Die Sitzdemo an der ETH Zürich. Instagram / Studentsforpal

Mehrere dutzend Studenten sind seit Mittag an der ETH Zürich in einer Sitzdemo versammelt. Es handelt sich um eine Pro-Palästina-Demo. Auch an anderen Orten kommt es zu Besetzungen.

red Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich kommt es seit 11.30 Uhr zu einer Sitzdemo von Studierenden der ETH.

In Lausanne läuft eine Pro-Palästina-Demo bereits seit Donnerstag vergangener Woche.

Auch in Genf kommt es zu Protesten. Mehr anzeigen

Nach der Westschweiz haben Pro-Palästina-Demos auch die Deutschschweiz erreicht. In Zürich kommt es seit 11.30 Uhr zu einer Sitzdemo von Studierenden der ETH, wie verschiedene Medien berichten.

Mehrere dutzend Demonstranten haben sich in der Haupthalle der ETH versammelt und protestieren mit einem Sitzstreik. Immer wieder seien «Free Palestine»-Rufe zu hören.

Kurz vor Mittag wurde ausserdem die Eingangshalle der EPFL in Lausanne blockiert. Das schreibt die Gruppierung auf Instagram. Die Gruppe habe sich «spontan dazu entschieden, die Halle zu besetzen». Einen Anführer gebe es nicht.

Die Eingangshalle eines Gebäudes der Universität Genf wurde ebenfalls besetzt. Eine Gruppe von Studentinnen und Studenten besetzte am Dienstagmittag mit Tischen, Stühlen und Sofas die Eingangshalle. Auf allen Etagen des Gebäudes waren zahlreiche palästinensische Fahnen sowie Banner mit den Botschaften «Free Palestine, stop genocide» und «From the river to the sea, Palestine will be free» aufgehängt. Während der Mittagspause sind viele Studierende anwesend, um zu essen.

Uni Lausanne schon länger betroffen

In Lausanne haben pro-palästinensische Studentinnen und Studenten seit Donnerstagabend ein Unigebäude besetzt. Tagsüber befinden sich zahlreiche Protestierende im Gebäude, auch in der Nacht sind Demonstrierende vor Ort.

Diese Studenten forderten insbesondere «einen akademischen Boykott der israelischen Institutionen sowie eine sofortige Waffenruhe in den Palästinensergebieten». Sie verpflichteten sich, ihre Aktion auf friedliche Weise durchzuführen, ohne die Vorlesungen und Forschungsaktivitäten zu stören.

Die Leitung der Universität will die Besetzung des Gebäudes indes nicht länger dulden. Diese wurden aufgefordert, die Räumlichkeiten zu verlassen.

Die UNIL könne die Tag und Nacht andauernde Besetzung ihrer Gebäude nicht länger zulassen, teilte die Universitätsleitung am Montag mit. Sie sei bereit, «einen Raum» zur Verfügung zu stellen, der die Fortsetzung dieser Aktion ermögliche, unter der Bedingung, dass das Kollektiv ausschliesslich aus Mitgliedern der UNIL bestehe.