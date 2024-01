Monica Kissling, Astrologin: «Im Februar erwarten dich Turbulenzen in der Liebe» Die Zeiten ändern sich. So deutlich wie in den nächsten vier Wochen hat sich das kaum je gezeigt, sagt Astrologin Monica Kissling. Um mit den Entwicklungen Schritt zu halten, braucht es Flexibilität und den Mut, neue Wege zu gehen. 18.01.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Monica Kissling alias Madame Etoile schaut in die Sterne und verrät, was diese im Februar 2024 bereithalten.

«Traditionen und Konventionen haben im Zeichen des experimentierfreudigen Wassermanns einen schweren Stand, denn die Menschen wollen jetzt aus der Reihe tanzen», sagt die Astrologin.

Günstige Tage für Kompromissbereitschaft sind der 12. und 13. Februar, herausfordernder wird die Zeit zwischen dem 25. und 28. Februar. Mehr anzeigen

Wir befinden uns in einem äusserst dynamischen Zeitfenster.

Das Tempo ist sportlich und die Entwicklungen überschlagen sich. Der Wassermann, das Sternzeichen des Fortschritts, ist nun prominent besetzt.

So entstehen überall neue Ideen, Projekte und Verbindungen. Jetzt kannst du deine Visionen zusammen mit Gleichgesinnten weiterentwickeln!

Inspiration und Herausforderung

Dass so viel Neues entsteht, ist spannend und sehr inspirierend. Bei Menschen, die sich gerne auf das Gewohnte verlassen und viel Sicherheit brauchen, kann es aber auch Stress verursachen. Normalität, wie sie bisher definiert wurde, wird es künftig immer weniger geben.

Qualitäten, die du brauchst, um gut durch die Zeit des Wandels zu kommen: Offenheit für Neues, Anpassungsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit, Kreativität, Pioniergeist sowie die Bereitschaft zu Weiterbildung oder Umschulung.

Hauptsache anders

Traditionen und Konventionen haben im Zeichen des experimentierfreudigen Wassermanns einen schweren Stand, denn die Menschen wollen jetzt aus der Reihe tanzen. Sie brauchen kreative Freiräume und empfinden Regeln und Routine als einschränkend.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert persönliche Beratungen und Visionstage.

Die negativen Seiten des Wassermanns können Querulantentum und Rücksichtslosigkeit sein. Dazu kann es kommen, wenn man frustriert ist und das Gefühl hat, zu kurz zu kommen.

Lebe deine Einzigartigkeit

Das Motto des Wassermanns «Leben, wie es mir gefällt» heisst aber natürlich nicht, dich über andere hinwegzusetzen, sondern deine Individualität zum Ausdruck zu bringen.

Es geht um den Mut, dich selbst zu sein und damit anders zu sein als die anderen – nicht nur an der Fasnacht. Im Februar kannst du herausfinden, welche Lebensform dir wirklich entspricht.

Der Wassermann handelt im Idealfall zum Wohl des Ganzen, der Menschheit und des Planeten. So kannst du dir jetzt auch überlegen, welches dein Beitrag für eine bessere Welt sein kann. Wo möchtest du dich engagieren? In deiner Nachbarschaft, in der Schule, in einer Künstlergruppe, einer sozialen Institution oder einer Umweltorganisation?

Ein freundlicher Monatsanfang

Neptun wirkt Anfang Monat besänftigend. So gehst du liebevoll mit deinen Mitmenschen um, bist mitfühlend und hilfsbereit. Die zwischenmenschliche Harmonie wirkt sich sowohl auf Liebesbeziehungen als auch auf geschäftliche Verbindungen positiv aus.

Neptun im Kontakt mit Merkur schenkt dir einen guten Geschäftssinn. So können sich neue Geschäftsfelder eröffnen und du triffst vielleicht zufällig die richtigen Leute.

Überzeugungskraft und Disziplin

Darüber hinaus schafft die harmonische Konstellation von Jupiter und Saturn, die den ganzen Monat lang aktiv ist, beste Voraussetzungen, deine Träume und Visionen erfolgreich in die Tat umzusetzen.

Günstige Tage im Februar 2024 2. Februar: Idealismus, guter Instinkt, Einfühlungsvermögen, gegenseitiges Verständnis, harmonische Kommunikation (Merkur Sextil Neptun).

12./13. Februar: Herzlichkeit, Entgegenkommen, Kompromissbereitschaft, harmonisches Miteinander, Romantik, künstlerische Inspiration (Venus Sextil Neptun).

