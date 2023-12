Monica Kissling: «Jetzt kannst du deine Komfortzone verlassen»

Monica Kissling, Astrologin: «Im Januar kannst du deine Komfortzone verlassen» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese im Monat Januar für dich bereithalten. 20.12.2023

Wolltest du schon lange ein Abenteuer wagen? Endlich aus der Reihe tanzen? Dann kannst du schon bald loslegen. Ab dem 20. Januar bekommst du kräftigen kosmischen Rückenwind.

Monica Kissling alias Madame Etoile schaut in die Sterne und verrät, was diese im Januar 2024 bereithalten.

«Die Dinge müssen reifen und wachsen, dann können sie gedeihen», sagt die Astrologin.

Günstige Tage für harmonisches Miteinander sind der 12. und 18. Januar, herausfordernder wird die Zeit zwischen dem 25. und 28. Januar. Mehr anzeigen

Anfang Jahr bewegt sich noch nicht viel. Doch im letzten Monatsdrittel entwickelt sich eine ungeheure Dynamik. Bereite dich in Ruhe auf das vor, was da kommt.

Der Eintritt von Pluto in den Wassermann am 21. Januar läutet eine neue Zeit ein. Mach dich bereit, deine Komfortzone zu verlassen!

Visualisiere, wie dein Leben sein kann und sein darf, wenn du dir die Freiheit nimmst, so zu leben, wie du es wirklich willst.

Was gibt deinem Leben Sinn?

Bei deiner Neuausrichtung wirst du von Jupiter unterstützt, der pünktlich zum Jahresanfang direkt läufig wird.

Jupiter wird traditionell als Glücksplanet bezeichnet. Dies deshalb, weil er die Sinnfindung unterstützt und so zu einem erfüllenden Leben beiträgt.

Jupiter befindet sich seit Mitte Mai 2023 im Stier und unterstützt dort neben den Stieren vor allem die beiden Erdzeichen Jungfrau und Steinbock.

Wo liegt das Glück?

Natürlich können auch alle anderen Sternzeichen ihr Glück finden – vorausgesetzt, sie anerkennen, dass das Glück «Erdqualitäten» erfordert. Heisst: sie fokussieren auf das Machbare und erwarten nicht, dass die Bäume in den Himmel wachsen.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert persönliche Beratungen und Visionstage.

Der Schlüssel zum Glück liegt in der Freude an den einfachen Dingen des Lebens.

In den Erdzeichen gibt es auch keine Abkürzungen. Die Dinge müssen reifen und wachsen, dann können sie gedeihen.

Keine Eile

Das neue Jahr darfst du guten Gewissens langsam angehen. Merkur steht am Neujahrstag still und wird am 2. Januar direkt läufig. So gelingt alles besser, wenn du dir Zeit nimmst oder noch besser: bewusst innehältst, bevor du aktiv wirst.

Merkur vollzieht seinen Richtungswechsel im Schützen, dem Herrscherzeichen von Jupiter. Dies ist eine erneute Einladung, dich auf das zu besinnen, was dich glücklich macht.

Was bedeutet dir wirklich viel? Was darf im neuen Jahr mehr Raum haben? Es geht jetzt nicht um klassische gute Vorsätze, sondern vielmehr um ein Bewusstmachen dessen, was das Leben für dich lebenswert macht.

Je klarer dir das ist, desto fokussierter bist du und kannst stimmige Entscheidungen treffen.

Pragmatismus ist gefragt

Im Lauf vom Januar wechseln viele Gestirne ins Erdzeichen Steinbock. Die Sonne befindet sich bereits dort, Mars folgt am 4. Januar, Merkur am 14. Januar und die Venus am 23. Januar. So geht es im Wesentlichen darum, deine Visionen auf den Boden zu bringen.

Im Steinbock musst du einen Realitäts-Check machen. Verabschiede dich jetzt von überhöhten Erwartungen. Rechne zudem bei all deinen Vorhaben Reserven ein. Energie, Zeit und Geld sind endliche Ressourcen, und es ist gut, Sicherheiten zu haben.

Wo investieren?

Im Gegensatz zum idealistischen Schützen, der stets vom Optimum ausgeht, ist der Steinbock ein eher pessimistischer Realist, der das Worst-Case-Szenario mit einbezieht – ergo auch einen Plan B ausarbeitet.

Stichwort Arbeit: Ohne Fleiss kein Preis – so das Motto im Steinbock. Du musst also einiges investieren. Umso wichtiger ist es, dass das angepeilte Ziel diesen Einsatz auch wert ist. Definiere deine Prioritäten!

