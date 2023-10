Monica Kissling: «Kontroversen können jetzt eskalieren»

Astrologin Monica Kissling: «Im November überschlagen sich die Ereignisse» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese im Monat November für dich bereithalten. 25.10.2023

Der Konfliktplanet Mars dominiert weiterhin und fordert entschiedenes Handeln. Gleichzeitig überschlagen sich die Ereignisse. In der Zeit vom 11. bis 18. November kann es zu abrupten Wendungen kommen.

Monica Kissling alias Madame Etoile schaut in die Sterne und verrät, was diese im November 2023 bereithalten.

In den kommenden Wochen können sich die Ereignisse überschlagen, sagt die Astrologin. Es werden aber auch klare Entscheidungen gefällt.

Günstige Tage für gute Gespräche sind 6. bis 9. November, herausfordernder wird die Zeit zwischen dem 27. und 29. November.

Nach der kritischen Mondfinsternis vom 28. Oktober bleibt die allgemeine Lage angespannt. Auseinandersetzungen drohen zu eskalieren, im Weltgeschehen, aber auch im persönlichen Umfeld.

Gegensätzliche Weltanschauungen prallen aufeinander, gemeinsame Lösungen rücken in weite Ferne.

Im Laufe des Novembers bilden sich weitere herausfordernde Konstellationen, die eine hohe Konfliktbereitschaft anzeigen.

Streit suchen oder schlichten?

Auf das Weltgeschehen können wir kaum Einfluss nehmen. Im Privaten kannst du jedoch deeskalierend wirken.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch dein Umgang mit den sozialen Medien. Verbreite keine Beiträge, die die Welle der Empörung hypen und betreibe kein Doomscrolling: Konsumiere nicht exzessiv negative Nachrichten im Internet.

Nähre deinen Geist stattdessen mit Sinnstiftendem und fokussiere dich auf Bereiche, in denen du einen wertvollen Beitrag leisten kannst.

Erkenne deine Grenzen

Zunächst gilt es, eine nüchterne Analyse vorzunehmen. In der ersten November-Woche steht Saturn still. Er zeigt den Ernst der Lage auf und fordert konkrete Massnahmen: im Weltgeschehen wie auch für jede und jeden Einzelnen.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert auch persönliche Beratungen.

Wo braucht es eine Abgrenzung? Wo hast du dir in letzter Zeit zu viel zugemutet und musst nun die Notbremse ziehen? Richte deinen Fokus auf deine körperliche und seelische Gesundheit und stelle die Weichen entsprechend.

In dieser anstrengenden Zeit solltest du gut zu dir schauen. Lass weg, was im Moment nicht dringend oder wichtig ist.

Lass deinem Geist Flügel wachsen

Eine dynamische Konstellation von Merkur und Uranus begünstigt am 4. November einen Kurswechsel. Diesen kannst du aktiv gestalten, wenn du dich von festgefahrenen Vorstellungen löst und neue Möglichkeiten zulässt.

Vielleicht wirst du auch von den Ereignissen überrumpelt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass du zu lange gewartet hast, um eine schwierige Situation zu klären. Blockaden könnten sich nun lösen, wenn auch vielleicht nicht in deinem Sinn.

Entwickle eine kluge Finanzstrategie

Ein wichtiges Thema, das im November deine Aufmerksamkeit fordert, ist das Geld. Die Entwicklungen an den Finanzmärkten oder auch in anderen Bereichen können für hohe Nervosität sorgen, speziell in den Tagen um den Vollmond vom 28. Oktober und dem Neumond vom 13. November.

Die Risiken sind aktuell sehr hoch, deshalb hat Sicherheit oberste Priorität. Die günstige Konstellation von Venus und Pluto am 6. November kannst du nutzen, um Ordnung in deine Finanzen zu bringen und notwendige Schritte einzuleiten.

Plötzliche Turbulenzen

Ab dem 10. November wird es kritisch. Saturn dürfte zum Überbringer von schlechten Nachrichten werden. Die Dinge laufen gerade nicht so, wie du es möchtest.

Eine kritische Mars-Uranus-Konstellation signalisiert zudem Alarmstufe Rot. Heisst: Es besteht dringender Handlungsbedarf, während du gleichzeitig nicht überstürzt reagieren darfst. Ein anspruchsvolles Unterfangen!

Halte einen Moment inne und mach dir bewusst, was jetzt zu tun ist und warum du es tust.

Entscheidender Wendepunkt

Der Skorpion-Neumond vom 13. November befindet sich im Spannungsfeld des Rebellen Uranus; gleichzeitig stehen die Kommunikationssterne kritisch. Lass dich nicht provozieren und zu unüberlegten Äusserungen hinreissen, die in der Folge zu einer unkontrollierten Entwicklung führen würden.