29. Februar: Zuversicht, Ideenreichtum, konstruktive Lösungen, fruchtbare Gespräche, hilfreiche Beziehungen und Allianzen (Merkur Sextil Jupiter, Venus Sextil Mondknoten). Mehr anzeigen

Idealismus und Pragmatismus verbinden sich. Wenn du von einer Sache überzeugt bist, kannst du mit viel Disziplin dranbleiben.

Neues lernen

Am 5. Februar wechselt Merkur in den Wassermann und bringt dich auf unkonventionelle Ideen. Offenheit für Neues bringt dir jetzt viele Vorteile. Informiere dich in der nächsten Zeit über Dinge, die dich interessieren. Oder reiche eine Spontanbewerbung ein, falls du auf Stellensuche bist.

Es lohnt sich jetzt auch, in deine Weiterbildung zu investieren. Nicht nur, um deine beruflichen Chancen zu verbessern, sondern um geistig fit zu sein für die Zukunft. Du kannst zum Beispiel deine Kenntnisse über neue Technologien erweitern und deine digitale Kompetenz verbessern.

Den Geist schulen

Weil Merkur im Wassermann sofort auf Pluto trifft, will dein Geist geschult werden. So solltest du dich auch immer wieder aus der Technik ausklinken und deine Gedanken zur Ruhe bringen.

In dieser Ruhe kannst du dir bewusst werden, welchen Gedanken du regelmässig nachgehst. Und du kannst entscheiden, ob du das wirklich möchtest.

Negative Gedanken loslassen

Deine Gedanken haben viel Macht über dich. Pluto lädt zum Loslassen von negativen Gedanken ein, die dich beherrschen.

Erkenne, welche Glaubenssätze dich in deiner Entwicklung behindern und lasse sie bewusst los – immer wieder, sobald sie auftauchen.

Ständiges Grübeln führt dich nicht weiter. Sinnvoller ist es, dich mit anderen Menschen auszutauschen und dich inspirieren zu lassen.

Worauf kommt es wirklich an?

Pluto ermöglicht es, zum Kern einer Sache vorzudringen. So kannst du jetzt klar wahrnehmen, wo ein Problem liegt – und das Problem lösen.

Darüber hinaus begünstigt Pluto Forschungsarbeiten sowie alle geistigen Herausforderungen, die volle Konzentration und Disziplin erfordern.

Mit sicherem Instinkt kannst du nun Schwachstellen orten, Fehler entdecken oder Geheimnisse lüften.

Schwierige Gefühle aushalten

Auf der emotionalen und zwischenmenschlichen Ebene sind die Tage um den 5./6. Februar schwieriger. Die Venus im asketischen Steinbock steht in Spannung zu Chiron und zur Mondknotenachse.

Da stellen sich leicht Einsamkeitsgefühle ein, zum Beispiel aufgrund von tatsächlicher oder empfundener Zurückweisung.

Vielleicht fühlst du dich nun unverstanden und alleingelassen. Oder du musst eigene Bedürfnisse zurückstellen, um jemandem in seelischer Not beizustehen.

Mit Zuwendung wirst du jetzt kaum verwöhnt. Lasse dich davon nicht zu sehr herunterziehen. Sorge gut für dich selber – es kommen wieder andere Zeiten.

Mit Schuldgefühlen umgehen

Falls dir der Glaube an bessere Zeiten fehlt, ist es vielleicht Zeit, dich aus einer Situation oder Beziehung zu lösen, die dir nicht guttut.

Das wiederum kann dich vor ein Dilemma stellen. Denn es kann sich ein Konflikt zwischen eigenen Bedürfnissen und Verantwortung für andere ergeben. So fehlt dir vielleicht der Mut für eine notwendige Entscheidung, weil dich Schuldgefühle plagen.

Nimm dir in diesem Fall Zeit, um mit dir ins Reine zu kommen. Du darfst dir selber die Erlaubnis geben, dein Leben so zu leben, wie es sich richtig anfühlt.

Überraschende Lösungen

Schon ab dem 7. Februar können sich schwierige Situationen unerwartet lösen. Uranus eröffnet neue Perspektiven und macht dir bewusst, dass nicht alles so schwer sein muss.

Das ist vor allem im Herzensbereich und für die Liebe befreiend. Du bist jetzt auch offen für neue Bekanntschaften, vielleicht sogar für einen Flirt mit Tiefgang.