Kurzfristige Katerstimmung

Die Liebessterne sind am Neujahrstag leider gerade etwas in Katerstimmung. Saturn, der strenge Kritiker, nimmt die Venus ins Visier, und so findet sich fast überall ein Haar in der Suppe.

Die Aufmerksamkeit richtet sich unter dieser Konstellation meist auf das, was andere nicht gut oder falsch machen, was zu Kritik führt. Besonders empfindlich sind wir in diesen Zeiten in Bezug auf fehlende Aufmerksamkeit und Zuwendung.

Sollte das bei dir der Fall sein, steigere dich nicht zu sehr ins Negative. Werde dir über deine Gefühle und Bedürfnisse klar und sprich in Ruhe darüber.

Akzeptiere auch, wenn dein Schatz für einmal nicht so gut drauf ist. Euphorie wird jetzt gerade keine aufkommen.

Momente der Schwäche

Am 6. Januar gelangt die Sonne ins Spannungsfeld von Chiron. Das schwächt deine Energie und Willenskraft etwas, sodass du vielleicht entmutigt bist oder an deinen Vorhaben zweifelst.

Lass dich nicht runterziehen, sondern akzeptiere, dass du gerade nicht vor Selbstbewusstsein strotzt. Du bist keine Maschine und darfst dir auch schwache Tage erlauben. Besänftige deinen inneren Kritiker.

Wenn du mit körperlichen Beschwerden kämpfst, schone dich. Dies ist nicht die Zeit für grosse Anstrengungen. Zwinge dich jetzt zu nichts.

Unterschiedliche Wertvorstellungen

Am Wochenende vom 6./7. Januar kann es in der Liebe erneut zu Spannungen kommen. Unterschiedliche Wertvorstellungen, Besitzansprüche und Eifersucht können zu Machtkonflikten führen.

Gesellschaftlich könnte der Geschlechterkampf wieder einmal die Gemüter erhitzen. Frauen wehren sich gegen Rollenerwartungen und kämpfen für mehr Freiheit und für Gleichberechtigung.

Günstige Tage im Januar 2024 12. Januar: Gesunder Menschenverstand, gute Entscheidungen, Klarheit, Sinnfindung, Tatkraft, Gründlichkeit, nachhaltige Planung, erfolgreiches Schaffen (Mars Trigon Jupiter).

18. Januar: Gute Kommunikations- und Netzwerksterne, überzeugende Argumentation, erfolgreiche Verhandlungen, konkrete Resultate, Vertragsabschlüsse (Merkur Sextil Saturn, Merkur Trigon Jupiter).

29./30. Januar: Wohlwollen, gegenseitige Unterstützung, harmonische Beziehungen, Liebesglück, Verlässlichkeit, Entschlossenheit, Pragmatismus und Innovationsgeist, Projektfortschritte (Venus Trigon Jupiter, Mars Trigon Uranus). Mehr anzeigen

Denkbar ist aber auch, dass es zu einem undifferenzierten Männer-Bashing kommt, und die Männer sich dagegen wehren. Während Frauen sich wiederum gegen Bevormundung oder Unterdrückung auflehnen. Der Dialog zwischen den Geschlechtern gelingt gerade nicht so gut.

Getrübte Urteilskraft

Am 9. Januar ist deine Urteilskraft etwas getrübt, oder du lässt dich ablenken und bist nicht achtsam. Neptun kann zudem Missverständnisse und Täuschungen bringen sowie Fragen, auf die es gerade keine Antwort gibt.

Auch Gerüchte machen die Runde. So musst du nicht alles, was du jetzt hörst, ernst nehmen. Triff jetzt keine wichtigen Vereinbarungen, sondern warte ein paar Tage, bis sich die Nebelschwaden verzogen haben. Schon am 10. Januar kann sich vieles klären.

Am Scheideweg

Mit dem Steinbock-Neumond vom 11. Januar beginnt ein neuer Mondzyklus, in dem du Nägel mit Köpfen machen kannst. In den nächsten vier Wochen entscheidet sich, wo du künftig deine Prioritäten setzt.

Dieser Neumond steht exakt im Spannungsfeld der Mondkontenachse. So befindest du dich nun womöglich an einem Scheideweg. Halte einen Moment an und überstürze nichts.

Sei dir auch bewusst, dass es keine richtige oder falsche Entscheidung gibt, dass aber jede Entscheidung mit Risiken verbunden ist.

Die Frage ist, ob du zugunsten der Sicherheit auf ein Risiko verzichtest, oder umgekehrt ein Risiko wagst und auf Sicherheit verzichtest. Beides kann stimmig sein. Gut möglich, dass du nun anders entscheidest, als es normalerweise deiner Persönlichkeit entspricht.