Unerwartete Ereignisse können nun hohe Wellen schlagen und einen Wendepunkt markieren. Zur Signatur von Uranus zählen Aufstände, Umstürze, Erdbeben. Die Dinge können sich von einem Moment zum anderen grundlegend verändern.

Skorpion-Neumond vom 13. November 2023. Bild: Monica Kissling

Auch du selber bist vermutlich nicht mehr bereit, alles mitzumachen. Deine rebellische Seite meldet sich, und du machst kurzen Prozess mit Dingen, die dir nicht passen.

Überraschende neue Entwicklungen

Es werden nun auch ganz neue Entwicklungen angestossen, die ab dem Frühjahr 2024 Fahrt aufnehmen. Deine innovativen Projekte werden beflügelt, und du kannst Partner und Gleichgesinnte finden.

Wenn du dich beruflich neu orientieren willst, solltest du dich jetzt umschauen. Hab den Mut, bei deiner Suche unkonventionelle Wege zu beschreiten!

Nutze die Gunst der Stunde

Ab dem 15. November helfen dir die kooperativen Kommunikationssterne zu einer ausgewogeneren Haltung in Konfliktsituationen. Neptun, der Planet der Versöhnung, schafft günstige Voraussetzungen für eine Annäherung. Dies kurz bevor die Sonne auf den Konfliktplaneten Mars trifft.

Nutze die Gunst der Stunde! Schlag neue Lösungen vor und lass die Vergangenheit ruhen.

Ein neuer Sonne-Mars-Zyklus beginnt

Mit dem Zusammentreffen von Sonne und Mars beginnt am 18. November ein neuer Zyklus, der bis zum 9. Januar 2026 dauert.

Die kraftvolle Energie dieser Konstellation können vor allem Skorpione, Fische und Krebse nutzen, aber auch Steinböcke und Jungfrauen gehören zu den Profiteuren, weil sie Verbündete finden können.

Mehr Gegenwind beziehungsweise Opposition oder Konkurrenz musst du als Stier, Wassermann oder Löwe erwarten. Du musst für deine Anliegen künftig härter kämpfen und dich auch immer wieder entscheiden, ob eine Sache wirklich so viel Anstrengung wert ist.

Fälle mutige Entscheidungen

Den kraftvollen Zyklusstart vom 18. November kannst du für mutige Entscheidungen nutzen. Tu jetzt das, was du mit voller Leidenschaft tun kannst und verzichte auf halbherzige Kompromisse.

Die Sonne-Mars-Verbindung stärkt deine Entschlossenheit, deine Willens- und Durchsetzungskraft. Sie schenkt dir Mut und Biss. Du kannst deine Ängste überwinden und lässt dich von Widerständen nicht aufhalten.

Widerstehe aber den negativen Entsprechungen dieser Konstellation: Übertriebene Härte gegen dich selbst oder andere oder Kämpfen ohne Rücksicht auf Verluste.

Entschlossenes Handeln ist nötig

In der zweiten Monatshälfte macht der Mars so richtig mobil und gibt dir Schub für herausfordernde Aktivitäten oder auch für sportliche Höchstleistungen.

Im Beruf kannst oder musst du anspruchsvolle Situationen meistern. Harte Entscheidungen könnten ein Krisenmanagement erfordern.

Stelle dich Herausforderungen

Steht Mars stark, ist auch der Konkurrenzdruck enorm. Dieser kann dir gefährlich werden, aber auch deinen Ehrgeiz und deine Leistungsfähigkeit enorm stimulieren. Stelle dich den Herausforderungen, dann kannst du über dich selbst hinauswachsen.

Günstige Tage im November 2023 6. bis 9. November: Loyalität, tiefe Liebe, machtvolle Unterstützung, gute Hand in Finanzfragen, sicherer Instinkt, Einfühlungsvermögen, Idealismus und Realismus im Einklang, klarer Geist, gute Gespräche (Venus Trigon Pluto, Merkur Trigon Neptun, Merkur Sextil Pluto)

15. bis 17. November: Vermittlungsbemühungen, Kompromisse finden, wertschätzende Kommunikation, Inspiration, kluge Taktik, Hilfsbereitschaft (Merkur Sextil Neptun, Sonne Trigon Neptun, Mars Trigon Neptun)

20./21. November: gemeinsam viel erreichen können, klärende Gespräche, Win-win-Situationen (Sonne Sextil Pluto, Merkur Trigon Chiron) Mehr anzeigen

Teile deine Kräfte aber gut ein. Der Druck bleibt hoch bis Ende Monat. Erst im Dezember kannst du etwas langsamer treten.

Verzichte auf Racheaktionen

Unter dem Skorpion-Mars kann es im November auch zu Racheaktionen kommen. Der Skorpion ist als nachtragend oder rachsüchtig bekannt. Das hat damit zu tun, dass der Skorpion das leidenschaftlichste und tiefgründigste aller Sternzeichen ist. Was ihm widerfährt, vergisst er niemals – weder im Guten noch im Schlechten.

