Monica Kissling: «Jetzt kannst du eine Beziehungskrise als Chance nutzen»

Monica Kissling, Astrologin: «Jetzt kannst du eine Beziehungskrise als Chance nutzen» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 24.04.2024

Vieles im Leben wendet sich nun zum Besseren. Anfangs musst du noch kämpfen, doch dann geht es plötzlich leicht. Du bringst deine Vision im Mai zum Fliegen, während dich die Liebessterne auf Wolke Sieben entführen.

Von Monica Kissling Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Monica Kissling alias Madame Etoile schaut in die Sterne und verrät, was diese in den nächsten Wochen bereithalten.

«Im Mai kannst du eine Beziehungskrise als Chance nutzen, um dir über deine tiefsten Bedürfnisse klar zu werden», sagt die Astrologin.

Günstige Tage für erfolgreiches Schaffen sind der 3. und 4. Mai; herausfordernder wird die Zeit zwischen dem 29. bis 31. Mai. Mehr anzeigen

Merkur läuft seit kurzem wieder vorwärts, allerdings noch langsam. Lass dir deshalb Zeit und forciere nichts.

Auch wenn gerade das schwerfällt, weil der Aktivitätsplanet Mars im draufgängerischen Widder kräftig aufs Gaspedal drückt. Mit der Geduld ist es deshalb nicht weit her.

Anfang Mai ist die Stimmung gereizt, die Nerven liegen oft blank. Der Tonfall ist aggressiv, und man fühlt sich schnell persönlich angegriffen. Auf Kränkungen erfolgt denn auch sofort eine Gegenreaktion.

Auf Konfrontationskurs

Im Widder zeigt sich Mars besonders konfliktlustig. Einem Streit aus dem Weg gehen? Sicher nicht! Zurückhaltung ist nicht Sache des Widders. Und er ist auch schwer zu beschwichtigen, wenn er einmal in Rage ist.

Für die traditionellen 1.-Mai-Anlässe lässt das kaum Ruhe erwarten. Im Gegenteil: An diesem Tag gehen die Emotionen hoch.

Denn der Machtplanet Pluto steht dominant und deutet auf einen hohen Druck, der nach einem Ventil sucht, um sich zu entladen. Man hat jetzt geradezu Lust auf ein Powerplay.

Wo willst du dich engagieren?

Wenn du selber den Weg der Konfrontation wählst, tue das nicht in destruktiver Absicht. Sei klar und ehrlich in deiner Kommunikation, ohne verletzend zu sein.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Überlege dir auch, wo du dich engagieren kannst, statt nur zu poltern.

Aktivismus ist bei Widder-Mars die naheliegende Wahl. Denn du willst jetzt vom Reden ins Handeln kommen.

Besonnenes Vorgehen und eine gute Strategie sind jedoch wichtig. Schliesslich geht es darum, andere für die eigene Sache zu gewinnen und nicht darum, sie zu verärgern.

Ego-Trips und Kräftemessen

Anfang Mai sind leider viele Menschen egoistisch unterwegs und kümmern sich wenig um die Bedürfnisse und Gefühle anderer.

Lass dich von solchen Menschen nicht provozieren, aber auch nicht einschüchtern.

Der Widder-Mars fordert im beruflichen Umfeld deinen Kampfgeist. Konkurrenten bringen sich in Position. Mache dich nicht klein, sondern zeige Stärke und stelle dich dem Wettbewerb. Zeig, was du drauf hast!

Für die Liebe kämpfen

Der Mars im eroberungslustigen Widder begünstigt forsche Anmache und kann auch in der Liebe Rivalen auf den Plan rufen. Sowieso geht es gleich am 1. Mai ans Eingemachte:

Die Liebesgöttin Venus steht im Spannungsfeld von Pluto, was leidenschaftliche Emotionen, Verlustängste und Eifersucht weckt.

Kontrolle und Druck sind in der Liebe aber nicht hilfreich. Stell dich deshalb deinen Ängsten und versuche starke Emotionen auszuhalten. Auseinandersetzungen führst du am besten am 3. oder 4. Mai, wenn die Sterne milder gestimmt sind.

Gemeinsame Werte definieren

Auch unterschiedliche Wertvorstellungen können nun in Beziehungen für Spannungen sorgen. Wo braucht es Kompromisse? Und wie könnt ihr einen guten Umgang mit Differenzen finden?

Wichtig ist, dass du nicht nur Forderungen an deinen Partner stellst, sondern schaust, was du bei dir selbst ändern kannst. Welches Verhalten möchtest du ablegen? Und welche Qualitäten möchtest du entwickeln?