Plötzlich geht es schnell

Ab dem 8. Februar geht plötzlich alles sehr schnell. Uranus übernimmt die Regie und lässt dich spontan und intuitiv entscheiden. Probieren geht über Studieren, so lautet jetzt das Motto.

Lass dich von deiner Intuition leiten. Auch wenn du nicht genau weisst, warum du gerade so entscheidest und wohin dich diese Entscheidung führt.

Die Voraussetzung für eine gute spontane Entscheidung ist ein positives Grundgefühl. So solltest du nicht aus einer Trotzreaktion heraus, oder um andere zu provozieren, impulsiv entscheiden.

Der Neumond bietet die Chance, etwas zu verändern

Mit dem Wassermann-Neumond beginnt in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar ein neuer Mondzyklus mit einem riesigen Erneuerungspotenzial. Deiner Inspiration wachsen jetzt Flügel, und du kannst dein Leben neu denken. In den nächsten vier Wochen können deine Visionen Gestalt annehmen.

Wassermann-Neumond vom 9. Februar 2024. Bild: Monica Kissling

Nach den Sternen greifen

Am 10. Februar gesellt sich der überschwängliche Jupiter zum Merkur und lässt dich nach den Sternen greifen. Was dir jetzt alles einfällt, muss jedoch noch den Realitätstest bestehen.

Einiges ist wohl zu hoch gegriffen. Mache deshalb keine grossmundigen Versprechungen und nimm auch nicht alles für bare Münze, was man dir erzählt. Vieles ist masslos übertrieben.

Mutiges Handeln

Wenn Mars ab dem 13. Februar durch den Wassermann läuft, ist Pioniergeist gefordert. Mars ist der Eroberer unter den Planeten, er will jetzt Neuland betreten.

Ideen und Worte sind das eine, Taten das andere. Ab sofort kannst du aktiv werden. Weil Mars am 14. Februar auf Pluto trifft, kannst du all deine Energie mobilisieren. Jedoch ist es wichtig, dass du flexibel bleibst und nichts erzwingst.

Mit aller Kraft

Das Zusammentreffen von Mars und Pluto am 14. Februar ermöglicht einen maximalen Energieeinsatz. Dies gilt für sinnstiftende Aktivitäten oder humanitäre Einsätze, aber leider auch für destruktive Aktionen oder kriegerische Auseinandersetzungen.

Ebenso gehören Machtdemonstrationen sowie Machtmissbrauch ins Repertoire von Pluto, nicht nur im Weltgeschehen.

Die Freiheit verteidigen

Im Wassermann geht es um die persönliche Freiheit und politisch um die Demokratie. Beides könnte gerade auf dem Spiel stehen. Der Versuch, Veränderungen mit Gewalt zu erzwingen oder Freiheitsrechte zu beschränken, führt jedoch zu entschiedener Gegenwehr.

Immerhin: In dieser gesellschaftlich turbulenten Zeit zeigen sich die Liebessterne am 13./14. Februar von der fürsorglichen Seite. So kannst du liebevoll und einfühlsam auf die Bedürfnisse deiner Partnerin oder deines Partners eingehen und fühlst dich auch selber wertgeschätzt.

Liebe braucht Freiraum

Ab dem 16. Februar läuft die Liebesgöttin Venus durch den freiheitsliebenden Wassermann. So kann es sich nun lohnen, deine Beziehung zu öffnen. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass du zum Seitensprung ansetzen oder eine Dreiecksbeziehung leben sollst.

Vielmehr geht es darum, sich als Paar gegenseitig Freiräume zuzugestehen. Heisst: auch eigene Freundschaften und Hobbys zu pflegen, für sich allein.

Heisst aber auch: sich als Paar nicht isolieren, sondern gemeinsam den Austausch mit anderen Menschen zu pflegen.

Leidenschaftliche Beziehungskonflikte

Die Venus trifft am 17. Februar auf Pluto, der Verlustängste und Eifersucht befeuern kann. Was macht dir Angst in deiner Beziehung? Wo fehlt das Vertrauen? Und vor allem: Wie lässt es sich wiederherstellen? Das gilt es jetzt herauszufinden.

Hab keine Angst, deine Gefühle zu zeigen! Die Voraussetzung für eine konstruktive Auseinandersetzung ist, dass du auf Machtspiele und Druckmittel verzichtest. Besonders achten musst du auch auf deine Wortwahl.

Heisst: erst denken, dann reden.

