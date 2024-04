Westküste Australiens // Diese gestrandeten Grindwale kämpfen ums Leben Am Donnerstag strandeten zwischen 50 und 160 Grindwale an der Westküste Australiens. Laut örtlichen Behörden sind 26 Säugetiere ums Leben gekommen. Die Rettungsaktionen laufen noch auf Hochtouren. 25.04.2024

Am Donnerstag strandeten je nach Quelle zwischen 50 und 160 Grindwale an der Westküste Australiens. 26 Säugetiere sind bereits ums Leben gekommen. Die Rettungsaktionen laufen noch auf Hochtouren.

Nicole Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstag strandeten je nach Quelle zwischen 5o und 160 Grindwale an der Westküste Australiens.

Laut den örtlichen Behörden sind 26 Tiere ums Leben gekommen.

Die Wale gerieten in der Nähe der Kleinstadt Dunsborough, 250 Kilometer südlich von Perth, in Not.

Wieso die Grindwale gestrandet sind, ist unbekannt. Mehr anzeigen

Zahlreiche freiwillige und professionelle Helfer*innen eilten am Donnerstag zum Strand bei Dunsborough, an der Westküste Australiens. Der Grund: Zwischen 50 und 160 Grindwale gerieten in Not und strandeten.

Die Menschen versuchten mit Übergiessen vom Wasser die Säugetiere am Leben zu halten, so berichten Medien. Nach Angaben der Behörde für Artenvielfalt und Naturschutz (DBCA) sind 26 Grindwale ums Leben gekommen. Ausserdem forderten die Behörden die Bevölkerung auf, sich den Walen nur unter Anleitung von Experten zu nähern.

Eine weitere Gruppe von 20 Grindwalen wurde etwas weiter von der Küste entfernt gesichtet. Einsatzkräfte konnten diese vom Stranden abhalten. Wieso aber massenhaft Wale gestrandet sind, ist derzeit unbekannt.