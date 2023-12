Monica Kissling: «Bleibe dir treu und lass dich im Jahr 2024 nicht entmutigen» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was das Jahr 2024 für dich bereithalten wird. 04.12.2023

Weil Saturn in deinem Sternzeichen weilt, fährst du als Fisch (20. Februar bis 20. März) öfter mit angezogener Handbremse. Egal, was du vor hast: Bleibe zuversichtlich, und verfolge deine Ziele mit Geduld und Ausdauer.

Lies das Horoskop für dein Sternzeichen und lass dich inspirieren. 2024 ist gemäss der traditionellen Regentschaft ein «Sonnenjahr». Konkret heisst das: Es geht jetzt um die Entwicklung deiner Persönlichkeit.

Dank der zunehmenden Betonung der Luftzeichen kommt vieles in Bewegung. Neue Ideen und Projekte entstehen. Mach dich bereit für den Wandel. Bilde dich weiter und verbinde dich mit Gleichgesinnten. Mehr anzeigen

Bis Ende Mai ist der Glücksstern der Fisch-Geborenen noch aktiv. Das macht Erfolge leichter.

Ab Juni ist mehr Vorsicht geboten. Schnelligkeit bringt nur Scheinerfolge. Überlege deshalb stets, was du sagst und tust. Setze auf Qualität, nicht auf Quantität.

Fische: 20. Februar bis 20. März. Bild: AI generiert via Midjourney

Wenn du in der 3. Dekade geboren bist, bringt dir Uranus womöglich ein Überraschungspaket: Überlege kurz – und greife zu.

Liebe

Eine gewisse Neigung zu Pessimismus ist deiner Stimmung ebenso abträglich wie deiner Anziehungskraft. Verstecke dich nicht hinter negativen Gefühlen. Sonst besteht die Gefahr, dass potenzielle Lover dich übersehen.

Speziell ab Juni hat Amor dann grosse Mühe, heisse Flirts zu arrangieren. Und dein Schatz ist auch nicht begeistert, wenn du durchhängst. Lass dich wenigstens aufheitern.

Wie schön, dass die Liebessterne noch bis Ende Mai genau wissen, was sich dein Fische-Herz wünscht. Geniesse diese Zeit ganz bewusst, und setze auf viel Zweisamkeit bzw. auf Geselligkeit, wenn du Single bist.

Beruf und Geld

Wenn immer möglich, solltest du bald Nägel mit Köpfen machen. Denn in der ersten Jahreshälfte stehen die Karrieresterne noch recht günstig.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert persönliche Beratungen und Visionstage.

Eine Beförderung liegt daher ebenso drin wie ein finanzieller Zuwachs. Ein kleines Glücksspielchen kann auch nicht schaden.

Stelle im Beruf ruhig etwas höhere Ansprüche, aber überspanne den Bogen nicht. Saturn kocht 2024 auf Sparflamme, was dir besonders ab Juni Geduld und Kompromisse abverlangt.

Im August sowie im November und Dezember ist es besonders harzig. Sei konzentriert und kritisch bis skeptisch. Überlege jeden Schritt genau. Und achte auf klare Absprachen.

Gesundheit

2024 brauchst du vermutlich regelmässige Stimmungsaufheller. Saturn drückt nämlich ein bisschen aufs Gemüt, und die Widerstands- und Antriebskraft schwächt er auch.

Du könntest die Vitaminzufuhr erhöhen und dir viel Wärme gönnen, speziell in der Erkältungszeit. So kannst du Körper, Geist und Psyche stärken. In der zweiten Jahreshälfte steht Jupiter kritisch.

Achte dann bewusster auf die Atemwege und auf deine Nerven. Bewegung an der frischen Luft und Stressreduktion sind deiner Gesundheit besonders dienlich.

Erste Dekade: 20. bis 29. Februar

Zweite Dekade: 1. bis 10. März

Dritte Dekade: 11. bis 20. März

