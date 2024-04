09.05 Uhr

Bei einem Drohnenangriff auf die südisraelische Küstenstadt Eilat ist nach Angaben der Armee ein Gebäude beschädigt worden. Das Geschoss sei von Osten in Richtung Israel abgefeuert worden, teilte das Militär in der Nacht zum Montag bei Telegram mit. Es sei nur geringer Schaden entstanden, Menschen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Israels Armee hatte zuvor von Sirenenalarm in der Stadt am Roten Meer berichtet.

Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Ursprung der Drohne auf eine Gruppe namens «Islamischer Widerstand im Irak» hindeuten. Dabei handelt es sich um eine Art Dachgruppe proiranischer Milizen im Irak, die seit dem Massaker der Hamas und anderer islamistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel gemeinsam unter diesem Namen auftreten. Israel grenzt im Osten unmittelbar an Jordanien.

Die Gruppe selbst erklärte am frühen Montagmorgen, ein «lebenswichtiges Ziel im besetzten Land» angegriffen zu haben. Damit ist Israel gemeint. Nähere Angaben machte die Miliz zunächst nicht.