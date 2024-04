blue News testet die neue Rekord-Achterbahn «Voltron Nevera»

Wilde Coaster-Neuheit: Wir testen die «Voltron Nevera» im Europa-Park Am kommenden Freitag geht die neue Achterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park an den Start. blue News hat die Bahn für euch vorab getestet. Was die Bahn kann, erfährst du im Video. 24.04.2024

Am kommenden Freitag geht die neue Achterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park an den Start. blue News hat die Bahn für dich vorab getestet. Was die Bahn kann, erfährst du im Video.

Yannik Tschan und Stéphanie Süess Roman Müller und Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am kommenden Freitag geht die neue Rekordachterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park in Rust für reguläre Besucher an den Start.

Adrenalinjunkies können sich bei der Attraktion im neuen Themenbereich Kroatien auf 1,4 Kilometer Fahrspass freuen.

Die Bahn bietet Rückwärtsfahrten, Überschläge und starke Beschleunigungen.

Die «Voltron Nevera» beinhaltet sieben Kopfüber-Elemente, vier steile Anstiege – darunter mit 105 Grad der steilste der Welt – und 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück.

Wie das blue News-Team die Fahrt mit dem neuen Coaster erlebt hat, erfährst du im Video. Mehr anzeigen

In den vergangenen Monaten wurde im Europa-Park mit Hochdruck gearbeitet. Über 1000 Bauarbeiter waren auf insgesamt 41 Baustellen unterwegs. Das Hauptaugenmerk galt dabei natürlich dem Themenbereich Kroatien rund um den neuen Coaster «Voltron Nevera».

«Es wird die beste Achterbahn der Welt»: Mit diesen Worten stellte Junior-Chef Michael Mack bei der Saisoneröffnung im März klar, die Achterbahn «Voltron Nevera» soll das neue Highlight im Europa-Park werden.

Neben der Bahn wird der neue Themenbereich Kroatien gebaut. Am Bahnhof entsteht ein hoher Turm mit einer Kuppel, der an den früheren Wardenclyffe Tower des Erfinders Nikola Tesla (1856 bis 1943) in New York erinnern soll.

Darauf kannst du dich bei der «Voltron Nevera» freuen

Der neue Coaster im Europa-Park bietet einige Highlights: der steilste Launch mit 105 Grad, 2,2 Sekunden am Stück schwerelos, sieben Über-Kopf-Elemente, die meisten Beschleunigungen in Deutschland, und mit 1385 Meter ist es die längste Achterbahn mit Inversionen sowie der längste Launch-Coaster in Europa.

Die «Voltron Nevera» öffnet seine Tore für reguläre Besucher am kommenden Freitag im kroatischen Themenbereich im Europa-Park.

