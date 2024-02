Horoskop März 2024 – Astrologin Alexandra Kruse: «Schreiben Sie einen Liebesbrief» Eine Zeit des Erwachen. Der März 2024 bringt eine Vielzahl von planetarischen Konstellationen mit sich, die Herausforderungen aber auch Chancen mit sich bringen. Tipp: Wichtige Termine besser jetzt abmachen. 09.02.2024

Astrologin Alexandra Kruse schaut in die Sterne und verrät, was diese im Monat März für dich bereithalten.

Kruse vertritt blue News-Astrologin Monica Kissling, die im März Pause macht.

Das Sternzeichen Fisch steht im Mittelpunkt der kommenden Wochen. Mehr anzeigen

Der Monat März 2024 bietet dir eine Mischung aus Herausforderungen und Chancen in verschiedenen Lebensbereichen.

Es ist eine Zeit der Reflexion, Neuausrichtung und des Wachstums, die es uns ermöglicht, unsere Beziehungen zu stärken, für unser Wohlbefinden zu sorgen und berufliche Möglichkeiten zu nutzen.

Indem wir flexibel bleiben und auf die Zeichen des Universums achten, können wir das Beste aus diesem Monat herausholen.

1. Liebe und Beziehungen

Zur Person: Alexandra Kruse blue News Alexandra Kruse, geboren 1978 in Bielefeld, Sternzeichen Einhorn, lebt seit 2006 in ihrer Wahlheimat Zürich. 2012 wurde sie Mutter und die Rufe des Universums immer lauter. Der Tod ihres Vaters 2016 und ihrer Schwester 2018 sorgten für das offizielle «Outing» aus dem spirituellen Kleiderschrank. Heute sind ihre Horoskope beliebt bei Menschen, die nichts von Horoskopen halten, ihre Texte Must-Reads und ihre Programme voller Menschen, die an Wunder und vor allem sich selber glauben.

In der ersten Hälfte des Monats könnten Beziehungen durch das Venus-Quadrat zu Uranus und den Mars-Quadrat zu Uranus Spannungen erfahren. Unvorhergesehene Ereignisse könnten für ein wenig Unruhe sorgen und die Stabilität in unseren Partnerschaften beeinträchtigen.

Beste Medizin: Offene Kommunikation! Es ist jetzt wichtig, flexibel zu bleiben und Konflikte konstruktiv anzugehen. Der Neumond am 10. März in den Fischen, begleitet von Merkurs Eintritt in den Widder, lädt zur Reflexion und Neuausrichtung in Beziehungen ein.

Es ist eine Zeit, um spirituelle Verbindungen zu vertiefen, unrealistische Erwartungen loszulassen und ehrliche Wünsche zu formulieren. Die Venus-Konjunktion mit Saturn am 22. März erinnert uns daran, unsere Werte und Verpflichtungen in Beziehungen zu überdenken und zu klären.

Das Venus-Sextil zu Jupiter am 24. März bringt eine erfrischende Energie der Grosszügigkeit und des Optimismus in romantische Verbindungen, die neue Möglichkeiten für Innovation und Wachstum in Beziehungen bietet. Schreiben Sie einen Liebesbrief.

2. Gesundheit und Wohlbefinden

Die planetarischen Konstellationen im März unterstützen die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, insbesondere durch den Neumond in den Fischen am 10. März.

Dies ist eine günstige Zeit, um sich auf spirituelle Praktiken wie Meditation und Yoga zu konzentrieren und neue Wege der Selbstfürsorge zu erkunden. Die Sonne-Konjunktion mit Neptun am 17. März verstärkt unsere intuitive Wahrnehmung, das Bewusstsein für das eigene Wohlbefinden und kann für Erleuchtung sorgen.

Zusammenfassung der wichtigen Tage im März 2024 8. März: Merkur Konjunktion Neptun: Dinge können jetzt etwas unklarer erscheinen, als auch schon.

10. März: Merkur wechselt in den Widder. Unsere Kommunikation wird direkter.

10. März: Neumond, 10 Uhr, Sonne und Mond auf 20°17` in den Fischen: ein sehr erleuchtender Neumond.

11. März: Venus wechselt in die Fische. Unsere Liebe erscheint ab sofort uferlos. Gut auf persönliche Grenzen achten.

20. März: Zeichenwechsel: Sonne im Widder – das neue astrologische Jahr fängt an.

23. März: Mars wechselt in die Fische: Es kann sein, dass uns die nächsten Wochen etwas der Antrieb fehlt.

25. März: Vollmond, 8 Uhr: Sonne im Widder, Mond gegenüber auf 5°07` in der Waage. Ein friedlicher Vollmond, der Balance und Ausgleich in Beziehungen bringt. Mehr anzeigen

Es ist wichtig, auf innere Signale zu achten und sich ganz bewusst Zeit für Regeneration und Entspannung zu nehmen. Also, wagen Sie den Schritt ins Yoga Studio oder lösen Sie ein Online Abo für die Praxis zu Hause. Mit dem Eintritt der Sonne in den Widder am 20. März ist ihnen eher nach Boxen zumute, was auch okay ist.

3. Beruf und Karriere

Berufliche Aussichten könnten durch die Merkur-Konjunktion mit Neptun am 8. März etwas unklar erscheinen, aber gleichzeitig bieten sich Möglichkeiten für kreative Lösungen und Inspiration. Der Wechsel der Sonne in den Widder am 20. März markiert dann einen sehr guten Zeitpunkt der Aktivierung und des Vorwärtsdrängens in beruflichen Angelegenheiten.

Mars' Eintritt in die Fische am 23. März fordert dazu auf, mit Empathie und Mitgefühl zu handeln und sich für soziale Projekte einzusetzen. Das Venus-Sextil zu Jupiter am 24. März und das Sonne-Sextil zu Pluto am 21. März bringen Potenzial für berufliche Transformation und Erfolg.

Es ist wichtig, Chancen zu erkennen und mutig neue Wege einzuschlagen. Machen Sie alle wichtigen Termine wirklich besser jetzt, ab April ist Merkur dann wieder rückläufig und sorgt für Chaos!

