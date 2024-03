Monica Kissling: Es lockt das schnelle Glück, also pass gut auf

Monica Kissling, Astrologin: «Der April ist ein unberechenbarer Monat» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 22.03.2024

Die Sterne stimulieren deinen Freiheitsdrang und deine Abenteuerlust. Sie ermöglichen mutige Schritte, verleiten aber auch zu Übermut. In den nächsten Wochen lohnt es sich deshalb, Risiken gut abzuwägen.

«Im April herrscht Aufbruchstimmung – und an der Börse womöglich Goldgräberstimmung», sagt die Astrologin.

Günstige Tage für beglückende Begegnungen finden vom 17. bis 19. April statt; herausfordernder wird die Zeit zwischen dem 20. bis 22. April. Mehr anzeigen

Im April herrscht Aufbruchstimmung – und an der Börse womöglich Goldgräberstimmung. Die Hoffnungen sind gross, in Bezug auf eine Verbesserung der Lebensqualität, der finanziellen Lage und auch in Bezug auf Liebesbeziehungen.

Der Grund: Glücksplanet Jupiter trifft auf Uranus.

Das ist eine Konstellation, von der man sich das schnelle Glück und eine positive Zukunftsperspektive verspricht. Tatsächlich geht diese Konstellation oft mit glücklichen Wendungen einher.

Grosse Fortschritte

Bahnbrechende Entdeckungen, technologischer Fortschritt und Durchbrüche in der Wissenschaft haben diese Konstellation in der Vergangenheit begleitet. So fand zum Beispiel 1969 unter einer Jupiter-Uranus-Verbindung die erste bemannte Mondlandung statt.

Das Planeten-Duo lässt uns förmlich abheben. Es beflügelt speziell die Luft- und Raumfahrt und eröffnet – wer weiss – vielleicht auch neue Lösungsansätze für die Klimakrise.

Spekulation birgt hohe Risiken

Es gibt jedoch auch ein grosses Aber. Der Schuss kann nämlich nach hinten losgehen. Dies insbesondere dann, wenn Leichtsinn im Spiel ist. Oder wenn eine Entwicklung schon längere Zeit im Gang ist, denn Spekulationsblasen können platzen.

Weil sich die beiden Gestirne Jupiter und Uranus im Finanzzeichen Stier treffen, erfordern die Börsen und insbesondere der Handel mit Kryptowährungen spezielle Aufmerksamkeit.

Turbulenzen im Finanzbereich

Schon 2023 hat der US-amerikanische Börsenastrologe Ray Merriman dem Bitcoin im Hinblick auf diese Konstellation einen gigantischen Höhenflug im ersten Quartal 2024 prophezeit. Dieser könnte allerdings zu einem abrupten Ende kommen, zum Beispiel in den Tagen um den 21. April.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate und leitet Workshops. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Sie offeriert persönliche Beratungen und Visionstage.

Hype und Hysterie können unter dieser Konstellation Hand in Hand gehen. Sicher ist: Sie birgt Zündstoff und ist für grosse Überraschungen gut, die einen Dominoeffekt auslösen können.

Unerwartete Entwicklungen könnten schnelle Reaktionen erfordern. Aus abrupten Wendungen ergeben sich je nach Situation grosse Gewinne oder grosse Verluste.

Einkommens- und Besitzverhältnisse ändern sich

Sicher ist es gut, wenn du jetzt deine Investitionen überprüfst und dich auf eine mögliche Veränderung vorbereitest.

Neben den Börsen steht der Stier für den Immobilienmarkt sowie für Besitz und Territorien, also auch für geografisch abgegrenzte Gebiete.

Weil das Duo Jupiter-Uranus nun kühne Eroberungslust anzeigt sowie den Drang, Besitzverhältnisse neu zu definieren, bleibt abzuwarten, was das geopolitisch bedeutet.

Unerwartete und abrupte Wendungen

Der April ist ein unberechenbarer Monat mit einer insgesamt sehr exzentrischen Dynamik. Neben der genannten Durchbruchskonstellation von Jupiter und Uranus sind sämtliche äussere Planeten in zügigem Tempo direktläufig. Das verspricht schnelle Entwicklungen und eröffnet neue Perspektiven.

Das Tempo ist sehr sportlich, kann aber jederzeit abrupt gebremst werden. Deshalb Vorsicht vor grenzenloser Euphorie und damit verbundenem Eingehen von Risiken, vor allem in finanzieller Hinsicht.

Vorwärts und/oder rückwärts?

Ausgerechnet in dieser dynamischen Zeit wird der Planet Merkur rückläufig, und zwar vom 2. bis 25. April. Das kann zu überraschenden Kehrtwendungen führen, schon in der ersten Aprilwoche.

