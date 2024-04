Europa-Park-Chef über «Voltron Nevera»: Das ist der heftigste Sitzplatz auf der neuen Achterbahn Die neue Achterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park öffnet am Freitag. blue News hat Geschäftsführer Michael Mack getroffen. Welcher Sitz der Beste ist und was er zur Sicherheit sagt, erfährst du im Video. 25.04.2024

Die neue Achterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park öffnet am Freitag. blue News hat Geschäftsführer Michael Mack getroffen. Welcher Sitz der Beste ist und was er zur Sicherheit sagt, erfährst du im Video.

Yannik Tschan und Stéphanie Süess Roman Müller und Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am kommenden Freitag geht die neue Rekordachterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park in Rust für reguläre Besucher an den Start.

Welche Plätze versprechen den grössten Kick? Und welche sind eher die «ruhigeren»?

Geschäftsführer Michael Mack vergleicht Achterbahnfahren mit Fliegenfischen und ist sich sicher, dass die Angst im eigenen Kopf entsteht. Mehr anzeigen

Die neue Achterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park bietet den Fans 2,5 Minuten Fahrspass. Sie ist doppelt so lang wie die «Bluefire» oder die «Silverstar». Michael Mack, Geschäftsführer vom Europa-Park in Rust: Die «Voltron Nevera» ist eine der extremsten Bahnen im Park.

Welcher Sitz ist der Beste für mich?

Die mittleren Sitze sind definitiv weniger schlimm als die äusseren. Adrenalinjunkies setzen sich am besten ganz hinten rechts hin. Das ist laut Michael Mack der heftigste Sitzplatz von allen. «Für alle, die eher einen nicht so starken Magen haben, empfehle ich in der ersten Reihe in der Mitte zu sitzen.»

Immer öfters gibt es Bilder zu sehen, wie Achterbahnen stehen bleiben. Michael Mack sagt dazu: «Es gibt eine Studie, in der klar gesagt wird, dass Achterbahnfahren weniger gefährlich als Fliegenfischen ist. Schlussendlich entsteht die Angst im Kopf und wir fördern die Nervosität beispielsweise auch in den Wartebereichen.»

Schweizer lieben den Europa-Park

Jährlich reisen sehr viele Schweizer in den Europa-Park nach Rust DE. Michael Mack, Geschäftsführer vom Europa-Park schätzt die Schweizer Besucher*innen: «Wir haben langjährige Freundschaften mit Schweizern, DJ Bobo als einen der prominentesten.»

Die «Voltron Nevera» öffnet seine Tore für reguläre Besucher*innen am kommenden Freitag im kroatischen Themenbereich im Europa-Park.

Mehr Videos aus dem Ressort