Monica Kissling: «Es wird ein sehr aufregender Liebesmonat»

Monica Kissling, Astrologin: «Die Sterne sind im Dezember harmonisch gestimmt» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese im Monat Dezember für dich bereithalten. 22.11.2023

In der Liebe gehst du im Dezember aufs Ganze. Auch deine sexuelle Experimentierlust wird stark stimuliert. Darüber hinaus stellen sich dir Sinnfragen: Wer und was passt nicht mehr zu dir?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Monica Kissling alias Madame Etoile schaut in die Sterne und verrät, was diese im Dezember 2023 bereithalten.

«Gib negativen Gedanken keine Macht über dich», sagt die Astrologin.

Günstige Tage für harmonisches Miteinander sind der 24. und 25. Dezember, herausfordernder wird die Zeit zwischen dem 3. und 4. Dezember. Mehr anzeigen

Nach einem intensiven und konfliktreichen November wird es im Dezember allmählich ruhiger. Anfang Monat geht es jedoch noch hart auf hart. Die Sonne und der Mars befinden sich im Spannungsfeld von Lilith.

Geopolitisch können die ersten Dezember-Tage mit Drohungen und erhöhter Gewaltbereitschaft einhergehen. Einseitige Berichterstattung in gewissen Medien dürfte zudem den Informationskrieg anheizen.

Im persönlichen Umfeld werden rote Linien überschritten, gezielte Provokationen und geschmacklose Äusserungen sorgen für Shitstorms. Am Arbeitsplatz können Machtspiele und Mobbing die Zusammenarbeit belasten.

Setze klare Grenzen

Falls du ungerecht behandelt wirst, musst du dich jetzt wehren. Heize Konflikte aber nicht zusätzlich an, sondern grenze dich mit einer klaren Ansage ab.

Vielleicht ist für dich jetzt eine Grenze erreicht. In diesem Fall solltest du nicht im Affekt entscheiden und handeln, sondern dir Zeit lassen, um in Ruhe deine Konsequenzen zu ziehen.

Löse dich von negativen Gedanken

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert auch persönliche Beratungen.

Es braucht jetzt wohl einen Befreiungsakt. Da ist es zunächst wichtig, deinen Geist von destruktiven Gedanken zu befreien.

Wenn Gefühle der Frustration und Wut auftauchen: Lasse sie zu, und löse dich dann ganz bewusst von ihnen. Gib negativen Gedanken keine Macht über dich.

Verzichte auch darauf, Nachrichten zu hören und zu lesen, die Angst und Wut in dir auslösen. Und mische dich nicht in sogenannte «Diskussionsforen» ein, in denen es nur darum geht, andere Meinungen niederzumachen.

Zeit für einen Perspektivwechsel

Im Sternzeichen Schütze geht es um einen Perspektivwechsel. Mach dir bewusst, dass es stets mehrere Antworten und Lösungen gibt. Hinterfrage deine Weltanschauung und betrachte die Welt einmal aus einem anderen Blickwinkel.

Albert Einstein soll einmal gesagt haben: «Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.»

Sprich mit Menschen, die eine andere Meinung vertreten als du. Übe dich vor allem im Zuhören und verteidige nicht deine eigene Meinung.

Stoff für Liebesdramen

Auch in der Liebe beginnt der Dezember sehr intensiv. «Alles oder nichts» lautet die Devise, weshalb es zu heftigen Machtkämpfen kommen kann. Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe geführt werden, können in eine heftige Krise geraten.

Wenn Dominanz und Unterwerfung anstelle von gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung in einer Beziehung vorherrschen, wird es zu Gegenwehr oder Verweigerung kommen.

Auch in Beziehungen mit kleinerem Ungleichgewicht wollen die Rollen geprüft und allenfalls neu definiert werden. Am 5. Dezember bietet die harmonische Konstellation mit Saturn gute Voraussetzungen, Beziehungen zu klären und zu stabilisieren.

