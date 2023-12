Monica Kissling: «Bleibe dir treu und lass dich im Jahr 2024 nicht entmutigen» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was das Jahr 2024 für dich bereithalten wird. 04.12.2023

Bis Ende Mai klemmt es bei den Wassermännern (21. Januar bis 19. Februar) leider ein wenig. Im Umgang mit Geld hast du zunächst kein glückliches Händchen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das grosse blue News-Jahreshoroskop 2024: Astrologin Monica Kissling (Video) und ihre Mitarbeiterin Hanna Heinrich (Text) haben in die Sterne geschaut und sagen dir, was sie für dich bereithalten.

Lies das Horoskop für dein Sternzeichen und lass dich inspirieren. 2024 ist gemäss der traditionellen Regentschaft ein «Sonnenjahr». Konkret heisst das: Es geht jetzt um die Entwicklung deiner Persönlichkeit.

Dank der zunehmenden Betonung der Luftzeichen kommt vieles in Bewegung. Neue Ideen und Projekte entstehen. Mach dich bereit für den Wandel. Bilde dich weiter und verbinde dich mit Gleichgesinnten. Mehr anzeigen

Wassermänner sollten Anfang des Jahres nicht grosszügiger sein als die Bank erlaubt. Und sei in der Liebe kein Sturkopf. Wenn du anpassungsfähig bist, kommst du ganz gut über die Runden.

Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar. Bild: AI generiert via Midjourney

Dank Jupiter läuft es in der zweiten Jahreshälfte zusehends positiver. Dein Selbstbewusstsein ist gestärkt und du weisst zu überzeugen.

Lenke dein Interesse nun vor allem in deine berufliche Fortbildung. Und gönn dir auch einmal wieder eine schöne Reise.

Liebe

Weil du in der ersten Jahreshälfte sehr aufgeschlossen und agil bist, kannst du einen Störausläufer von Jupiter sicher ganz gut kompensieren. Sei vorsorglich betont flexibel und etwas nachgiebiger.

Ab Juni gestaltet sich deine Beziehung umso interessanter, je mehr Abwechslung du in den Liebesalltag bringst. Entscheide aber nichts im Alleingang, vor allem nicht im Juli/Augst.

Als Single hast du übrigens tolle Kontaktchancen – und die Qual der Wahl. Das macht Spass. Als Wassermann der 3. Dekade liebst du offenbar das Spiel mit dem Feuer. Doch Vorsicht, du könntest dich verbrennen!

Beruf und Geld

Bis Ende Mai regt Merkur deinen Geist an. Da dürften die Ideen nur so sprudeln, leider aber auch die Ungeduld. Weil Jupiter noch kritisch steht, solltest du nun keinesfalls übereilt entscheiden.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert persönliche Beratungen und Visionstage.

Ab Juni steht dir der Glücksplanet schliesslich zur Seite. Jetzt ist es Zeit, neue Vorhaben umzusetzen. Im Hochsommer ist zwar etwas Vorsicht geboten. Doch grundsätzlich bist du ein selbstbewusstes Verhandlungsgenie, das Kontakte, Situationen und Chancen clever zu nutzen weiss.

Wenn du in der 3. Dekade geboren bist, neigst du zu überstürzten Veränderungen. Vor kühnen Geldgeschäften und Spekulationen sei gewarnt.

Gesundheit

Jupiter macht in der ersten Jahreshälfte reichlich träge und anspruchsvoll. Das kann zu gewissen Enttäuschungen führen, die wiederum den inneren Schweinehund nähren. Das geht in die falsche Richtung. Mehr Bewegung ist auf jeden Fall ratsam.

Wenn du in der 3. Dekade geboren bist, musst du dich allerdings vor masslosen Übertreibungen hüten. Nicht nur beim Sport, sondern auch bei der Kalorienzufuhr.

Für den Rest des Jahres kommt mehr Dynamik ins Spiel, vor allem geistig. Die lässt sich aber auch in physische Bahnen lenken. Such dir ein Training, das Spass macht, am besten in einer geselligen Gruppe.

Erste Dekade: 21. bis 31. Januar

Zweite Dekade: 1. bis 10. Februar

Dritte Dekade: 11. bis 19. Februar

