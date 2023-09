Alexandra Kruse, Astrologin: «Rechne mit plötzlichen Liebeserklärungen» Im September mahnt uns die Jungfrau-Sonne zu Struktur und Ordnung. Was die Sterne sonst noch für uns bereithalten, erzählt dir Astrologin Alexandra Kruse im Video. 24.08.2023

Im September mahnt uns die Jungfrau-Sonne zu Struktur und Ordnung. Was die Sterne sonst noch für uns bereithalten, erzählt dir Astrologin Alexandra Kruse im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexandra Kruse schaut in die Sterne und verrät, was diese im September 2023 bereithalten.

Sie vertritt blue News Astrologin Monica Kissling im September und Oktober.

Der September verspricht eine schöne und spannende Mischung aus Chancen und Herausforderungen. Mehr anzeigen

Der September ist ein ganz wunderbarer Monat, um Klarheit zu gewinnen. Auch wenn die Welt weiterhin im Wandel bleibt, bringt uns die Sonne in der Jungfrau jede Menge festen Boden unter den Füssen, wo eben noch Sand war.

Liebe und Beziehungen

Die erste Hälfte des Monats könnte von emotionalen Spannungen und Unklarheiten geprägt sein, insbesondere in Bezug auf Partnerschaften. Am 4. September, wenn die Venus wieder direktläufig wird, könnten Beziehungen allmählich an Klarheit gewinnen. Dies könnte eine Zeit sein, in der Missverständnisse ausgeräumt werden können.

Transparenzhinweis Dieser Artikel erschien bereits am 30. August auf blue News und wird nun erneut publiziert.

Der Monat beginnt mit einer betont sinnlichen Energie, da der Fische-Mond in einer harmonischen Verbindung mit unserem Planeten der plötzlichen Wendung, dem Uranus steht. Dies könnte überraschende und aufregende Ereignisse in romantische Beziehungen bringen. Weil der Mond aber auch in Opposition zu Neptun steht, besteht die Gefahr, dass wir ein paar sehr offensichtliche Warnzeichen nicht sehen wollen.

Alexandra Kruse Instagram Alexandra Kruse, geboren 1978 in Bielefeld, Sternzeichen Einhorn, lebt seit 2006 in ihrer Wahlheimat Zürich. 2012 wurde sie Mutter und die Rufe des Universums immer lauter. Der Tod ihres Vaters 2016 und ihrer Schwester 2018 sorgten für das offizielle «Outing» aus dem spirituellen Kleiderschrank. Heute sind ihre Horoskope beliebt bei Menschen, die nichts von Horoskopen halten, ihre Texte Must-Reads und ihre Programme voller Menschen, die an Wunder und vor allem sich selber glauben.

Rechne mit plötzlichen Liebesausbrüchen oder Liebeserklärungen – vielleicht machst du selber eine? Und denk dran: Venus ist nach wie vor rückläufig, das kann dazu führen, dass das ein oder andere längst vergessene Date sich nochmal meldet. Die Frage aller Fragen: Was ist es, was du willst? Bist du einverstanden mit einem Menschen an deiner Seite, der immer, aber auch wirklich immer, seine stinkenden Socken vor dem Bett liegen lässt? Okay, aber dann beschwere dich nicht. Oder nur ein bisschen. Wir haben alle unsere Eigenheiten.

Gegen Mitte des Monats, insbesondere um den 11. September herum, könnten leidenschaftliche Energien die zwischenmenschlichen Beziehungen anheizen. Daran beteiligt sind der heisse Planet Mars und unser emotionaler Himmelskörper, der Mond. Achten wir also bitte wirklich darauf, unnötige Konflikte zu vermeiden und jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Und mutig auszusprechen, was dich stört.

Merkur, unser Planet der Kommunikation, ist ebenso wie die Venus rückläufig. Venus wechselt am 4. wieder in den Vorwärtsgang. Merkur am 15., Kommunikation und Klarheit könnten ab dem 4. September, wenn Venus direktläufig wird, in Beziehungen verbessert werden.