Intensives Begehren

Leidenschaftlich bleibt es in der Liebe auch im weiteren Monatsverlauf. Ab dem 4. Dezember läuft die Venus durch den Skorpion, wo sie deine Triebkraft und dein sexuelles Begehren stimuliert – und vielleicht auch Besitzansprüche nährt.

Zu dem Menschen, den du liebst, möchtest du nun keine Beziehung auf Distanz führen, sondern ihn möglichst oft möglichst nah bei dir wissen.

Du möchtest deinen Schatz auch nicht teilen und reagierst schnell mit Eifersucht, sollte er seine Aufmerksamkeit auf jemand anderen richten.

Günstige Tage im Dezember 2023 5. Dezember: Beziehungsklärung, Verbindlichkeit, Ehrlichkeit (Venus Trigon Saturn).

8. Dezember: Fruchtbare Gespräche, Wohlwollen, Verständnis, Feingefühl, guter Geschäftssinn, beruflicher (Verhandlungs-)Erfolg, hilfreiche Bekanntschaften (Merkur Trigon Jupiter, Sonne Trigon Chiron).

24. und 25. Dezember: Ruhe, Klarheit, harmonisches Miteinander, Romantik, Liebeszauber (Sonne Sextil Saturn, Mars Trigon Mondknoten, Venus Trigon Neptun Chiron). Mehr anzeigen

Auf der Suche nach Leidenschaft

Unter der Skorpion-Venus sehnst du dich nach Intensität und Leidenschaft. Lieber nimmst du einen Konflikt in Kauf, als dich mit einer abgekühlten Beziehung zufriedenzugeben.

Fehlt diese Leidenschaft in deiner Beziehung, kann das gefährlich werden. Der Wunsch, wieder einmal begehrt zu werden, macht dich empfänglich für einen Flirt – der unter den heissblütigen Sternen wiederum schnell zu einem Liebesfeuer werden kann, das nicht so leicht zu löschen ist.

Zur Besinnung kommen

Am 6. Dezember kommt Neptun zum Stillstand. Er will dich in die Stille führen, sodass du deine Aufmerksamkeit nach innen richten kannst.

Nimm dir jetzt bewusst kurze Auszeiten und höre auf deine innere Stimme. Sie weist dir den Weg und hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen, ohne dass du angestrengt nachdenken musst.

Tiefe Sehnsüchte werden wach

Neptun weckt auch grosse Sehnsüchte und lässt dich immer wieder in Tagträumen versinken. Er lässt dich abtauchen in die Welt der Wünsche und Sehnsüchte; er lässt dich Luftschlösser bauen und vom Glück träumen.

Das kann berauschend sein, dich aber auch nachdenklich stimmen. Letzteres vor allem dann, wenn deine Lebensrealität weit entfernt ist von dem, was du dir tief im Herzen wünschst. In diesem Fall gilt es, dich wieder auf deine ursprünglichen Sehnsüchte zu besinnen.

Für andere da sein

Neptun rührt zudem an dein Mitgefühl und deine Solidarität. Das passt gut in die Adventszeit. Anderen Menschen einen Herzenswunsch zu erfüllen, wird auch für dich sehr beglückend sein.

Dabei musst du keine aussergewöhnlichen Aktivitäten freisetzen, sondern einfach für andere da sein, dir Zeit nehmen und Zeit schenken.

Suche oder Sucht nach Ekstase

Am Wochenende vom 9. und 10. Dezember gelangt die Venus ins Spannungsfeld von Jupiter, der deinen Wunsch nach Zuwendung und dein sexuelles Begehren enorm steigert. In der Liebe machst du dir jetzt grosse Hoffnungen und hast hohe Erwartungen.

Das birgt jedoch die Gefahr von Enttäuschungen, wenn dein Schatz dir nicht das bieten kann, was du dir wünschst. Interpretiere das nicht als fehlende Liebe, sondern hinterfrage deine Unzufriedenheit.

Verzichte auch auf Ersatzbefriedigung in Form von exzessivem Shopping oder Alkoholgenuss.

