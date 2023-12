Schreiber vs. Schneider: «Besser, die Liebe brennt als der Baum» Seit 23 Jahren ein Paar und seit 22 Jahren eine gemeinsame Kolumne: Sybil Schreiber und Steven Schneider sollten wissen, wie Teamwork geht. Bruno Bötschi hat das Paar getestet – beim Schmücken des Weihnachtsbaumes. 16.12.2022

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sybil Schreiber und Steven Schneider sind seit bald einem Vierteljahrhundert als Kolumnisten-Ehepaar für die «Coopzeitung» tätig.

Doch wie handhabt das berühmteste Kolumnisten-Paar des Landes den heikelsten Pärchen-Job des Jahres?

Blue News-Redaktor Bruno Bötschi machte den Test und versuchte sich gemeinsam mit dem Paar beim Schmücken des Weihnachtsbaumes. Mehr anzeigen

Der Nachmittag fängt schlecht an – also für mich.

Kaum habe ich die erste Kugel an den Weihnachtsbaum von Sybil Schreiber und Steven Schneider gehängt, werde ich korrigiert.

«Stop, völlig falsch! Die kleinen Kugeln kommen oben hin, die grossen unten», gibt mir Sybil Schreiber den Tarif durch.

Ein Weihnachtsbaum verrät viel über den eigenen Geschmack. Manche mögen es glitzernd, andere schlicht. Doch wie handhabt das berühmteste Kolumnisten-Paar der Schweiz den heikelsten Pärchen-Job des Jahres?

«Wir passen von der Herkunft nicht zusammen»

Nun denn, Schreiber/Schneider sollten eigentlich wissen, wie Teamwork funktioniert. Die beiden sind seit 24 Jahren ein Paar und schreiben seit 23 Jahren wöchentlich eine Kolumne für die «Coop-Zeitung.»

Ein Paar allerdings, zumindest behauptet dies Steven Schneider, das rein äusserlich nicht zusammenpasst. «Wir passen auch von der Herkunft nicht zusammen. Meine Frau kommt aus einer Akademikerfamilie, ich bin ein Arbeiterkind. Es prallten zwei Welten aufeinander, die erst aufgebrochen werden mussten.»

Es habe deshalb ziemlich lange gebraucht, bis sie beide zu jenen Kernen vorstiessen, die wunderbar zusammen funktionieren.

Ob das Weihnachtsbaum schmücken ebenfalls ein Tätigkeit ist, bei denen das Duo Schreiber/Schneider gut zusammenarbeitet, siehst du im obigen Video.

Schreiber vs. Schneider schreiben wöchentlich eine Kolumne und geben ihre Texte auf der Bühne zum Besten: Die nächste Lesung findet am 16. Januar in Oberdiessbach BE statt. Weitere Termine und Tickets gibt es hier.

