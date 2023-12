Monica Kissling: «Bleibe dir treu und lass dich im Jahr 2024 nicht entmutigen» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was das Jahr 2024 für dich bereithalten wird. 04.12.2023

Kein Grund zur übertriebenen Eile: Die Sterne sind dir als Widder-Geborene (21. März bis 20. April) im Jahr 2024 wohlgesinnt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das grosse blue News-Jahreshoroskop 2024: Astrologin Monica Kissling (Video) und ihre Mitarbeiterin Hanna Heinrich (Text) haben in die Sterne geschaut und sagen dir, was sie für dich bereithalten.

Lies das Horoskop für dein Sternzeichen und lass dich inspirieren. 2024 ist gemäss der traditionellen Regentschaft ein «Sonnenjahr». Konkret heisst das: Es geht jetzt um die Entwicklung deiner Persönlichkeit.

Dank der zunehmenden Betonung der Luftzeichen kommt vieles in Bewegung. Neue Ideen und Projekte entstehen. Mach dich bereit für den Wandel. Bilde dich weiter und verbinde dich mit Gleichgesinnten. Mehr anzeigen

Ab Juni geht dir als Widder-Mensch der Glücksstern auf. Da wäre es gut, schon innovative und solide Ideen, Konzepte und Business-Pläne im Gepäck zu haben.

Widder: 21. März bis 20. April. Bild: Collage Midjourney

Widder sollten im Jahr 2024 alte Kontakte nutzen und neue knüpfen. Können, Köpfchen und Charme machen dich zum Gewinner. Dies ganz besonders in der Liebe. Doch zuerst haben Job und Erfolg Vorrang.

Liebe

Ob solo oder liiert: Ab Ende Mai weht ein frischer Wind durch deine Liebeswelt. Wenn du noch auf der Suche bist, könntest du schnell fündig werden.

Kein Wunder: Du flirtest wie ein*e Weltmeister*in und bringst deine Verehrer*innen mit deinem Esprit schnell um den Verstand.

In festen Beziehungen geht es auch wieder turbulenter zu. Es lebe die Abwechslung. Entdecke mit deinem Schatz neue gemeinsame Interessen und Hobbies. Tolle Zeiten für flotte Unternehmungen warten im April, Juni und August.

Beruf und Geld

Versuche, deine Ungeduld etwas zu bremsen. 2024 ist es klüger, zuerst gründlich zu planen und dann überzeugend und mutig zu (ver-)handeln.

Zur Person: Monica Kissling Blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert persönliche Beratungen und Visionstage.

Dank Jupiter fallen Erfolge in der zweiten Jahreshälfte leichter, und der eine oder andere fällt vielleicht sogar in den Schoss. Dies zum Beispiel in den Monaten Juli, August, November und Dezember.

Ein starker Merkur im Frühling lässt neue Ideen intensiv sprudeln, und Mars schürt gesteigerten Tatendrang. Dennoch solltest du gutes Pulver nicht zu früh verschiessen. Lass die Dinge reifen und setze verstärkt auf neue Kontakte und Kommunikation.

Gesundheit

Merkur und Jupiter sorgen für recht turbulente und ereignisreiche Zeiten. Trotzdem ist aus kosmischer Sicht kaum mit nennenswerten physischen oder psychischen Belastungen zu rechnen.

Im Gegenteil: Du bist beschwingt und guter Dinge. Die Bewältigung des Alltags dürfte kein Problem darstellen. Da du Zeit und Kraft perfekt einteilen kannst, dürfte sogar mehr Raum für Vergnügliches und Amouröses bleiben. Geniesse die freien Momente! Die Pflichten dürfen auch mal warten.

Erste Dekade: 21. bis 31. März

Zweite Dekade: 1. bis 10. April

Dritte Dekade: 11. bis 20. April

Mehr Videos aus dem Ressort