«Germany's Next Topmodel» von Heidi Klum startet in eine neue Runde. Eine Schweizerin will die Show gewinnen. Marcia aus dem Aargau hat ein hohes Ziel, sie will das erste internationale Topmodel mit Dreadlocks werden.

Die gelernte Medizinische Praxisassistentin hat ihren Job gekündigt, um ihre Model-Karriere zu verfolgen. Um Geld zu verdienen, arbeitet sie nachts im Spital und hält Sitzwache.

Im Video-Porträt sagt die 23-Jährige mit nigerianischen Wurzeln: «Ich bin hier bei Heidi, um zu gewinnen.»

Marcia aus Neuenhof bei Baden hat grosse Träume: Sie will die 19. Staffel von Heidi Klums Show «Germany's Next Topmodel» gewinnen.

Model zu werden, ist Marcias nächstes Ziel. Dafür hat die Medizinische Praxisassistentin ihren Job an den Nagel gehängt.

Um sich über Wasser zu halten, hält Marcia in der Nacht Sitzwache. Sie betreut Patient*innen, die auf Hilfe oder Betreuung angewiesen sind.

Marcia: «Ich will das erste Topmodel mit Dreadlocks sein»

Marcia stammt aus einer nigerianischen Grossfamilie. Mit ihren Eltern und den vier jüngeren Geschwistern lebt die 23-Jährige gemeinsam unter einem Dach im aargauischen Neuenhof.

Marcia ist kein Neuling in Sachen Modeln. Sie hat in der Schweiz bereits für eine Agentur gearbeitet. Jetzt geht sie den nächsten Schritt mit einem klaren Ziel: Sie will «Germany's Next Topmodel» 2024 werden.

Die Aargauerin sieht gute Chancen, weit zu kommen. Zu Sat.1 sagt Marcia: «Ich habe Superchancen, weil ich schon gewisse Model- und Casting-Erfahrung mitbringe. Ich habe ein gutes Gespür dafür, was die Kunden von mir sehen wollen. Es liegt mir, in andere Rollen zu schlüpfen und mich zu wandeln. Abgesehen davon habe ich keine Angst vor neuen Challenges.»

Sie will die Castingshow gewinnen, weil sie ein Vorhaben hat: «Ich will ‹Germany's Next Topmodel› 2024 werden, weil es mein Durchbruch in die grosse Modelwelt sein könnte. Ich habe meinen Beruf aufgegeben, um als Model zu arbeiten. Ich will das erste internationale Topmodel mit Dreadlocks sein.»

In fünf Jahren will Marcia allein in einer grossen Fashion-Metropole leben und genug Geld haben, um ihre Eltern und Grosseltern finanziell unterstützen zu können.

«Germany's Next Topmodel» startet Donnerstag, 15. Februar, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