Unabhängig werden

Abhängigkeiten aller Art verursachen im Zeichen des freiheitsliebenden Wassermanns Unbehagen. Prüfe jetzt für dich, wo du abhängig bist von deinem Partner oder von anderen Menschen und dir das nicht guttut. Wo möchtest du autonomer werden?

Ohnmachtsgefühle können sich einstellen, wenn du eine Veränderung willst, diese aber im Moment aufgrund von Abhängigkeit nicht möglich ist. Lass dir in dem Fall Zeit, doch setze dich intensiv mit der Suche nach einer Lösung auseinander.

Beziehungen transformieren

Wenn in einer Beziehung nur ein Partner mehr Freiheit möchte, kann das zu grossen Spannungen führen. Es kann Angst auslösen bei demjenigen, der die Beziehung so aufrechterhalten möchte, wie sie bisher war.

Unter den transformativen Beziehungskonstellationen ist Letzteres jedoch nicht möglich. Ganz im Gegenteil: Beziehungen wollen nun grundlegend neu gestaltet werden.

Es gilt, sich mit veränderten Bedürfnissen in Beziehungen auseinanderzusetzen. Auf keinen Fall solltest du allfällige Unzufriedenheit verdrängen, da du sonst je länger, je gereizter reagierst und sich dein Frust jederzeit entladen könnte.

Alles ist mit allem verbunden

Am 19. Februar um 5.13 Uhr wechselt die Sonne ins Sternzeichen Fische, wo sie in nächster Zeit dein Mitgefühl und deinen Wunsch nach Frieden stärkt. Das Bewusstsein, dass alles mit allem verbunden ist, ist im Zeichen der Fische besonders ausgeprägt.

Entsprechend nimmst du Anteil an dem, was in deinem Umfeld und auf der Welt passiert. Aber du musst dich auch abgrenzen, wenn es dir zu viel wird. Denn es gibt eine weitere Konstellation, die nun hohe Empfindsamkeit anzeigt.

Schmerzliche Erfahrungen

Chiron befindet sich am aufsteigenden Mondknoten im Widder, was ambivalente Erfahrungen bringt, zum Beispiel eine schmerzliche Erfahrung, die zugleich heilsam ist oder dich sogar zu deiner Bestimmung führt.

Seelische Wunden können aufreissen, dir aber gleichzeitig ein tieferes Verständnis ermöglichen, sodass du eine schmerzliche Erfahrung in einem neuen Licht siehst. Das Ziel dieser Konstellation ist Versöhnung.

Versöhnung mit der Vergangenheit

Nutze deine Fähigkeit, dich in andere Menschen hineinzuversetzen und dich von ihnen seelisch berühren zu lassen. Zeige Verständnis für die Schwächen anderer wie auch für deine eigenen. Vorwürfe führen jetzt nicht weiter.

Falls Wut oder Verbitterung in dir aufsteigt, lass diese Emotionen zu, aber gib ihnen keine Macht über dich. Entscheide dich bewusst für den Frieden und die Liebe. Und lass negative Gedanken immer wieder ziehen.

Vielleicht magst du jetzt auch ein Ritual gestalten, das dich im Abschiednehmen von schmerzlichen Gefühlen unterstützt.

Selbstheilungskräfte aktivieren

Chiron kann dich zudem bei seelischen und körperlichen Heilungsprozessen unterstützen. Vor allem dann, wenn du nicht gegen etwas ankämpfst, was dir Schmerz bereitet, sondern es als Teil von dir annimmst, um den du dich liebevoll kümmerst.

Herausfordernde Tage im Februar 2024 5./6. Februar: Sturheit, Besserwisserei, Machtworte, fehlende Wertschätzung und Zuwendung, Liebeskummer, Einsamkeitsgefühle (Merkur Konjunktion Pluto, Venus Quadrat Chiron/Mondknoten),

13./14. Februar: eskalierende Konflikte, Machtdemonstrationen, Grenzüberschreitung, Rücksichtslosigkeit (Mars Konjunktion Pluto),,

17. Februar: Sprunghaftigkeit, Eigenwilligkeit, Unzuverlässigkeit, technische Zwischenfälle, Blackouts, Besitzansprüche, Eifersucht, unerfüllbare Forderungen (Merkur Quadrat Uranus, Venus Konjunktion Pluto),

25. und 28. Februar: Wertekonflikte, Grenzüberschreitungen, Anmassung, Selbstüberschätzung, riskante Spekulationen, fanatische Bestrebungen – alles mit direkten Konsequenzen (Venus/Mars Quadrat Jupiter, Sonne/Merkur Konjunktion Saturn). Mehr anzeigen

Vielleicht findest du nun eine neue Therapie, die dir hilft. Sei jedenfalls offen für neue Ansätze, auch spirituelle, wie zum Beispiel Heilmeditationen.

