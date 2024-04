Diese beliebten Badestrände solltest du in den Ferien unbedingt meiden

Der Platja del Bogatell nahe Barcelona eignet sich zum Sonnen – aber nicht zum Baden. IMAGO/Pond5 Images

Zahlreiche Badestrände in Europa weisen schlechte Wasserqualität auf und können sogar ein Gesundheitsrisiko sein. Auch beliebte Touristenziele sind betroffen.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zahlreiche Badestrände weisen eine schlechte Wasserqualität auf.

Teilweise warnen die Behörden gar vor Gesundheitsrisiken.

Unter den betroffenen Stränden sind auch viele Touristenziele. Mehr anzeigen

Ein schöner Strand mit sauberem, klarem Wasser - ein wichtiges Kriterium für perfekte Badeferien. Doch das ist längst nicht überall garantiert. Die Wasserqualität wird von vielen Faktoren beeinflusst, von Abwasser bis hin zu Mikroplastik.

Die gute Nachricht: Die Situation hat sich vielerorts verbessert, dank sorgfältiger Überwachung und dem Einsatz von Umweltschutz-Gruppen. Laut der Europäischen Umweltagentur (EUA) erfüllen über 95 Prozent der Badeplätze die von der EU festgelegten Mindeststandards.

Trotzdem hat die britische Zeitung «The Telegraph» mit öffentlich zugänglichen Daten einige der am stärksten verschmutzten Strände Europas identifiziert, die in der Nähe von Ferienorten oder beliebten Zielen für Städtereisen liegen.

Plage de la Gravette, Antibes (Frankreich)

Der Plage de la Gravette kommt schlecht weg. IMAGO/BE&W

Der beliebte Plage de la Gravette in Antibes schnitt nicht gut ab. Obwohl die meisten Strände an der Côte d'Azur eine «ausgezeichnete» Wasserqualität aufweisen, wurde dieser Abschnitt als «ausreichend» bis «schlecht» eingestuft. Nachdem das Baden im Juni 2023 wegen hoher Enterokokken-Bakterien im Wasser verboten wurde, hat sich die Qualität für die Saison 2024 verbessert.

Saint-Michel-en-Grève, Bretagne (Frankreich)

Die malerischen Strände der Bretagne leiden seit Jahrzehnten unter Grünalgen. Die Situation wird durch das Eindringen von Nitraten ins Wasser verschärft, was zu gefährlichem Schwefelwasserstoff führt. Dieses kann Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen und wird sogar mit dem Tod von Menschen und Tieren in Verbindung gebracht. Obwohl Massnahmen ergriffen werden, bleibt die Wasserqualität am Sandstrand von Saint-Michel-en-Grève seit 2021 «schlecht».

Pellaro Lume, Reggio Calabria (Italien)

Die Wasserqualität an diesem Küstenabschnitt ist seit langem problematisch. Badende wurden 2019 mit Infektionen durch Fäkalien-Verunreinigungen konfrontiert. Die Abwasserreinigung wird als prioritär angesehen, aber die Probleme bestehen weiterhin.

Im Sommer gilt deswegen entlang des 12 Kilometer langen Küstenabschnitts auch ein Badeverbot.

Lido Olimpo, Sizilien (Italien)

Die Wasserqualität an den Stränden von Palermo hat stark abgenommen. Die Abwassersysteme wurden verbessert, aber die Umwelt befindet sich noch immer in einem Erholungsprozess.

Immer wieder werden Badeverbote verhängt, aufgrund fäkaler Bakterien oder möglicher Grundwasserverschmutzung.

Praia do Camilo, Algarve (Portugal)

An einigen Stränden in Portugal wurden aufgrund von fäkalen Koli-Bakterien Badeverbote verhängt, darunter auch am Praia do Camilo. Dieser Strand gilt als Geheimtipp – Baden ist jedoch keine gute Idee. Die Wasserqualität am Meia Praia ganz in der Nähe hat sich deutlich verbessert.

Playa del Forum, Barcelona (Spanien)

Sommertag am Platja del Bogatell: Das Wasser wird als ungesund eingestuft. IMAGO/Pond5 Images

Obwohl die Playa del Forum oder auch Playa del Bogatell beliebt ist, fordert die Europäische Umweltagentur EUA seit vier Jahren, sie wegen schlechter Wasserqualität zu schliessen. Die katalanische Wasserbehörde widerspricht und wehrt sich gegen die Schliessung.

Ganz in der Nähe des Strandes befindet sich ein Wärmekraftwerk, eine Müllverbrennungsanlage und eine Kläranlage. Diese haben laut der EUA einen erheblichen Einfluss auf die Wasserqualität. Sie empfiehlt, auf andere Strände auszuweichen.