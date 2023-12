Monica Kissling: «Bleibe dir treu und lass dich im Jahr 2024 nicht entmutigen» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was das Jahr 2024 für dich bereithalten wird. 04.12.2023

Wissen ist Macht und bedeutet für Löwen-Geborene (23. Juli bis 23. August) ab Juni auch Erfolg. Erweitere deinen Horizont – und das nicht nur beruflich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das grosse blue News-Jahreshoroskop 2024: Astrologin Monica Kissling (Video) und ihre Mitarbeiterin Hanna Heinrich (Text) haben in die Sterne geschaut und sagen dir, was sie für dich bereithalten.

Lies das Horoskop für dein Sternzeichen und lass dich inspirieren. 2024 ist gemäss der traditionellen Regentschaft ein «Sonnenjahr». Konkret heisst das: Es geht jetzt um die Entwicklung deiner Persönlichkeit.

Dank der zunehmenden Betonung der Luftzeichen kommt vieles in Bewegung. Neue Ideen und Projekte entstehen. Mach dich bereit für den Wandel. Bilde dich weiter und verbinde dich mit Gleichgesinnten. Mehr anzeigen

Freude am Lernen und neue Erfahrungen machen den Fortschritt leichter. In diesem Zusammenhang bieten sich auch (Geschäfts-)Reisen an. In der ersten Jahreshälfte müssen Löwen kleinere Brötchen backen.

Löwe: 23. Juli bis 23. August. Bild: Collage Midjourney

Je höher deine Erwartungen, desto mehr Widerstände stellen sich dir in den Weg. Und je mehr du dich festbeisst, desto schneller landest du in einer Sackgasse. Bleib flexibel.

Liebe

Die Harmonie hängt häufig am seidenen Faden. Zu viel Ego und zu wenig Kompromissbereitschaft sind bis Ende Mai ernsthafte Störfaktoren. Springe über deinen Schatten, sei nachgiebig und dominiere deinen Schatz nicht.

Ab Juni wird es in Herzensdingen zunehmend an- und aufregender. Es lebe die Abwechslung. Deine Beziehung blüht förmlich auf, und Single-Herzen schlagen schneller denn je. Kein Wunder: Die Liebesgöttin hat dich jetzt im Visier.

Wenn du in der 3. Dekade geboren bist: Sei vorsichtig beim Spiel mit dem Feuer. Verbrannte Gefühle tun weh und müssen nicht sein.

Beruf und Geld

Wirtschaftlich kann es schon einmal eng werden. Pass auf Geld und Besitz auf. Übertriebene Grosszügigkeit oder Spekulationen können ein dickes Loch in die Kasse reissen.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert persönliche Beratungen und Visionstage.

Deshalb sind zumindest bis zum Sommer Sparsamkeit und Bescheidenheit unbedingt empfehlenswert. Ebenso Diplomatie im Umgang mit Vorgesetzten.

Dieser Rat gilt besonders, wenn du in der 3. Dekade geboren bist, denn Uranus verleitet zu riskantem Leichtsinn.

Ab Juni stehen Geschäfte unter günstigeren Sternen. Beförderungen und finanzieller Zuwachs liegen durchaus drin. Vor allem im Hoch- und Spätsommer wird deine Karriere gefördert.

Gesundheit

Du schwankst zwischen ungesundem Dich-Gehenlassen und Selbstüberschätzung. Allzu sorglose Kalorienzufuhr rächt sich gerade in der ersten Jahreshälfte schneller als dir lieb sein kann.

Setze also nicht auf Chips und Chillen, sondern auf regelmässige Bewegung, und zwar deiner Kondition angepasst. Dann steigt die Leistungs- und Stimmungskurve ab Juni deutlich.

Stress und Hektik sind Gift, vor allem, wenn du in der 3. Dekade geboren bist. Plane besser und vergiss die Pausen nicht.

Erste Dekade: 23. Juli bis 2. August

Zweite Dekade: 3. bis 12. August

Dritte Dekade: 13. bis 23. August