Krise als Chance

Der stationäre Pluto fordert Anfang Mai eine vertiefte Auseinandersetzung mit Werten. Er hilft dir, zu erkennen, was du wirklich brauchst in Beziehungen. Und er unterstützt Transformationsprozesse.

So kannst du eine Beziehungskrise als Chance nutzen, um dir über deine tiefsten Bedürfnisse klar zu werden. Im besten Fall kannst du dich jetzt von quälenden Gefühlen lösen, die dich immer wieder eingeholt haben.

Erkenne, was wesentlich ist

Die Sterne ermöglichen tiefe Erkenntnisse. Auch in anderen Lebensbereichen kannst du jetzt erkennen, was nicht gut gelaufen ist. Und du kannst die nötigen Anpassungen vornehmen:

Verhaltensweisen ablegen, die nicht hilfreich sind, und so eine neue Ausgangslage schaffen für den neuen Mondzyklus mit Start am 8. Mai.

Schweigen ist Gold

Am 6. und 7. Mai solltest du besonders auf deine Worte achten. Verletzende Bemerkungen können die Stimmung trüben oder zu Streit führen. Am besten gleich entschuldigen!

Wenn du selber verbal angegriffen wirst, grenze dich ab und reagiere nicht sofort. Missverständnisse entstehen vor allem im Affekt. So ist es besser zu schweigen, als eine negative Dynamik zu befeuern.

Nutze solche Situationen zur Selbstreflexion: Was triggert dich immer wieder? Finde einen guten Umgang damit.

Günstige Tage im Mai 2024 3./4. Mai: Entschlossenheit, erfolgreiches Schaffen, Einfluss nehmen können (Mars Sextil stationärer Pluto, Fische-Mond harmonisch).

18. Mai: Neue Perspektiven, Unternehmungslust, Begeisterungskraft, Kreativität, inspirierende Begegnungen, prickelnde Liebessterne (Sonne Konjunktion Jupiter, Venus Konjunktion Uranus).

22. bis 25. Mai: Gestaltungskraft, Unterstützung, Anerkennung, Wertschätzung, neue Finanzquellen, glückliche Hand mit Geld und Kunst, Idealismus und Realismus, Romantik, Liebesglück, höhere Fügung (Sonne Trigon Pluto, Venus Konjunktion Jupiter Sextil Neptun, Jupiter Sextil Neptun, Venus Trigon Pluto). Mehr anzeigen

Unaufmerksamkeit schafft Probleme

Unachtsamkeit kann jetzt zu Fehlern bei der Arbeit oder zu Unfällen im Verkehr führen. Sei deshalb mit dem Kopf bei der Sache und lasse dich nicht ablenken.

Ebenfalls nicht ratsam: Im Stress noch schnell etwas erledigen wollen. Noch schnell eine E-Mail rauslassen – womöglich an den falschen Empfänger.

Eine gute Basis legen

Mit dem Neumond im Erdzeichen Stier beginnt am 8. Mai ein neuer Mondzyklus. Die kommenden Tage sind günstig, um etwas Neues zu beginnen, das Bestand hat. Oder um etwas Bestehendes auf eine neue Basis zu stellen, mit vorteilhafteren Bedingungen.

Schöne Konstellationen bieten sich auch am Muttertag, dem 12. Mai. An diesem Tag ist Krebs-Mond – wie passend!

Das Sternzeichen Krebs steht für das Mütterliche, Fürsorgliche und Nährende. Beste Voraussetzungen also, um Dankbarkeit zu zeigen und deiner Mutter eine Freude zu bereiten.

Chancen packen

In der Woche vom 13. Mai bieten sich günstige Gelegenheiten, die allerdings schnell ergriffen werden wollen. Die Sonne trifft am Montag, 13. Mai, auf den Uranus und am Samstag, 18. Mai, auf den Glücksplaneten Jupiter.

Letzterer läuft nun schnell, macht sich also auch schnell aus dem Staub. Lasse deshalb das Glück nicht an dir vorbeiziehen.

Jupiter und Uranus sind in der Astrologie für glückliche Zufälle bekannt. Gut möglich also, dass sich unerwartet etwas zum Besseren wendet, vor allem, wenn du ein Stier, eine Jungfrau oder ein Steinbock bist.

Folge deiner Vision

Jetzt ist auch die Zeit, in der du deine Visionen zum Fliegen bringen kannst. Welches Herzensanliegen möchtest du verwirklichen? Die Gunst der Sterne kannst du nutzen, um ein innovatives Projekt zu lancieren.

Verbinde dich mit Gleichgesinnten, die dich auf deinem Weg begleiten. Und mit Menschen, die dich inspirieren und ermutigen.