Ein Skorpion liebt dich und tut alles für dich, oder er hasst dich und bekämpft dich mit grosser Ausdauer. Er ist zudem ein gewiefter Taktiker:

Er kann warten, mitunter sehr lange, bis der beste Moment für eine Retourkutsche gekommen ist.

Und dann, wenn für dich bereits Gras über eine Sache gewachsen ist, fährt er seinen Stachel aus und trifft dich am wunden Punkt.

Gefährliche Gegner

Dies ist natürlich überspitzt formuliert und kommt oft in milderen Ausprägungen zum Ausdruck. Dennoch ist der Skorpion der gefährlichste Gegner:

Er ist hochemotional, tarnt seine Gefühle und Absichten jedoch äusserst geschickt.

Das heisst nicht, dass du jetzt vor allen Skorpionen auf der Hut sein musst, denn grundsätzlich kann jeder Mensch diese Eigenschaften in sich tragen, wenn zum Beispiel der Mond, der Aszendent oder ein anderer wichtiger Faktor im Geburtshoroskop im Skorpion steht.

Du kannst aber darauf achten, mit wem du noch eine offene Rechnung hast und entsprechend Hand zu einer Lösung bieten.

Auf Konfrontationskurs

Ein schwieriges Zeitfenster eröffnet sich wieder vom 22. bis 25. November. Die Sonne und der Mars gelangen dann ins Spannungsfeld von Saturn. Geopolitisch ist dies eine klassische Kriegskonstellation.

Wie eingangs erwähnt, ist es nun wieder besonders wichtig, dass du in deinem persönlichen Umfeld nicht auf Konfrontationskurs gehst. Klar musst du nicht beim ersten Widerstand einknicken, aber wenn du merkst, dass eine Situation blockiert ist, solltest du mit Geduld und Gelassenheit reagieren.

Lass etwas Gras über den ersten Ärger wachsen und überleg dir in Ruhe eine Strategie, die zu einem möglichst konstruktiven Resultat führt. So kannst du dir viele Unannehmlichkeiten ersparen, darunter auch Bussen, Schadenersatzzahlungen oder einen Rechtsstreit.

Falle nicht auf Fake News herein

Der Zwillinge-Vollmond vom 27. November hat viel polarisierendes Potenzial. Auch hier lohnt es sich, öfter zu schweigen, statt in Diskussionen noch Öl ins Feuer zu giessen.

Dieser Vollmond bringt eine Flut von Fake News und befeuert den Informationskrieg. Lass dich nicht mit hineinziehen und prüfe Nachrichten kritisch.

Pragmatismus in der Liebe

Die Liebesgöttin Venus befindet sich zunächst in der Jungfrau, wo sie für einen nüchternen Blick auf deine Beziehung sorgt.

Du siehst deine Mitmenschen und vor allem deinen Schatz nun realistisch und klammerst die problematischen Aspekte nicht aus. Gut so, denn auf diese Weise kannst du Unstimmigkeiten angehen und konkrete Lösungen finden.

Regle alltägliche Fragen in deiner Beziehung

Zuweilen ist die Jungfrau etwas pessimistisch und macht sich gewissermassen auf Vorrat Sorgen. Das ist nicht nötig. Besser ist, mit deinem Schatz eine gute Basis zu schaffen, auf der ihr euren Alltag möglichst spannungsfrei gestalten könnt.

Heisst: Die alltäglichen Dinge des gemeinsamen Lebens regeln und neben einer klaren Aufgabenteilung Raum für wohltuende gemeinsame Rituale schaffen.

Die Jungfrau ist das Zeichen der Anpassung, was bedeutet: Anpassung an das Notwendige, Fokus auf das Machbare. Nicht alles in einer Beziehung ist ideal, vieles aber gut machbar mit der richtigen Einstellung.

Welcher Wunsch bleibt unerfüllt?

Falls du dir in der Liebe falsche Hoffnungen gemacht hast, werden diese am 3. November enttäuscht. Unmut kann sich einstellen, aber auch eine Tendenz, die Opferrolle einzunehmen. Beides ist nicht hilfreich.