Weniger ist mehr

In der Woche vom 10. Dezember bewegt sich Merkur praktisch nicht mehr. Am 13. Dezember kommt er im Steinbock zum Stillstand und wird danach bis zum 2. Januar rückläufig sein. In dieser Zeit solltest du dein Tempo herunterfahren und deine Aktivitäten mässigen.

Starte nun keine neuen beruflichen Projekte, sondern arbeite Liegengebliebenes auf. Nimm dir generell Zeit für alles, was in den letzten Wochen zu kurz kam.

Triff dich mit Menschen, die du schon lange wieder einmal sehen möchtest.

Was ist für dich sinnstiftend?

Am 13. Dezember beginnt auch ein neuer Mondzyklus im Schützen, dem Zeichen der Bewusstseinserweiterung und Sinnsuche. Damit die Sinnfindung gelingt, ist es wichtig, dich nicht zu sehr auf äussere Ziele zu fokussieren, weil dies eher Unruhe und Ablenkung bewirkt.

Nutze diesen Neumond vielmehr für eine Reise nach innen. Geh in die Natur oder besuche ein Retreat. Wenn dein Geist zur Ruhe kommt, stellt sich Klarheit ein.

In den nächsten vier Wochen kannst du herausfinden, was dich wirklich glücklich macht. Du kannst dich neu ausrichten und dich den Dingen widmen, die deine Werte widerspiegeln.

Schütze-Neumond vom 13. Dezember 2023. Monica Kissling

Vertiefende und klärende Gespräche

Merkur wird in einer günstigen Konstellation mit dem Glücksplaneten Jupiter rückläufig, was tiefe Einsichten und fruchtbare Gespräche fördert. So kannst du jetzt vieles klären und mit dir selbst und anderen ins Reine kommen.

Du kannst Dinge verstehen, die du bisher noch nicht wirklich verstanden hast. Am besten gelingt das im entspannten Zustand. Deinem Geist können dann Flügel wachsen, und Erkenntnisse fliegen dir zu.

Zu viel Fantasie

Am Wochenende vom 16. und 17. Dezember lauern Missverständnisse. Neptun steht kritisch zur Sonne und kann deine Klarheit trüben. Deine Fantasie treibt wilde Blüten, und so interpretierst du vielleicht viel zu viel in eine Sache hinein.

Zudem neigst du zu Projektionen. Achte deshalb bewusst auf deine Wünsche und deine Ängste. Schaue bei dir selber hin, nicht bei anderen.

Halte auch deinen Helferdrang im Zaum. Spüre gut nach, ob dein Gegenüber tatsächlich Hilfe will und sie auch annehmen kann.

Deine überschiessende Fantasie lenkst du nun am besten in eine künstlerische Aktivität.

Herausfordernde Tage im Dezember 2023 3./4. Dezember: Machtspiele, Mobbing, Besitzansprüche, Übergriffe, Eifersucht, Ausnutzen von Abhängigkeiten, Rache (Venus Quadrat Pluto, Mars Quadrat Lilith).

21. Dezember: Spannungen in Beziehungen, hohe Reizbarkeit, Gefühlsausbrüche, unterschiedliche Bedürfnisse und Wertvorstellungen, Distanzierung (Venus Opposition Uranus).

28. Dezember: Streitlust, missionarischer Eifer, verletzende Kritik, unüberlegtes Sprechen und voreiliges Handeln, falsche Anschuldigungen, Gerüchte, Lügen, Pannen und Fehlalarme (rückläufiger Merkur Konjunktion Mars, Mars Quadrat Neptun). Mehr anzeigen

Deine Beziehung braucht Freiräume

In der Liebe wird es vom 19. bis 21. Dezember besonders spannend. Der Exzentriker Uranus stimuliert deine Experimentierlust. Vielleicht lässt er dich gar nach dem besonderen Kick suchen.

