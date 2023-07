Monica Kissling: «Die nächsten Wochen sind ideal für eine Diät»

Monica Kissling, Astrologin: ««Die nächsten Wochen im August sind ideal für eine Diät» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen im August für dich bereithalten. 25.07.2023

Der August ist ein Monat der Extreme. In deinem persönlichen Leben kann es zu grundlegenden Umbrüchen kommen, die eine Neuausrichtung bedingen.

Die Astrologin sagt, in den kommenden Wochen können politische Instabilität, Unruhen, Naturereignisse sowie Turbulenzen an den Finanzmärkten für Aufregung sorgen.

Günstige Tage für ein harmonisches Zusammensein sind der 19./20. August, herausfordernder wird die Zeit um den 24. August. Mehr anzeigen

Im August dürfte es zu unerwarteten Wendungen kommen, über die du keine Kontrolle hast.

So wirst du aus der Komfortzone herauskatapultiert und bist gefordert, dich auf ganz neue Situationen einzustellen und deine Zukunft neu zu denken.

Gleichzeitig musst du dich intensiv mit der Vergangenheit auseinandersetzen und erlebst mitunter Rückschläge.

Weitermachen wie bisher oder aussteigen?

Die Sterne haben eine klare Antwort auf diese Frage: Aussteigen.

Widersprüche aushalten

Für einen herausfordernden Sternenmix sorgen die unberechenbaren Konstellationen von Uranus und Lilith, die mit radikalen Veränderungen einhergehen, und die gleichzeitig stattfindenden zahlreichen Planeten-Rückläufigkeiten.

Letztere führen dich zurück in deine Vergangenheit. Du bekommst nun Gelegenheit, frühere Erfahrungen in einem neuen Licht zu sehen. Du erkennst Dinge, die dir bisher verborgen waren, und du kannst Dinge akzeptieren, die du bisher abgelehnt hast.

Oder du kannst sie in Dankbarkeit verabschieden; mit dir und deinen Mitmenschen ins Reine kommen.

Was ist wahres Glück?

Die beiden Planeten Mars und Jupiter laufen als Einzige den ganzen Monat lang vorwärts. Jupiter, der als Glücksplanet bekannt ist, erweist sich dabei als besonders hilfreich.

Jupiter hilft dir zu erkennen, was wahres Glück ist: Glück, das nicht auf Status oder finanziellem Reichtum beruht, sondern von innen kommt: Ein Gefühl der Zufriedenheit und Dankbarkeit für das, was ist. Dieses Glück kannst du dir selbst schaffen, weil es nicht an Erwartungen geknüpft ist.

Den tieferen Sinn erkennen

Jupiter wird unter anderem deshalb als Glücksplanet bezeichnet, weil er die Sinnfindung unterstützt. Er hilft dir, einen erlittenen Sinnverlust zu überwinden, der durch ein kritisches Lebensereignis oder einen Schicksalsschlag ausgelöst wurde.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert auch persönliche Beratungen.

Was sich wie eine Katastrophe anfühlt, kannst du in einem grösseren Zusammenhang sehen und allmählich akzeptieren, was unveränderbar ist.

Mit der Zeit wirst du nicht nur das sehen, was du durch ein schmerzliches Ereignis verloren hast, sondern auch das, was du dadurch gewonnen hast. Dies ist ein langsamer Prozess. Lasse die Zuversicht in dir wachsen.

Den Körper stärken

Der vorwärtslaufende Mars im gesundheitsbewussten Sternzeichen Jungfrau hilft dir, in deine Energie zu kommen. Kümmere dich jetzt intensiv um dein körperliches Wohlbefinden.

Der August ist ein idealer Monat für eine Kur oder eine Diät, für eine Umstellung deiner Ernährung oder für den Beginn einer regelmässigen sportlichen Aktivität, die gerne auch moderat sein darf.

Der Jungfrau-Mars hilft dir zu mehr Bescheidenheit. So kannst du jetzt kleine Fortschritte wertschätzen. Du kannst übertriebenen Ehrgeiz zügeln und mit deinen Kräften gut haushalten.