Sei transparent

In der Woche vom 13. bis 19. Mai gibt es jedoch auch eine kritische Konstellation zwischen dem Kommunikationsplaneten Merkur und dem Machtplaneten Pluto. Achte auf eine offene Kommunikation und sei ein guter Zuhörer, eine gute Zuhörerin.

Lass andere ausreden und verzichte auf Besserwisserei, Druck und Einflussnahme kommen jetzt schlecht an, ebenso Geheimniskrämerei und Provokationen. Kritische Fragen sind erlaubt, suggestive Fragen werden jedoch als störend empfunden, weil sie manipulativ sind.

Stimulierende Liebessterne an Pfingsten

Die Liebessterne zeigen sich am Pfingstwochenende von der übermütigen Seite. Am Samstag trifft die Venus auf den exzentrischen Uranus, der für Überraschungen sorgt – hauptsächlich angenehme.

Wenn du Single bist, könnte dich die Liebe jetzt wie ein Blitz aus heiterem Himmel treffen. Auf jeden Fall bist du offen für ein Abenteuer, das sogar gute Chancen hat, sich zu einer erfüllenden Beziehung zu entwickeln.

Party-Time

Das Pfingstwochenende ist eine wunderbare Zeit für ein Fest, eine gemeinsame Reise oder für Flitterwochen. Bloss keine Routine!

Verbringe Pfingsten mit deinem Schatz an einem ungewöhnlichen Ort – am besten an einem, den ihr noch nicht kennt. Neptun streut noch eine Prise Romantik ein, sodass es wirklich traumhaft werden kann.

«Auf und davon» lautet jetzt die Botschaft der Liebessterne. Für den Fall, dass du dich in einer Beziehung unfrei und unglücklich fühlst, könnte das auch bedeuten, dass du dich lösen willst. Nicht im Groll, sondern vielmehr, um deine Freiheit wieder zu geniessen.

Zeit für mutige Schritte

Am Pfingstmontag trifft Mars auf den Nordmondknoten im Widder. Auch dies ist eine sehr offensive Konstellation, die Mut macht zum Aufbruch. Du willst nun deinen Weg gehen, ohne grosse Kompromisse.

So kannst du nun eine mutige Neu-Entscheidung fällen: in der Liebe oder auch in einem anderen Lebensbereich. Überall dort, wo du nicht mit dem Herzen dabei bist, wirst du jetzt etwas ändern wollen. Sicherheit spielt gerade eine Nebenrolle.

Hauptsache, es fühlt sich stimmig an.

Wunderbarer Liebes-Vollmond

Leidenschaftlich geht es auch nach Pfingsten weiter. Die Liebessterne geben nun wirklich alles. Am Vollmondtag, dem 23. Mai, trifft die Venus auf den Glücksplaneten Jupiter und steht zudem in Harmonie mit dem Romantiker Neptun.

Das ist wie höhere Fügung und darf ausgelassen gefeiert werden. Lass den Alltag weit hinter dir und geniesse das Fest der Liebe.

Schütze-Vollmond vom 23. Mai 2024. Bild: Monica Kissling

Harmonie schaffen

Die harmonische Verbindung zwischen Jupiter und Neptun, die bei Vollmond exakt ist, aber einige Tage vor- und nachwirkt, hat grundsätzlich eine positive Wirkung auf Beziehungen. Denn die Qualität dieser zwei Planeten ist einfühlsam, besänftigend, versöhnlich.

Die Gunst der Stunde kannst du nutzen, um Frieden zu stiften in deinem Umfeld. Stiere und Fische sind besonders gute Vermittler und bringen konstruktive Lösungsvorschläge.

Lebe deinen Traum

Dass Träume tatsächlich Wirklichkeit werden können, dafür sorgt der machtvolle Pluto, der vom 20. bis zum 26. Mai harmonisch steht und seinen ganzen Einfluss geltend macht.

So kannst du auch diese Woche nutzen, um dein Leben in vielen Bereichen angenehmer zu gestalten – erfüllender, sinnstiftender und inspirierender. Was bis jetzt nur eine schöne Fantasie war, kann Gestalt annehmen.

Höhere Fügung

Am Abend des 23. Mai wechselt die Liebesgöttin ins kontaktfreudige und flirt-lustige Sternzeichen Zwillinge. Neue Bekanntschaften lassen sich nun schnell und unkompliziert knüpfen. In den Tagen um den 25. Mai ermöglicht Pluto zudem dauerhafte und tiefe Beziehungen.

Wenn du jetzt auf einer Dating-Plattform unterwegs bist, musst du keine Frösche küssen, sondern könntest gleich den Wunschpartner oder die Wunschpartnerin finden. Die Sterne erzeugen Liebesmagie, und so fügt sich eins zum anderen.