Sobald die Sonne aus der Waage scheint, ab 23. September, liegt unser Fokus wieder ganz natürlich auf Beziehungsthemen und wir werden über vieles, das in den letzten Wochen passiert ist, zart schmunzeln.

Gesundheit und Wohlbefinden

Generell ist der Monat September dank der Jungfrau-Sonne wirklich und wahrlich ideal, um sich gut um deine Gesundheit zu kümmern. Es wäre auch ein idealer Moment, um sämtliche Vorsorgeuntersuchungen machen zu lassen.

Und nein, das ist nicht wirklich angenehm; niemand lässt sich gern Blut abzapfen und an Stellen anschauen, wo die Sonne nie scheint. Aber es ist so, so wichtig. Ohne gute Gesundheit ist alles nichts – egal, wie viel wir haben, Gesundheit sollte immer unser grösster Wunsch sein.

Ganz besonders der Neumond in der Jungfrau am 15. September ist eine wirklich hervorragende Zeit und eine ganz herzliche Einladung, um (wieder?) neue, gesündere Gewohnheiten zu etablieren oder bereits bestehende zu vertiefen.

Und wenn du nur den Kaffee gegen einen Matcha tauschst – es sind die kleinen Schritte und die Regelmässigkeit, die entscheidend sind. Wie war das noch mit dem Gym-Abo, das seit Monaten rumliegt?

Also: hopp. Die Verbindung zwischen Sonne und Uranus am 16. September könnte für einen plötzlichen und überraschenden Energieschub sorgen und dich dazu inspirieren, neue Wege der Selbstfürsorge zu erkunden. Wie wäre es mit einem klassischen Wellness-Wochenende?

Beruf und Karriere

Deine beruflichen Aussichten könnten von einer Mischung aus kreativen Ideen und Herausforderungen geprägt sein. Hihi. Klingt widersprüchlich? Ist es auch. Generell ist im Moment viel Widerspruch auf Planet Erde und umso wichtiger ist es, deine ganz persönliche Wahrheit und vor allem deinen Wert zu kennen.

Gerade in der ersten Monatshälfte werden unglaubliche Missverständnisse dafür sorgen, dass mehr nach hinten als nach vorne geht. Danke, rückläufiger Merkur! Bitte überprüfe alle Verträge, die du in dieser Zeit unterschrieben hast, doppelt und dreifach.

Und achte darauf, am 20. September (Sonne-Trigon-Pluto) auf berufliche Chancen zur Transformation und Weiterentwicklung zu achten. Der Vollmond im Widder am 29. September könnte berufliche Projekte oder Pläne zum Abschluss bringen.

Zusammenfassung der wichtigen Tage 4. September: Venus wird direktläufig, verbesserte Kommunikation in Beziehungen; Merkur-Jupiter-Trigon für berufliche Kreativität.

15. September: Neumond in der Jungfrau fördert gesunde Gewohnheiten und Wohlbefinden.

16. September: Sonne-Uranus-Verbindung bringt plötzliche Energie und inspirierende Impulse.

20. September: Sonne-Trigon-Pluto für berufliche Transformation.

23. September: Die Sonne wechselt in die Waage.

29. September: Vollmond im Widder könnte berufliche Projekte zum Abschluss bringen. Mehr anzeigen

Insgesamt verspricht der September 2023 eine schöne und spannende Mischung aus Chancen und Herausforderungen. Nutze die positive und erdende Energie, um deine Beziehungen zu stärken und durch ehrliche Gespräche Klarheit zu schaffen, deine Gesundheit zu fördern und berufliche Entwicklungen auf smarte Art und Weise voranzutreiben.

Bleib unbedingt flexibel und offen für Veränderungen, um das Beste aus diesem Monat herauszuholen. Und plane immer genug Zeit ein für Planänderungen und Verschiebungen.

Mehr Videos aus dem Ressort