Routine ist zurzeit der erklärte Feind jeder Liebesbeziehung; ebenso, wie Besitzansprüche und Kontrollversuche. Der Wunsch nach Freiraum und der Drang, endlich all das zu leben, was man sich bisher nicht zugestanden hat, lässt sich nicht einfach verdrängen.

Was du jetzt brauchst, sind Abwechslung und prickelnde Spannung. Darum ist die Chance, dass du dich Hals über Kopf verliebst oder dich auf ein Abenteuer einlässt, sehr gross.

Spontane Liebesabenteuer

Für Singles ist dies eine besonders prickelnde Zeit, weil der Funke sehr schnell springt und es ebenso schnell zur Sache geht.

Für Beziehungen, in denen die Spannung fehlt, stellen diese Konstellationen hingegen eine Herausforderung dar: Es geht jetzt darum, dass Spontaneität, Lebensfreude, Humor und Kreativität wieder Teil der Beziehung werden.

Harmonische Festtage

An Weihnachten wird es im zwischenmenschlichen Bereich wieder ruhiger. Die Sterne versprechen ein harmonisches Zusammensein im Familienkreis und damit gelungene Weihnachtsfeiern.

Der Zwillinge-Mond sorgt zudem für ausreichend Gesprächsstoff und eine heitere Stimmung. Saturn lässt die Tradition hochleben, und Neptun versprüht noch eine Prise Romantik, sodass auch Liebespaare nicht zu kurz kommen.

Triff deine Herzensmenschen

Der Krebs-Vollmond in der Nacht auf den 27. Dezember steht ganz im Zeichen der Beziehungspflege. Widme dich jetzt deinen Familienangehörigen und deinen Herzensmenschen. Geniesse mit ihnen zusammen ruhige oder auch romantische Momente.

Neptun verzaubert dich und lässt auch deiner Fantasie Flügel wachsen. Diese beschauliche Stimmung eignet sich wunderbar für den Besuch eines schönen Konzerts, einer Ausstellung oder für eigene künstlerische Aktivitäten.

Lass dich treiben

Weniger geeignet ist die letzte Dezemberwoche für Aufgaben, die Sachlichkeit und Konzentration erfordern. Vor allem am 28. Dezember, wenn der rückläufige Merkur in Spannung mit Neptun steht, kommt es schnell zu Missverständnissen.

Vielleicht vergisst du auch etwas oder hast keine Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Am besten fühlst du dich jetzt, wenn du keine Pläne hast und spontan entscheiden kannst.

Keine Lust auf Verpflichtungen

Bei der Arbeit wirst du dich nun vielleicht die Unzuverlässigkeit deiner Mitmenschen ärgern. Auch ist deine eigene Arbeitsmotivation nicht gerade hoch.

Nimm dir in dem Fall Zeit für regelmässige Pausen. Erledige das Notwendige, und lass den Rest gut sein.

Nicht aufregen!

Das Zusammentreffen von Merkur und Mars birgt am 27./28. Dezember leider auch Konfliktpotenzial. Weil Neptun, der Planet der Täuschung, kräftig mitmischt, liegt der Grund oft in Missverständnissen. So ist es am klügsten, dich gar nicht erst aufzuregen.

Gelassenheit ist auch erforderlich, wenn andere Dinge nicht klappen, zum Beispiel Abmachungen nicht eingehalten werden oder E-Mails verloren gehen. An diesen beiden Tagen kann so einiges schieflaufen.

Ambivalente Sterne in der Silvesternacht

Die Silvester-Sterne bieten ein gemischtes Programm. Einerseits ist die Unternehmungslust sehr gross, und der Sinn steht dir nach Party. Dies vor allem, wenn du ein Schütze, ein Widder oder ein Löwe bist.

Anderseits mahnt dich dein Körper auch zur Zurückhaltung. Vielleicht spürst du jetzt instinktiv, dass dir ein ruhiger Jahresausklang besser täte. Als Jungfrau, Fisch oder Steinbock solltest du dieser inneren Stimme vertrauen.

Sicher ist: Gute Vorsätze halten wohl nicht lang.