Für dein persönliches Leben bedeutet das: Du musst aufmerksam sein und stets gefasst auf einen Kurswechsel sowie auf Rücktritte von wichtigen Akteuren. Berufliche Projekte können sich plötzlich in eine ganz neue Richtung entwickeln.

Planung anpassen

Unter diesen Umständen kannst du nur kurzfristig planen, am besten von einem Tag zum nächsten. Im April solltest du keine neuen Projekte starten. Dies ist eine Zeit der Übergangslösungen.

Hüte dich vor voreiligen Entscheidungen, auch wenn deine Ungeduld gross ist! Gerade Projekte mit Pioniercharakter wollen zuerst kritisch überprüft werden.

Bereits getroffene Entscheidungen musst du unter Umständen revidieren. Sträube dich nicht dagegen, sondern sei bereit, deine Ideen und Projekte zu optimieren. Dies ist auch nötig, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten.

Alle Zeichen stehen auf Innovation

Im beruflichen Umfeld funktionieren die alten Rezepte nicht mehr. Die Sterne fordern Innovation, und zwar zügig. Sonst könnte gar der Konkurs drohen. Notwendige Anpassungen können keinesfalls verschoben werden.

Die gute Nachricht: Mit Merkur im Widder ist dein Geist messerscharf. Das hilft dir bei der schnellen Analyse und der Entscheidungsfindung. So wirst du keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, dich neu auszurichten.

Günstige Tage im April 2024 5. bis 7. April: Neue Möglichkeiten, Erkenntnis, Lebenslust, Leidenschaft, Liebesmagie, Kreativität (Sonne Konjunktion Mondknoten, Venus Sextil Pluto).

17. bis 19. April: Beglückende Begegnungen: neue Bekanntschaften und alte Freunde, Wertschätzung, fruchtbare Gespräche, gute Ideen und Geschäfte (Venus Konjunktion Mondknoten, Venus Konjunktion Merkur rückläufig, Mars Sextil Jupiter). Mehr anzeigen

Schwachstellen erkennen und beheben

Falls du in einer Sache zurückgeworfen wirst, mache eine ehrliche Analyse und ziehe die Konsequenzen. Die Gunst des rückläufigen Merkurs kannst du zudem nutzen, um Differenzen auszuräumen und Win-win-Situationen zu kreieren. Oder um Mitstreiter zu finden und Kunden zu akquirieren.

Besonders findige Zeitgenossen entdecken im April neue Einnahmequellen oder sogar eine Marktlücke. Unkonventionelles Vorgehen lohnt sich. Jupiter-Uranus ist eine Erfinder-Konstellation, deshalb kannst du nun die alten Pfade verlassen und deiner Vision folgen.

Entwickle deine Talente

Du kannst jetzt deine Talente zum Blühen bringen und dich dort weiterentwickeln, wo dir bisher der Mut fehlte. Nutze die Gunst der Stunde, um dein Tätigkeitsfeld zu erweitern oder dich sogar neu zu erfinden.

Sichere dich ab, indem du dir das Worst-Case-Szenario vorstellst und dafür einen Plan und eine entsprechende Reserve bildest. Dann kannst du trotz Risiken ruhig schlafen.

Verlasse die Komfortzone

In deinem persönlichen Leben spürst du jetzt Aufbruchsstimmung. Das ist mehr als eine Frühlingslaune, ja es kann sogar ein richtiger Befreiungsschlag sein. Du willst dein Bewusstsein erweitern, zu neuen Horizonten aufbrechen und mehr Intensität in deinen Alltag bringen.

Die Zeit ist reif, die Komfortzone zu verlassen. Nicht alle Gewohnheiten waren zu deinem Guten: Einige darfst du jetzt über Bord werfen. Probiere neue Rituale aus – solche, die neue Lebensgeister in dir wachrufen.

Liebesträume können sich erfüllen

Die Liebesgöttin Venus verzaubert dich in der ersten Aprilwoche. Zusammen mit Mars, dem Eroberer, läuft sie durch die Fische, das Zeichen der Träume. So ist deine Liebessehnsucht sehr gross, und du lässt dich gern verführen.

Dies ist eine wunderbare Zeit für romantische Vorhaben und gemeinsame Ferien. Im Alltag solltest du dir jetzt Oasen für die Liebe schaffen, damit du in die Welt der Liebe und der Lust abtauchen kannst. Deine gesteigerte Fantasie beflügelt jetzt auch die Erotik.

Im Rausch der Sinne

Wenn die Venus am 3. April auf den Verführer Neptun trifft, kannst du dem Lockruf der Liebe kaum widerstehen. Wer entführt dich gerade auf Wolke Sieben? Geniesse den Liebesrausch!

Wenn du gerade bis über beide Ohren verliebt bist, solltest du dir aber auch bewusst sein, dass du gerade nicht objektiv bist, sondern die Welt durch eine rosarote Brille siehst.