Reise- und abenteuerlustig

Am 25./26. Mai erwartet dich also wiederum ein wunderbares Liebes-Wochenende. Und ein Wochenende, an dem du Neues entdecken kannst, zum Beispiel auf einer kurzen Reise. Jupiter tritt jetzt in die Zwillinge, wo er Städtereisen liebt oder einfach einen Tapetenwechsel:

Eine neue Umgebung, neue Menschen bereichern dich jetzt.

Mars ist inzwischen auf dem «Eklipsenpunkt» (Position der Sonnenfinsternis vom April) angelangt, wo er dir Schub gibt oder dich sogar für einen Neuanfang an einem anderen Ort ermutigt. Beide Konstellationen sind äusserst erfrischend und bringen mehr Leichtigkeit und Abwechslung in dein Leben.

Herausfordernde Tage im Mai 2024 1. Mai: hoher Druck, Unnachgiebigkeit, Machtkämpfe, Verlustangst, Eifersucht (Venus Quadrat stationärer Pluto, Halbmond in den fixen Zeichen).

29. bis 31. Mai: Reizbarkeit, Unruhe, Aggressivität, Provokationen, Überreaktionen (Mars Konjunktion Chiron, Merkur Quadrat Uranus). Mehr anzeigen

Glück für Zwillinge

Am 26. Mai tritt der Glücksplanet Jupiter in die Zwillinge, wo er ein gutes Jahr lang verweilen wird. Das sind natürlich erst mal gute Nachrichten für alle, die in diesem Sternzeichen oder mit Aszendent Zwillinge geboren sind.

Für sie eröffnen sich in den nächsten Monaten interessante Möglichkeiten, vor allem beruflich.

Natürlich muss für das Glück auch etwas getan werden. Jupiter schafft aber schon mal eine sehr gute Basis, indem er dein Selbstvertrauen und deine Begeisterungskraft stärkt. Als Zwilling möchtest du dich jetzt weiterentwickeln und deinen Horizont erweitern.

Weiterbildung ist angesagt

Auch für die übrigen Sternzeichen heisst es: Offen sein für Neues und sich mit anderen Menschen vernetzen. Das Sternzeichen Zwillinge steht für Kommunikation und Lernen. Die grenzenlose Neugierde ist sein Antrieb.

Überlege dir, was du Neues lernen möchtest. Besuche Vorträge, belege Kurse, starte mit einem neuen Hobby. Oder bringe dein berufliches Wissen auf den neusten Stand. Tausche dich mit anderen Menschen aus und lass dich inspirieren.

Geschäftig unterwegs

Der Zwillinge-Jupiter lädt auch dazu ein, neue Geschäftsfelder zu erschliessen. Zum Beispiel dir ein Business im Internet aufzubauen oder ein bestehendes zu erweitern. Die Zeichen stehen auf Expansion.

Deine Social-Media-Accounts kannst du jetzt erfolgreich für Promotionen nutzen. Es fällt besonders leicht, andere Menschen für deine Ideen oder Produkte zu begeistern. Wenn du also die Zahl deiner Follower verdoppeln willst: Jetzt ist der richtige Moment!

Viel Gesprächsstoff

Stoff für Klatschspalten gibt es gerade mehr als genug. Celebrities sorgen mit ihren Geschichten für Gesprächsstoff. Small Talk hat Hochkonjunktur, wobei Belanglosigkeiten zuweilen als Weisheiten ausgegeben werden.

Positiv ist in jedem Fall aber, dass die Stimmung nun überwiegend heiter, ausgelassen und unbeschwert ist. Neue Kontakte sind bereichernd – für das berufliche Netzwerk und auch für dein Liebesleben. Alles geht ein bisschen leichter, vor allem das Flirten.

Lass dich nicht provozieren

Einen kleinen Wermutstropfen hält Mars in der Woche vom 27. Mai noch bereit. Am 29. Mai trifft er auf den Planetoiden Chiron, was ihm eine aggressive Note verleiht. Die Empfindlichkeit ist nun gross, und kleine Kränkungen können tiefe Wunden schlagen.

Sei jetzt besonders achtsam, um andere nicht zu verletzen. Und agiere nicht mit Wut aus einer eigenen Verletzung heraus. Grenze dich ab und sorge gut für dich selber.

Verbinde dich mit Menschen, die dich auf andere Gedanken bringen. Dabei hilft dir auch Uranus, der Ende Monat deinen Geist beflügelt und deine Aufmerksamkeit auf ganz neue Interessen lenkt.

Mehr Videos aus dem Ressort