Den Widerstand aufgeben

Die Jungfrau ist das pragmatischste aller Sternzeichen, die Meisterin der Alltagsbewältigung. Die Qualität des Jungfrau-Mars kannst du nutzen, um ganz alltägliche Dinge ins Reine zu bringen.

Du kannst aufräumen, reduzieren, Ordnung schaffen. Zuerst am Arbeitsplatz und in deinem Zuhause, dann in deinem Kopf. In diesem «aufgeräumten» Zustand kann sich Klarheit einstellen.

In der Folge kannst du auch deinen Widerstand loslassen, der sich gegen unbefriedigende Situationen gerichtet hat. Du bist bereit, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind.

Unterschiede akzeptieren

Ab dem 27. August läuft der Mars durch das Sternzeichen Waage. Dort hilft er dir, Unterschiede zwischen dir und anderen Menschen zu akzeptieren. «Leben und leben lassen» darf dein Motto jetzt lauten.

Weder in der Liebe noch in Freundschaften oder geschäftlichen Verbindungen muss eine Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung herrschen. Eine nur oberflächlich intakte, scheinbar friedlich-sorglose Fassade solltest du nicht länger aufrechterhalten.

Probleme wollen benannt und Konflikte konstruktiv ausgetragen werden. Dies ist ein Zeichen von echtem Interesse an deinem Gegenüber. Denn wer nicht mehr kämpft, hat resigniert. Beziehungen verlieren dann an Lebendigkeit.

Die Macht der Vergangenheit

Nicht immer gelingt es, den gewünschten Weg konsequent zu gehen. Die kritische Konstellation von Pluto und Mondknoten lässt dich zuweilen mit dem Schicksal ringen.

Sei es, weil du wieder in alte Muster zurückfällst oder weil Ereignisse in deinem Umfeld erfordern, dass du zurückmusst in eine Situation, die du gerade hinter dir lassen willst.

Nimm ungewollte Wendungen und Umwege nicht nur als zermürbende und überflüssige Begebenheiten wahr. Durch Umwege bietet sich dir die Möglichkeit, eine Geschichte zu vertiefen und Wesentliches zu erkennen.

Von der Ohnmacht zur Selbstermächtigung

Gerade das Gefühl von Ohnmacht kann eine wertvolle und vor allem notwendige Erfahrung sein auf dem Weg zur Selbstermächtigung.

Was du nicht zulassen solltest: Dass andere Menschen dich manipulieren, kontrollieren oder zu etwas zwingen wollen. Wenn dir dies gerade passiert, kannst du dich nun dagegen abgrenzen, denn die Kräfte der Transformation sind enorm stark.

Nicht an frühere Beziehungen klammern

Weil die Liebesgöttin Venus rückläufig ist, solltest du dich auch nicht an eine verflossene Liebe klammern. Auch wenn dich die rückläufige Venus auf eine Reise in die Vergangenheit mitnimmt, heisst das nicht, dass ein früherer Zustand wiederhergestellt werden kann oder soll.

Es ist vielmehr eine Gelegenheit, dich noch einmal intensiv mit deinen Beziehungsmustern auseinanderzusetzen. Das mag schmerzlich sein, wird letztlich aber sehr heilsam sein.

Du kannst nun erkennen, was dein Anteil in einer Liebesgeschichte war. Öffne dich für eine neue Sicht und befreie dich aus der Opferrolle. Widerstehe der Versuchung, die Schuld einzig deinem Partner oder deiner Partnerin zuzuschieben.

Günstige Tage im August 2023 10.–14. August: Fruchtbare Gespräche, pragmatische Lösungen, günstig für Vereinbarungen und Vertragsabschlüsse, Entgegenkommen, Fairplay, Wertschätzung, sich und anderen verzeihen (Merkur-Jupiter, Sonne-Venus-Chiron).

19./20. August: Entspannung, harmonisches Zusammensein, gegenseitige Unterstützung, angenehme Begegnungen (Sonne-Mondknoten, harmonischer Waage-Mond).