Am 5. April wechselt die Liebesgöttin Venus in den feurigen Widder, wo sie deine Abenteuer- und Eroberungslust stimuliert. «Wer wagt, gewinnt» heisst ab sofort das Motto. Hab Mut, auf andere Menschen zuzugehen und Gefühle zu zeigen.

Im Widder ist die Liebesgöttin selbstbewusst, aber auch freiheitsliebend. Halbherzige Kompromisse kommen also trotz stürmischen Werbens nicht infrage.

Neue Kontakte entstehen spontan und unkompliziert, Entscheidungen fallen schnell: Es passt oder es passt nicht.

Gehe deinem Zweifel auf den Grund

Am 8. April beginnt ein neuer Mondzyklus, dessen Energie dich einen Monat lang begleiten wird. Dabei wird der Widder-Neumond von einer Sonnenfinsternis begleitet, was die Intensität verstärkt und nachhaltige Wirkung hat.

Heisst: Was in den Tagen um diesen Neumond in deinem Leben geschieht, wird in den nächsten zwei bis drei Monaten deine Aufmerksamkeit verlangen.

Die Qualität dieses Neumonds ist ambivalent. Er findet auf der Position des Planetoiden Chiron im Widder statt. Der Widder steht für stürmisches Vorwärtsdrängen; Chiron hingegen für Zweifel und Verunsicherung. Diese Kombination erfordert Behutsamkeit und achtsames Innehalten.

Widder-Neumond vom 8. April 2024, totale Sonnenfinsternis. Monica Kissling

Energie-Check

Die zentralen Fragen unter dieser Sonnenfinsternis lauten: Wo fehlen dir die Energie und die Motivation? Wo musst oder möchtest du aussteigen?

Wie kannst du wieder in deine Kraft kommen? Und wo willst du künftig deine Energie investieren?

Innehalten und reflektieren

Es lohnt sich jetzt – auch in Anbetracht des rückläufigen Merkurs – dir Zeit zur Reflexion zu nehmen, statt einfach gedankenlos loszurennen oder gar etwas forcieren zu wollen. Gib dir Raum, um deine Ziele zu definieren. Schneller ist nicht besser! Wichtig ist, dass du dich innerlich sicher fühlst mit einer Sache.

Es ist möglich, dass du vorübergehend entmutigt bist. Schütze dich in diesem Fall vor Menschen, die deine Unsicherheit verstärken und dir wenig zutrauen. Und verbinde dich mit jenen, die solche Ängste kennen, sich von ihnen aber nicht entmutigen lassen, sondern dich auf deinem Weg bestärken.

Angst vor dem eigenen Mut?

Vielleicht hast du jetzt Angst vor deinem eigenen Mut. Schau deine Angst an und finde einen guten Umgang mit ihr. Sie hilft dir, achtsam zu sein und nicht tollkühn.

Wahre Stärke ist, wenn du auch zu deiner Unsicherheit stehen kannst. Du solltest jetzt nicht den Helden spielen und dir selbst und anderen etwas beweisen wollen. Setze dich auch nicht über andere hinweg, sonst drohen Niederlagen.

Finde in deine Kraft

Nimm mögliche Unsicherheit an und gehe trotzdem deinen Weg weiter. Dort, wo du dich selber kleingemacht hast, darfst du jetzt in deine Kraft und in die Selbstermächtigung finden. Du darfst dein Leben selbst an die Hand nehmen und so gestalten, wie es für dich stimmt, auch wenn das für andere Menschen gewöhnungsbedürftig ist.

Sei klar in deiner Absicht. Finde innere Gewissheit, auf der sich Vertrauen aufbauen kann, Vertrauen in deine Kraft und ins Leben.

Abgrenzung ist nötig

Am 10. April trifft Mars in den Fischen auf Saturn. Seine Botschaft lautet: Stopp! Vielleicht musst du dich jetzt gegen die Ansprüche anderer abgrenzen: im Beruf oder auch in der Liebe.

Bei allem Verständnis und aller Hilfsbereitschaft solltest du dir keine Verpflichtungen aufbürden, die dich zu sehr belasten.

Setze ein klares Signal, ein klares Nein – nicht ein Jein. Riskiere eine Auseinandersetzung, die in diesem Fall kurz ist, im anderen Fall untergründig weiterschwelt. Tue nicht mit Zähneknirschen Dinge für andere, die dir nicht passen.

Kläre Missverständnisse

Am 11./12. April erfährst du Neuigkeiten, die gewisse Dinge in ein anderes Licht rücken. Ziehe trotzdem keine voreiligen Schlüsse. Stelle kritische Fragen.

Schwachstellen zeigen sich bereits am 15. April. Wo hast du dich getäuscht oder wurdest nicht richtig verstanden? Missverständnisse wollen jetzt geklärt werden.