Herausfordernde Tage im November 2023 3./4. November: Fehleinschätzungen, Naivität, Enttäuschungen in der Liebe, finanzielle Verluste, Fehler mit Konsequenzen, Grenzen des Machbaren, Nervosität, Zwischenfälle, technische Störungen (Sonne Opposition Jupiter, Venus Opposition Neptun, Saturn Station, Merkur Opposition Uranus)

10./11. November: Sturheit, Denkblockaden, hohe Reizbarkeit und Aggressionsbereitschaft, Überreaktionen, Unfallgefahr (Merkur Quadrat Saturn, Mars Opposition Uranus)

13. November: Gesprächsverweigerung, Drohung/Ultimatum, Wendepunkt, sich überstürzende Ereignisse, Provokationen (Merkur Quadrat Lilith, Sonne Opposition Uranus)

22. bis 25. November: Verletzungen durch andere Menschen, fehlende Wertschätzung, Einsamkeitsgefühle, Streit, Verhärtung der Fronten, Überforderung, erbitterter Widerstand oder Resignation (Venus Opposition Chiron, Sonne Quadrat Saturn, Mars Quadrat Saturn)

27. bis 29. November: Missverständnisse, Fehler wegen Ablenkung, Indiskretion, Machtkonflikte, Neid, Mobbing, alte Beziehungsgeschichten (Merkur Quadrat Neptun, Sonne Quadrat Lilith, Venus am Südmondknoten) Mehr anzeigen

Besser ist es, deinen unerfüllten Sehnsüchten auf den Grund zu gehen und herauszufinden, woher die Kluft zwischen Wunschvorstellung und Wirklichkeit kommt.

Erwartest du zu viel? Oder hast du deine Wünsche vielleicht gar nie klar geäussert?

Es geht auch anders

Probleme kannst du lösen, wenn du darüber sprichst und offen bist für einen unkonventionellen Vorschlag. Sei eine gute Zuhörerin, ein guter Zuhörer und beharre nicht auf deiner Meinung.

Am 6. November bildet die Venus eine harmonische Konstellation mit dem leidenschaftlichen Pluto. Als Jungfrau, Stier oder Steinbock spürst du diese besonders intensiv.

Du erlebst seelische und körperliche Nähe, und deine Liebesbeziehung kann sich vertiefen. Dazu kommt eine Prise Romantik, die dein Herz verzaubert.

Harmonie in der Liebe

Am 8. November wechselt die Venus ins Sternzeichen Waage. Eine harmonische Beziehung hat für dich nun oberste Priorität. Du bist anpassungs- und kompromissbereiter, und auch dein Partner ist weniger selbstbezogen.

Gemeinsame Aktivitäten werden jetzt wichtiger. Nehmt euch bewusst Zeit, um Hobbys und kulturelle Interessen zu pflegen. Die Waage ist das Zeichen der Künste: Gemeinsame Besuche im Theater, von Konzerten, Vorträgen oder Lesungen dürfen nun viel Raum einnehmen.

Wage ein gemeinsames Abenteuer

Der Skorpion-Neumond vom 13. November bringt auf verschiedenen Ebenen Turbulenzen und kann auch in deinem Liebesleben einiges aufwirbeln. Lass nicht zu, dass der Gesprächsfaden abreisst.

Ein Austausch ist notwendig, um die aktuell starken Mars-Energien in konstruktive Bahnen zu lenken und auf ein gemeinsames Ziel auszurichten.

Den Zyklus-Start von Sonne und Mars am 18. November kannst du nutzen, um zusammen mit deinem Schatz ein Abenteuer zu wagen. Das Zusammentreffen der beiden Gestirne im leidenschaftlichen Skorpion ermöglicht Grenzerfahrungen im positiven Sinn. Was wolltet ihr schon lange gemeinsam unternehmen oder ausprobieren?

Wo schmerzt dein Herz?

Am 22. November gelangt die Liebesgöttin Venus ins Spannungsfeld von Chiron. Das ist eine sehr sensible Konstellation, unter der alte Wunden leicht aufreissen können. Vielleicht zeigt sich jetzt etwas, das du oder dein Schatz noch nicht überwunden habt.

Mit Mitgefühl und Verständnis können Wunden heilen und weitere Verletzungen abgewendet werden. Es geht nun vor allem darum, einfach füreinander da zu sein und einander mit einem offenen Herzen zu begegnen.

Respektiere die Werte deines Gegenübers

Unter dem Zwillinge-Vollmond vom 27. November kann es zu intensiven Diskussionen kommen, die von Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen begleitet werden. Unterscheide zwischen Nebensächlichkeiten, über die ihr keine weiteren Worte verlieren solltet, und zwischen grundlegenden weltanschaulichen Differenzen.

Unterschiedliche Werte wollen respektiert und diskutiert werden. Mit Flexibilität und Toleranz lassen sich Lösungen finden.

Versöhne dich mit der Vergangenheit

Es dürften nun auch alte Geschichten nochmals auf den Tisch kommen. Die Venus befindet sich am Südmondknoten und fordert die Aufarbeitung und das Abschliessen von negativen Emotionen, die noch in der Seele wühlen.

Nimm dir die Zeit und versöhne dich mit dem, was deiner Liebe noch im Weg steht. Die Liebe ist die stärkste Heilkraft.