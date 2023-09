Gäste stecken über eine Stunde lang auf Achterbahn fest

Die Silver Star ist mit 73 Metern Höhe eine der grössten und höchsten Stahlachterbahnen Europas und lockt die Besucher*innen des Europa-Parks zu rasanten Höhenflügen (Archivbild). Bild: Keystone

Wegen einer Störung an einem Sensor ist die Achterbahn Silver Star im Europa-Park stecken geblieben. Mitarbeiter des Freizeitparks mussten die Fahrgäste betreuen, bevor diese wieder in den Bahnhof einfahren konnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwochabend sind Fahrgäste auf der Silver-Star-Achterbahn während ungefähr 70 Minuten stecken geblieben.

Mitarbeitende des Europa-Parks mussten die Passagiere betreuen.

Grund für die Panne soll eine Störung an einem Sensor an der 73 Meter hohen Achterbahn gewesen sein. Mehr anzeigen

Am Mittwochabend ist es im Europa-Park in Rust (D) zu einer Panne gekommen.

Fahrgäste der Achterbahn Silver Star sind stecken geblieben, wie ein Video eines Newsscout des Portals «20 Minuten» zeigt. Der Vorfall habe ungefähr 70 Minuten gedauert, wie eine Sprecherin des Freizeitparks auf Anfrage von blue News mitteilt. Der Grund für die Panne war eine Störung an einem Sensor, so die Sprecherin Leah Borer.

Park-Mitarbeitende betreuten die Gäste, indem sie von Waggon zu Waggon gingen. Verletzt wurde dabei niemand.

Meldungen über Vorfälle häufen sich

Die Störung des Sensor reiht sich ein in eine immer länger werdende Liste von Vorällen, die im Europa-Park passieren. Allein in diesem Jahr kam es zu mindestens vier Vorfällen.

Zuletzt am 14. August, als während einer Tauchshow das Wasserbecken und die Bühne eingestürzt sind. Teile davon fielen dabei auf die Wasserbahn «Atlantica SuperSplash». Gemäss einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg seien bei dem Unfall sieben Personen verletzt worden.

Zehn Tage zuvor kam es zu einem weiteren Zwischenfall bei der Wasserbahn «Atlantica SuperSplash». Ein Sensor hat zwei Boote automatisch gestoppt, sodass die Fahrgäste evakuiert werden mussten.

Ebenfalls mussten die Besucher des grössten Freizeitparks Deutschlands evakuiert werden, als am 19. Juni in einem Technikraum der Attraktion «Yomi-Zauberwelt der Diamanten» ausgebrochen war. Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften brachte das Feuer anschliessend unter Kontrolle.

Und bereits vor knapp einem Jahr blieb die Silver Star stecken. Im Oktober 2022 verliessen die Passagiere die Bahn schliesslich über eine Treppe.

Gemäss der Sprecherin Borer sei es zwar ärgerlich, dass die Passagiere feststecken würden. Dass die Sensoren auf Störungen reagieren und die Bahn zum stoppen bringen, sei ein Zeichen, dass das Sicherheitsdispositiv greife, so Borer.