Deine Liebesbeziehung neu definieren

Am 22. Februar beginnt mit dem Zusammentreffen von Venus und Mars ein neuer «Beziehungszyklus», der fast zwei Jahre dauert. Das ist gleichermassen eine Chance wie eine Herausforderung für deine Liebesbeziehung, aber auch für Freundschaften.

In Beziehungen gilt ab sofort: Hauptsache keine Routine und keine Langeweile. Sorge deshalb für Überraschendes. Denn es folgt eine bewegte Zeit: Reizvoll ist, was Spannung erzeugt.

Anderssein akzeptieren

Konstruktives Streiten belebt deine Beziehung. Versuche deshalb nicht, um jeden Preis die Harmonie zu wahren, sondern riskiere Auseinandersetzungen.

Das Ziel ist dabei nicht zwingend Einigkeit. Es geht vielmehr darum, sich gegenseitig im Anderssein zu akzeptieren und wertzuschätzen. Nimm Abschied vom Drang, deine Partnerin oder deinen Partner ändern zu wollen.

Verändert werden will jetzt die eigene Einstellung, und zwar in Richtung Toleranz und Akzeptanz.

Gesucht und gefunden

Falls du Single bist, kann es schon bald Klick machen. Du bist bereit für eine neue Bekanntschaft und vor allem für ein Experiment. Auch in der Liebe folgst du in nächster Zeit ganz deiner Intuition und handelst entsprechend spontan.

Vielleicht ist eine Bekanntschaft nur ein Strohfeuer oder eine aufregende Affäre, sicher aber eine willkommene Abwechslung.

Sei kreativ

Der neue Venus-Mars-Zyklus stimuliert in besonderem Mass auch deine Kreativität. Lass deiner Inspiration freien Lauf und traue dir mehr zu, zum Beispiel in künstlerischer Hinsicht. Zweifle nicht länger an deinen Fähigkeiten, sondern zeige dich mit deinen Werken.

Die Sterne stärken auch deinen Erfindergeist und deine Lust auf neue Projekte. Vernetze dich mit anderen, wenn du gesellschaftlich oder politisch etwas bewegen möchtest. Kaum je war die Zeit so günstig, Neues zu kreieren!

Der Fantasie Raum geben

Merkur in den Fischen beflügelt in nächster Zeit deine Fantasie. Unter dem Jungfrau-Vollmond vom 24. Februar meldet sich aber auch die Stimme der Vernunft. Lass dich von ihr nicht zu sehr beeindrucken, wenn sie dir einreden will, dass deine Träume niemals Realität werden können.

Es können sich nun immer wieder Zweifel einstellen, und du könntest versucht sein, deine Träume zu begraben. Tue das nicht, aber sei realistisch genug, zu wissen, dass die Erfüllung eines Traums mit viel eigenem Einsatz verbunden ist und es auch Widerstände geben kann.

Investiere in deine Vision

«Von nichts kommt nichts», das ist die Botschaft von Saturn, der in den folgenden Tagen die Regie übernimmt. Und recht hat er. Du musst einiges investieren, wenn du deine Träume verwirklichen willst. Und vielleicht auch auf etwas verzichten, zum Beispiel auf Geld, Sicherheit oder Status.

Hüte dich davor, einfach nur auf das Glück zu spekulieren. Die kritischen Jupiter-Aspekte vom 24. bis 26. Februar könnten dich dazu verleiten. Nimm dein Glück selber in die Hand und mache es nicht abhängig von anderen Menschen oder äusseren Faktoren. Damit kannst du dir eine harte Landung auf dem Boden der Realität ersparen.

Stopp! Bis hierhin und nicht weiter

Wenn Saturn am 28. Februar auf die Sonne und den Merkur trifft, zeigen sich die Grenzen des Machbaren. Wo wirst du jetzt ausgebremst? Hier musst du nachbessern, damit es weitergehen kann.

Wo hattest du zu hohe Erwartungen? Nimm deine Ansprüche zurück, es geht auch mit weniger Unterstützung. An diesem schwierigen Tag brauchst du vor allem Zeit für dich, um deine Entscheidungen reifen zu lassen.

