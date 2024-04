Ralf Rangnick ist ein Kandidat für die Position als Bayern-Trainer ab der kommenden Saison. IMAGO/MIS

Im Poker um Ralf Rangnick bleibt es spannend. Offenbar plagen den österreichischen Nationaltrainer Zweifel, ob er das Angebot des FC Bayern annehmen soll.

dpa

Die Trainersuche könnte sich beim FC Bayern noch etwas länger hinziehen. Den aktuellen Wunschkandidaten Ralf Rangnick plagen laut Medieninformationen offenbar Zweifel, ob er das Angebot des deutschen Fussball-Rekordmeisters annehmen soll. Das berichten die «Salzburger Nachrichten» und berufen sich auf das Umfeld des 65-Jährigen und der Bayern. Eine Entscheidung habe der österreichische Nationaltrainer demnach noch nicht getroffen.

Rangnick soll sich dem Bericht zufolge einen Wechsel zu den Bayern nur vorstellen können, wenn er bei Transfers und beim Betreuerstab «ein sehr gewichtiges Wort» mitreden könne. Der Österreichische Fussball-Bund (ÖFB) würde seinen Trainer, der das Team auf jeden Fall bei der EM im Sommer noch betreuen soll, trotz eines Vertrags bis 2026 wohl nicht von einem Wechsel abhalten, besteht aber auf eine Ablösesumme.

Rangnick gilt in München als Trainer-Wunschkandidat – das aber erst, nachdem der Leverkusener Meister-Coach Xabi Alonso und Bundestrainer Julian Nagelmann den Bayern-Bossen abgesagt hatten. Nach einer Saison, in der die Münchner in der Bundesliga deutlich abgehängt worden waren, soll er im Fall einer Zusage nun einen Umbruch vollziehen. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeness hatte am Freitag erklärt, er denke, dass innerhalb einer Woche ein Ja oder ein Nein von Rangnick kommen werde.

dpa