Steinbock-Neumond vom 11. Januar 2024. Bild: Monica Kissling

Fakten, bitte!

Ab dem 12. Januar kannst du konkrete Pläne machen. Der Kommunikationsplanet Merkur wechselt am 14. Januar in den Steinbock und hilft dir, alles gründlich zu prüfen. Im Steinbock orientierst du dich an Fakten, nicht an vagen Vorstellungen.

Generell wird jetzt genau hingeschaut. Gerüchte und Lügen werden enttarnt, Unstimmigkeiten und Fehler entdeckt. Pech hat, wer ein Plagiat verfasst hat.

Fruchtbare Gespräche

Die Tage vom 15. bis 19. Januar zählen zu den harmonischsten in diesem Monat. Neptun wirkt besänftigend und fördert das gegenseitige Verständnis. «Miteinander statt gegeneinander» lautet nun das Motto.

Der Kommunikationsplanet Merkur steht in günstiger Verbindung mit dem stabilisierenden Saturn und dem wohlwollenden Jupiter. Diese Tage kannst du für wichtige Verhandlungen, Bewerbungen, Referate und Vertragsabschlüsse nutzen.

Jetzt wird es richtig spannend

Am Wochenende vom 20./21. Januar findet am Sternenhimmel ein Grossereignis statt. Die Sonne trifft zunächst auf Pluto, dies ganz am Ende des Sternzeichens Steinbock.

Nur wenige Stunden später tritt die Sonne (am 20. Januar, 15:07 Uhr) in den Wassermann, dicht gefolgt von Pluto (am 21. Januar, 1:51 Uhr).

Damit beginnt nicht nur für Wassermann-Geborene eine aufregende Zeit, sondern für die Gesellschaft als Ganzes. Die Welt ist im Wandel, das zeigt sich gerade jetzt sehr eindrücklich.

Willkommen in der «Luft-Epoche»

Pluto wird ganze 20 Jahre im Wassermann verweilen. Er prägt massgeblich die «Luft-Epoche», die Ende 2020 begonnen hat und die nächsten 200 Jahre umfasst.

In der Astrologie wurde schon einiges zu den Herausforderungen und Chancen der neuen Epoche publiziert, zum Beispiel von Christof Niederwieser.

Kurz gesagt befinden wir uns in einem gewaltigen gesellschaftlichen Transformationsprozess, der alle Bereiche unseres Lebens umfasst.

Die neue Epoche eröffnet uns allen ganz neue Möglichkeiten; sie kann aber auch Angst machen, weil sehr vieles nicht mehr gilt, was uns Sicherheit gab. In der «Luft-Epoche» gelten ganz neue Werte.

Ringen um die Macht

Heftige Machtkonflikte begleiten diesen Epochenwechsel. Die alten Kräfte bäumen sich nochmals auf, denn niemand gibt freiwillig Macht ab. Rückwärtsgerichtete Kräfte können sogar erstarken, doch sie werden sich nicht lange halten können.

Das Zusammentreffen von Pluto mit der Sonne am 20. Januar kann mit einem heftigen Aufbäumen solcher Kräfte einhergehen – vor allem im Weltgeschehen, wo sich Machtverschiebungen anbahnen.

Aber auch in deinem persönlichen Umfeld geht es um das Abgeben von Macht und um Widerstand gegen Veränderungen.

Abschliessen mit der Vergangenheit

Festklammern am Bisherigen ist aber nicht hilfreich. Lass los, was nicht mehr zeitgemäss ist. Sei offen für Neues und passe dich veränderten Umständen an.

Löse dich aus Sachzwängen, aber auch von Privilegien, damit du künftig mit leichterem Gepäck unterwegs sein kannst.

Bilde dich weiter oder schule dich um. Eigne dir neues Wissen an. Oder arbeite daran, deine persönliche Vision zu verwirklichen.

Verlasse jetzt die Komfortzone

Ein mutiger Schritt verhilft dir jetzt zu persönlichem Wachstum. Überlege, was dich in der Komfortzone hält. Welche Ängste oder Unsicherheiten hindern dich daran, neue Wege zu gehen?

Beginne mit kleinen Veränderungen. Vielleicht sprichst du mit jemandem, den du normalerweise meiden würdest. Suche nach Menschen, die dich ermutigen und unterstützen. Gemeinsam könnt ihr die Komfortzone verlassen.

