Schweizer Schule schafft Muttertag ab – Behörden laufen Sturm

Mir ists ja egal wie gewisse Menschen veranlagt sind, obwohl es für mich persönlich nur Mann und Frau gibt. Das ist seit Jahrtausenden so. Auch in der Natur gibts nichts anderes. Ist aber nur meine Einstellung. Aber was zu weit geht geht zu weit.Alle Traditionen und gesellschaftlichen Regeln die von der Schöpfung gegeben sind über denHaufen zu werfen ist einfach zviel des Guten. Die Mutter ist die Grundlage allen Lebens, bei Mensch und Tier. Mit einigen Ausnahmen.Die gehört geehrt.Und nicht wieder den Kindern ein falsches Bild vermitteln. Aber eben wenn man nicht mehr an Gott und den wahrhaft auferstandenen Jesus Christus glaubt, hat der Satan die Mach, die er mit allen Mittelnausnützt

Sevele

Was soll das? was wird noch alles geändert in der Schweiz? Will man das ändern, weil wir viele andere Religionen haben? Nur weiter so, man fühlt sich schon lange nicht mehr in der Schweiz. Es wird auf alles geschaut, nur nicht auf das eigene Volk. Wir sind ein christliches Land und meines Wissens wurde ja auch schon versucht Kreuze von der Wand zu nehmen in der Schule. Schweiz, ca vadis !!! Wann wird Weihnachten gestrichen? Ostern? usw. ???? Würde mich nicht wundern.