25. August: Mutige Entscheidungen, Energie mobilisieren, Einfluss nehmen und etwas bewirken können, sportliche Bestleistungen (Mars-Pluto). Mehr anzeigen

Beziehungsideale verabschieden

Löse dich nun auch von Beziehungsidealen. Das können gesellschaftliche Ideale sein, wie eine intakte Ehe, ein Leben mit Kindern im Einfamilienhaus, eine heterosexuelle Beziehung oder auch persönliche Idealvorstellungen, zum Beispiel die einer stets harmonischen Beziehung. Neue Beziehungsmodelle dürfen in deiner Vorstellungswelt einen Platz finden.

Auch eine verklärte Sicht auf frühere Beziehungen ist nicht hilfreich. Waren die guten alten Zeiten denn wirklich so gut? Oder hast du Probleme vielmehr verdrängt und gehofft, sie würden sich in Wohlgefallen auflösen?

Beziehungen öffnen

Einem Stresstest unterzogen wird in diesem Monat auch das Modell der monogamen Beziehung. Monogamie ist in unserer Kultur die gängige Idealvorstellung einer Liebesbeziehung, doch sie hält der Realität oft nicht stand.

Im August zeigt sich, wie die Realität in Beziehungen aussieht. Vielleicht muss sich deine Beziehung jetzt öffnen. Das muss nicht heissen, dass du eine Dreierbeziehung führen sollst – vor allem dann nicht, wenn sich das für dich nicht stimmig anfühlt.

Es kann jedoch heissen, dass du und dein Partner einen neuen Umgang mit Verlustängsten und mit Eifersucht erlernen. So, dass beide vermehrt Aktivitäten mit anderen Menschen wahrnehmen können.

Ein Verständnis von «Exklusivität» in dem Sinn, dass zwei Menschen nur einander sehen und Beziehungen zu anderen Menschen einschränken, dürfte jedoch zu Problemen führen.

Welche Emotionen brechen auf?

Die Macht der Gewohnheit ist tief in uns verankert, und so verharren wir oft in Situationen, die eigentlich nicht mehr stimmig sind – privat und beruflich.

Im August werden diese Gewohnheiten aufgebrochen. Uranus und Lilith rütteln dich auf und setzen starke Emotionen frei. Dies speziell in der ersten Monatshälfte sowie beim enorm kraftvollen Neumond vom 16. August.

Löse dich von belastenden Erfahrungen

Ereignisse, die dich im Innersten treffen, können zu grundlegenden Lebensveränderungen führen. Und letztlich auch zu einem freieren, intensiveren Leben. Du kannst dich jetzt aus Zwängen befreien!

Besonders befreiend dürfte es sein, wenn du schmerzliche Erfahrungen verabschieden kannst, indem du anderen Menschen verzeihst. Vielleicht magst du eine vergangene Liebesgeschichte, die dich noch aufwühlt, auch bewusst mit einem Ritual abschliessen.

Löwe-Neumond vom 16. August 2023. Bild: Monica Kissling

Zeit für einen Richtungswechsel

Mit dem Löwe-Neumond beginnt am 16. August ein Mond-Zyklus, der es in sich hat! Weitermachen wie bisher? Sicher nicht! Kaum etwas bleibt nun beim Alten.

Die ungestümen Energien kannst du nutzen, um längst fällige Veränderungen in deinem Leben anzugehen. Es gilt, ein neues Gleichgewicht zu finden: in deiner Liebesbeziehung wie auch zwischen beruflichen, familiären und persönlichen Bedürfnissen.

Raum schaffen für Neues

Sicherheiten gibt es allerdings kaum. Du musst also den Mut haben, Risiken einzugehen. Und du darfst kreativ sein: dein Leben ausserhalb von Normen gestalten.

Sei dir bewusst, dass auch ein Nicht-Entscheiden oder Nicht-Handeln mit Risiken verbunden ist, vermutlich sogar mit grösseren. Sowieso solltest du dich jetzt von der Illusion, zu wissen, was kommt, verabschieden.

Lebe dein eigenes Leben

Im August bist du gefordert, für dich selbst zu sorgen. Die Sterne unterstützen dich dabei, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und sie auch erst zu nehmen.

Erlaube dir jetzt, dich selbst in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Und stelle dich entschieden gegen das, was du nicht willst.