Wassermänner sind Trendsetter

Als Wassermann bist du übrigens an vorderster Front dabei, wenn es um eine Neuausrichtung geht. Du bist der/die geborene Reformer*in und Erfinder*in, deiner Zeit meist voraus.

Entsprechend lang kann es dauern, bis andere dich verstehen und deine verrückten Ideen gesellschaftsfähig werden. Jetzt aber beginnt deine Zeit.

Liebe braucht Verbindlichkeit

Am 23. Januar wechselt die Liebesgöttin Venus vom optimistischen Schützen in den realistischen Steinbock. Damit kühlen sich Beziehungen etwas ab, gewinnen aber an Tiefe und Klarheit.

In den nächsten Tagen zeigt sich, was in deiner Beziehung wirklich Bestand hat und wo du dir vielleicht zu grosse Hoffnungen gemacht hast.

Herausfordernde Tage im Januar 2024 1. Januar: Mehr Frust als Lust, Ernüchterung in der Liebe, Unzufriedenheit, Nörgelei, Zurückweisung, finanzielle Sorgen und/oder Forderungen (Venus Quadrat Saturn).

6./7. Januar: Körperliche Schwäche, fehlendes Selbstbewusstsein, Selbstzweifel, Versagensängste, Einsamkeitsgefühle, Machtkonflikte in Beziehungen, Eifersucht und Besitzdenken, Neid (Sonne Quadrat Chiron, Venus Quadrat Lilith).

20. Januar: Machtdemonstrationen, Machtmissbrauch, «alles oder nichts», fanatische Bestrebungen, rückwärtsgerichtete Kräfte (Sonne Konjunktion Pluto).

25. bis 28. Januar: Verbale Attacken, Beleidigungen, unverhältnismässige Reaktionen, Gewalt, Unfälle, Stromausfall, Abbruch der Kommunikation (Merkur-Mars Konjunktion Quadrat Chiron-Mondknoten, Uranus Station). Mehr anzeigen

In der Liebe, aber auch in anderen Beziehungen brauchst du jetzt Verbindlichkeit. Auf welche Menschen kannst du dich voll und ganz verlassen? Und bist du selber ein*e verlässliche*r Partner*in?

Verbale Attacken

Die Tage vom 25. bis 28. Januar sind spannungsgeladen. Das Zusammentreffen von Merkur und Mars bringt im besten Fall sehr angeregte Debatten, vermutlich aber auch gehässige Konfrontationen.

Worte können wie Waffen wirken und verletzen. Sei zurückhaltend, gerade wenn du dich über jemanden oder etwas ärgerst.

Atme einige Male tief durch, bevor du dich äusserst oder in die Tasten greifst. Beleidigungen müssen nicht sein.

Zweifelhafte Selbstinszenierung

Der Vollmond vom 25. Januar macht dir Zurückhaltung nicht gerade leichter. Er stimuliert nämlich den Drang nach persönlicher Inszenierung, auch in den sozialen Medien. Das Resultat ist aber nicht in jedem Fall Bewunderung, sondern kann heftige Ablehnung auslösen.

Jupiter, der Planet der Übertreibung, dominiert diesen Vollmond. Gross ist die Gefahr, die Grenzen des Zumutbaren zu überschreiten.

Halte deinen Drang zu Provokation im Zaum und wahre den Respekt. Die freie Meinungsäusserung in Ehren, aber es muss nicht immer und überall sein. Und wenn, dann solltest du wirklich etwas von der Materie verstehen, über die du sprichst.

Rebellion um jeden Preis?

Am 27. Januar kommt auch noch Uranus, der Rebell unter den Planeten, zum Stillstand. Vielleicht möchtest du jetzt am liebsten alles radikal verändern. Dies ist durchaus eine Option – aber du solltest deine Ideen reifen lassen.

Überfordere dich nicht, und stosse andere Menschen nicht vor den Kopf. Versuche vor allem auch nicht, etwas mit Gewalt zu erzwingen.

Gemeinsam geht alles besser

Nach diesem konfliktreichen Zeitfenster entspannt sich die Lage noch vor dem Monatsausklang. In der Woche vom 27. Januar bilden sich gleich mehrere harmonische Konstellationen.

Die Liebesgöttin Venus verbindet sich mit dem Glücksplaneten Jupiter und lässt deine Beziehung(en) gedeihen. Du bist wieder versöhnlicher und grosszügiger. Zusammen mit deinem Schatz kannst du nun die schönen Seiten des Lebens geniessen.

Mars und Uranus befreien dich von Sturheit und schenken dir mehr Offenheit und Flexibilität. Merkur und Neptun fördern das gegenseitige Verständnis und lassen dich einfühlsamer reagieren.

