Astrologin Alexandra Kruse: «Der Oktober bringt viel Balance» Astrologin Alexandra Kruse hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 22.09.2023

In den nächsten Wochen geht es vor allem um das Thema Frieden und Balance. Was die Sterne sonst noch für uns bereithalten, sagt dir Astrologin Alexandra Kruse im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Astrologin Alexandra Kruse schaut in die Sterne und verrät, was diese im Monat Oktober für dich bereithalten.

Kruse vertritt blue News Astrologin Monica Kissling , die im September und Oktober Pause macht.

Das Sternzeichen Waage steht im Mittelpunkt der nächsten Wochen und zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Harmonie und Ausgleich in Beziehungen zu schaffen. Mehr anzeigen

Der Monat Oktober 2023 hält für dich einige wirklich faszinierende Konstellationen von planetarischen Aspekten bereit, die auf Balance und Frieden in verschiedenen Bereichen deines Lebens abzielen.

So will es die liebe Sonne, die aus dem Sternzeichen von Mahatma Ghandi scheint. «Glaube an dich selbst und du wirst wissen, wie man lebt» war das Motto des Friedensaktivisten.

Es passt perfekt in diesen spannenden Monat, der möchte, dass wir immer an die Kraft der Liebe glauben.

Die ultralebendigen Energien, die die Sonnen und Mondfinsternisse mit Neu und Vollmond auf die Erde bringen, könnten sich sehr spannend und manchmal auch recht fordernd in deinem Alltag manifestieren – insbesondere in den Bereichen Liebe, Gesundheit und Beruf.

Zur Person: Alexandra Kruse Instagram Alexandra Kruse, geboren 1978 in Bielefeld, Sternzeichen Einhorn, lebt seit 2006 in ihrer Wahlheimat Zürich. 2012 wurde sie Mutter und die Rufe des Universums immer lauter. Der Tod ihres Vaters 2016 und ihrer Schwester 2018 sorgten für das offizielle «Outing» aus dem spirituellen Kleiderschrank. Heute sind ihre Horoskope beliebt bei Menschen, die nichts von Horoskopen halten, ihre Texte Must-Reads und ihre Programme voller Menschen, die an Wunder und vor allem sich selber glauben.

Lass uns genauer betrachten, wie diese einzigartigen Einflüsse dein Leben bereichern können.

1. Liebe und Beziehung

Das Sternzeichen Waage steht im Mittelpunkt des Oktobers und zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Harmonie und Ausgleich in Beziehungen zu schaffen. Sie strebt immer nach Gerechtigkeit und Frieden.

Die Waage legt grossen Wert auf Partnerschaft und versucht, Konflikte mit Diplomatie und Empathie zu lösen, um eine harmonische Umgebung für sich selbst und ihre Mitmenschen zu schaffen.

Was für eine schöne Einladung des Himmels einmal mehr an die Kraft der Liebe zu glauben. Dein Monat startet mit einer wunderbaren Ruhe, wenn der Mond am 1. Oktober für ein paar Tage in den sinnlichen Stier eintritt.

Dies könnte eine ideale und sehr sinnliche Zeit sein, um mit deinem Partner die Schönheiten der Natur zu erkunden oder gemeinsam köstliche, sinnliche Mahlzeiten zuzubereiten. Oder der perfekte Moment für einen Herbstausflug nach Italien sein. Amore!

Der Eintritt des Halbmonds in den Krebs am 6. Oktober ist dann eher ein Netflix- und Chill-Vibe und könnte zu einem gemütlichen Abend zu Hause einladen, der von emotionaler Verbundenheit und Vertrautheit geprägt ist.

Am 22. Oktober verleiht das Venus-Trigon-Jupiter unseren Beziehungen einen Hauch von Magie, auch ideal für romantische Spaziergänge oder gemeinsame Abenteuer. An einem kleinen Liebesausflug geht also kein Weg vorbei. Viel Spass.

PS: Liebe ist Liebe. Ausflüge mit den besten Freundinnen zählen auch. Oder um es mit Miranda Hobbes aus «Sex and the City» zu sagen: «Du brauchst jemanden, der dich versteht. Jemand, der dich liebt, genauso wie du bist.»

2. Gesundheit und Wohlbefinden

Während des Oktobers wirst du wahrscheinlich eine interessante Verschiebung zwischen Energie und möglicher Ermüdung spüren, eine Mischung aus absolutem High mit so unanständig viel Kraft und Energie (besonders wenn Mars im Skorpion steht, ab Mitte des Monats) und gefühlt Bäume ausreissen können, nur um am nächsten Tag völlig erledigt zu sein.