Werde unabhängig von den Meinungen und Erwartungen anderer – und unabhängig von Normen. Du allein entscheidest über dein Leben!

Beschränke dich auf das Notwendige und Machbare

Kursänderungen dürfte es diesen Monat immer wieder geben. Merkur wird am 23. August in der Jungfrau rückläufig. Jetzt musst du über die Bücher gehen und deine Pläne anpassen.

Baue keine Luftschlösser, sondern fokussiere auf das Machbare. Und achte dabei gut auf deine körperlichen Grenzen. Die Jungfrau ist ein Erdzeichen, ein Körperzeichen. Sie fordert dich auf, deine Ressourcen gut einzuteilen und dich nicht zu überfordern. Wo musst du dich jetzt herausnehmen?

Arbeitspensum anpassen

Du darfst dir nun auch die Frage stellen, ob du dein Arbeitspensum anpassen möchtest. Der rückläufige Merkur bietet immer eine gute Gelegenheit, bestehende Vereinbarungen anzupassen und Verträge neu auszuhandeln.

Vielleicht möchtest du vorübergehend etwas kürzertreten oder dir eine Auszeit nehmen. Oder du möchtest deinen Geist von ständigem Gedankenkreisen befreien, indem du eine tägliche Achtsamkeitspraxis einrichtest.

Du kannst zum Beispiel morgens und/oder abends eine Meditation machen. Diese kann kurz sein, jedoch regelmässig.

Herausfordernde Tage im August 2023 8./9. August: Eifersucht, Machtspiele, Verrat, plötzliche Trennungen, radikale Entscheidungen in Bezug auf Beziehungen (Venus-Lilith-Uranus).

16./17. August: Unerwartete Ereignisse, Zwischenfälle, Aufregung, plötzliche Wendungen, Neubeginn (Sonne-Mond-Uranus-Lillith).

22. August: Falsche Versprechungen, Unehrlichkeit, Täuschung, Betrug (Liebe, Geld), Nachlässigkeit, fehlende Kontrolle, Ausweichmanöver, Suchtverhalten (Venus-Jupiter, Mars-Neptun).

23. August: Verzögerungen, Baustellen, Streiks, Fehler entdecken und korrigieren (Merkur stationär/rückläufig). Mehr anzeigen

Was will dir das Leben sagen?

Wenn am 27. August Saturn, der Planet der Widerstände, auf den Plan tritt, könnte dir das Leben einen «Schuss vor den Bug» geben.

Statt dich darüber nur zu ärgern, solltest du dir jetzt folgende Fragen stellen: Was will mir das Leben sagen? Was will mir mein Körper sagen? Nimm die Botschaft ernst und ziehe die entsprechenden Konsequenzen.

Saturn ist der grosse Lehrmeister, und du kannst jetzt eine wichtige Lektion lernen.

Dem Fluss des Lebens vertrauen

Der Fische-Vollmond vom 31. August ist ein Supermond, der aufgrund von geringer Distanz zur Erde deutlich grösser erscheint als andere Vollmonde. Fische ist das Zeichen der Transzendenz und Spiritualität, und so lädt dich dieser Vollmond ein, dich mit deiner spirituellen Seite zu verbinden.

Kümmere dich jetzt um deine Seele und deinen Körper, die miteinander interagieren. Sei achtsam: dir selbst gegenüber und gegenüber deinen Mitmenschen. Entwickle Selbstfürsorge und Mitgefühl.

Akzeptiere, was ist, ohne zu werten: «Es ist, wie es ist.» Dieser Vollmond hilft dir, dich von Sorgen und Grübeleien zu lösen, Ängste zu überwinden und dem Fluss des Lebens zu vertrauen.

Veränderungen zulassen

Der Fische-Vollmond hilft dir, offener und weicher zu werden, Veränderungen zuzulassen und Übergänge zu gestalten. So kannst du jetzt vom «Tun-Modus» in den «Sein-Modus» kommen – und einfach sein.

Vertraue deiner Wahrnehmung. Und habe den Mut, Pläne zu ändern oder ganz loszulassen. Die Formulierung «Ich muss» darfst du jetzt durch «Ich darf» ersetzen.

Erlaube dir, dein Leben entspannt zu leben.