In der Liebe gibt es vom 17. bis 19. April hilfreiche Konstellationen, die du für konstruktive Gespräche nutzen kannst. Sprich jetzt auch die schmerzlichen Themen an. So bist du besser vorbereitet, wenn bald nochmals eine herausfordernde Phase kommt.

Herausfordernde Tage im April 2024 8. bis 10. April: Unachtsamkeit, Verletzungsgefahr, Energielosigkeit, Rückschlag, Frustration, Gewalt, aufgeben müssen (Widder-Neumond auf Chiron, totale Sonnenfinsternis, Mars Konjunktion Saturn).

20. bis 22. April: Rivalität, Sturheit, Neid, Rachegelüste, Machthunger und Machtkonflikte, seelische Verletzungen, Herzschmerz, unerwartete Wendungen – ev. «Glück im Unglück»/ein Unglück abwenden können (Mars Opposition Lilith, Jupiter Konjunktion Uranus, Venus Konjunktion Chiron, Sonne Quadrat Pluto).

28. und 29. April: Unklarheit, Unsicherheit, Gereiztheit, passiv-aggressives Verhalten, Täuschungsgefahr, Energiemangel, fehlende Motivation (Mars Konjunktion Neptun). Mehr anzeigen

Wer tritt jetzt in dein Leben?

Wenn die Venus am 17. April über den aufsteigenden Mondknoten läuft, könnte jemand in dein Leben treten, der/die dich ermutigt, den Weg deines Herzens zu gehen. Achte darauf, welche Menschen du jetzt kennenlernst.

Im Herzensbereich macht sich Aufbruchsstimmung bemerkbar, und du wirst ermutigt, deiner inneren Stimme zu folgen.

Wem gehört was?

Vom 20. bis 22. April haben die Sterne Machtkonflikte im Gepäck. Dabei geht es um Rivalität und Neid, speziell in Bereichen, die mit Geld zu tun haben, wie Einkommen, Eigentum, Vermögen, Beteiligungen, Erbschaften.

Die Zeichen stehen auf Konfrontation, wobei wenig Rücksicht auf Befindlichkeiten genommen wird. Rote Linien werden überschritten, was zu Verletzungen führt.

Zurückhaltung statt Konfrontationskurs

Wenn das in deinen persönlichen Beziehungen der Fall ist, solltest du dich nun schützen. Signalisiere klar, wenn dir etwas zu viel wird und du Ruhe brauchst. Es ist sinnvoll, dich einen Moment lang zurückzuziehen.

So kannst du dich und andere vor weiteren Verletzungen schützen und gleichzeitig achtsam sein. Statt dich in Dramen zu verwickeln, spürst du besser in dich hinein: Was brauchst du jetzt? Was und wer tut dir jetzt gut?

Vollmond bringt intensive Gefühle

Vielleicht kommst du nun auch zur Einsicht, dass du dich aus einer Beziehung lösen musst. Prüfe, wo die Wertschätzung fehlt oder deine Werte konstant missachtet werden. Das kann auch im beruflichen Umfeld oder mit Personen in deinem weiteren Bekanntenkreis der Fall sein.

In der Nacht auf den 24. April findet ein Vollmond im Skorpion statt, der dich beim Loslassen von schmerzlichen Verbindungen und Erfahrungen unterstützt. Das geht zwar nicht auf Knopfdruck, doch der Prozess wird in Gang gesetzt.

Achterbahn der Gefühle

Erlaube dir ambivalente Gefühle. Bis Anfang Mai zieht es dich immer wieder zurück in alte Muster. Betrachte das nicht als Rückfall, sondern als Gelegenheit, deine Seele noch tiefer zu ergründen. Wo bist du abhängig und fühlst dich ohnmächtig?

Vermeide Aktivismus, es geht jetzt um einen inneren Prozess. Wenn du dich innerlich lösen kannst, stellt sich im realen Leben Klarheit ein, weil du deine Gefühle und Bedürfnisse klar benennen kannst.

Neue Türen öffnen sich

Der Kommunikationsplanet Merkur wird am 25. April stationär und danach direktläufig – auf der Position des aufsteigenden Mondknotens. Dies könnte ein wichtiger Tag sein, der neue Erkenntnisse bringt. Eine Begegnung könnte sich als Türöffner erweisen oder dich auf eine zündende Idee bringen.

Mit Entscheidungen warten bis Mai

Mit konkreten Entscheidungen oder Projektstarts wartest du trotzdem besser bis Anfang Mai. Der Entscheidungsplanet Mars trifft nämlich in den letzten Tagen vom April in den Fischen auf den Neptun, den Planeten der Täuschung.

So gilt es vorerst, Unklarheiten auszuräumen. Bei diesem Prozess könnten gewisse Projekte platzen wie eine Seifenblase. Gut so, dann musst du nicht unnötig Energie investieren, wo keine Aussicht auf Erfolg besteht.