Die Zeit der Finsternisse sind extrem und das merken wir natürlich in unseren Körpern. Denk an unser Monatsmotto «Balance» und denke daran, dass Balance ein kontinuierlicher Prozess ist.

Experimentiere mit verschiedenen Strategien und finde heraus, was für dich am besten funktioniert, um ein ausgeglichenes und erfülltes Leben zu führen. Selbstreflexion kann heissen, dass du dir regelmässig Zeit nimmst, um über deine Prioritäten und Ziele nachzudenken.

Überlege, was dir wirklich wichtig ist und was du erreichen möchtest. Und manchmal heisst das auch, den Menschen, die man wirklich gerne hat, gesunde Grenzen zu setzen und das eigene Wohlbefinden zu priorisieren. Nein heisst Nein.

Jeder Moment auf der eigenen Couch ist deinen Monat Gold wert. Finde Wege, um zu entspannen und Stress abzubauen, sei es durch Yoga, Spaziergänge in der Natur, oder ein warmes, langes Bad. Mit geschlossener Tür und einer grossen Portion Eis.

Zusammenfassung der wichtigen Tage 6. Oktober: Der Halbmond im Krebs schafft eine ideale Umgebung für gemütliche Abende und Zeit mit der Familie

14. Oktober: Neumond in der Waage – ein frischer Start und eine Einladung, im Luxus zu schwelgen.

22. Oktober: Venus-Trigon-Jupiter bringt eine zauberhafte Atmosphäre für Liebe und Beziehungen.

24. Oktober: Sonne-Trigon-Saturn fördert Achtsamkeit und körperliche Aktivität.

28. Oktober: Vollmond im Stier könnte den Höhepunkt deiner beruflichen Bemühungen markieren. Mehr anzeigen

Und ja: Mensch darf in der Badewanne Eis essen. Die Waage-Energie liebt Luxus und Schaumbäder. Ganz besonders die Tage rund um den Neumond in der Waage am 14. Oktober könnte der perfekte Moment sein, um es dir so richtig gut gehen zu lassen.

Das Sonne-Trigon-Saturn am 24. Oktober ermutigt dich, noch mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren, sei es durch morgendliche Spaziergänge oder eine gemütliche Joggingrunde durch den goldenen Herbstwald.

3. Beruf und Karriere

Der Oktober signalisiert nach einem etwas langsamen und blockierten Sommer dank vieler Planeten-Rückläufigkeiten, eine wirklich produktive Phase für berufliche Angelegenheiten. Das heisst, du kannst konkrete Schritte unternehmen, um deine Ziele zu erreichen.

Das spannende Mars-Trigon-Saturn am 13. Oktober ermöglicht es dir, deine Zeit effektiv zu organisieren und dich auf deine Aufgaben zu konzentrieren, ohne dich von Stress überwältigen zu lassen.

Statt dich in einen Strudel von Verpflichtungen zu stürzen, könntest du praktische Strategien entwickeln, um dich auf berufliche Projekte zu fokussieren, während du gleichzeitig Pausen für Entspannung und Kreativität einplanst.

Der Vollmond im Stier am 28. Oktober markiert einen bedeutenden Wendepunkt, der die Früchte deiner harten Arbeit ernten könnte. Dies könnte in Form von Anerkennung von Vorgesetzten oder Kolleg*innen, neuen beruflichen Chancen oder dem erfolgreichen Abschluss von Projekten geschehen.

Die erzielten Erfolge könnten deine Selbstzufriedenheit stärken und dir einen Schub an Motivation für kommende Herausforderungen geben.

Während dieser Phase könntest du bewusst auf eine ausgewogene Arbeitsweise achten. Plane Pausen in deinem Arbeitsalltag ein, um frische Energie zu tanken. Nutze deine Fähigkeit, Harmonie zu schaffen, auch in deinem beruflichen Umfeld, indem du auf klare Kommunikation und Teamarbeit setzt.

Indem du auf deine eigenen Bedürfnisse achtest und gleichzeitig effizient arbeitest, könntest du die berufliche Balance finden, nach der du suchst, und gleichzeitig die Chancen nutzen, die dieser produktive Monat dir bietet.

Der Oktober 2023 lädt uns alle ein, Balance und Frieden in unseren Leben und auf unserem Planeten zu finden und zu kultivieren.

Nutze diese einzigartigen Energien, um deine Beziehungen zu vertiefen, dich um deine Gesundheit zu kümmern und deine beruflichen Ziele zu verfolgen. Setze dir bewusst Ziele, die dir wirklich Freude und Genuss bereiten, und lasse dich von der harmonischen Energie dieses Monats inspirieren.

Mehr Videos aus dem Ressort