», fragte die Klum ihr Team. «Soll ich dir ein Eis holen oder irgendwas?», erkundigte sie sich bei Julian. «Das war wie Salz auf eine offene Wunde!», beklagte der sich. Doch nach dem Färben war Julians Martyrium noch nicht vorbei. Heidi beschloss, ihm höchstpersönlich die Haare zu schneiden. «Du weisst, ich kann keine Haare schneiden, aber das ist cool mit dir!?» – Das war eher eine Feststellung als eine Frage.

«Rate mal, was heute für eine Folge war?»

Julian hakte dennoch nach: «Wie oft hast du vorher schon Haare geschnitten?» – «Es hat alles mit meinen Barbie-Puppen angefangen. Du bist schon ein kleines Versuchskaninchen!» Das Experiment ging zum Glück gut. Die Zwillinge sind nun beide sehr blond, wobei Julian das Haar etwas kürzer trägt als sein Bruder. Und das Wichtigste: Beide sind happy!

Viel vorbildlicher lief es diesmal dagegen bei den Damen ab. Janas Lockenmähne etwa wurde acht bis neun Stunden lang blondiert. Die 24-Jährige machte die laut Heidi krasseste Veränderung durch und beschwerte sich nicht.

Beim Videotelefonat mit Mutti sagte sie nur trocken: «Rate mal, was für eine Folge heute war?» So viel Sitzfleisch wurde belohnt. Nach der Fashion-Show auf den Stufen des Auditoriums von Teneriffa kam Jana in die nächste Runde.

