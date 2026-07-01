Wie viel Streit steckt in einer Grillwurst? Mehr als man denkt. Tamara Cantieni und Frank Richter diskutieren über eine Gesellschaftskomödie mit Hape Kerkeling, ein Beziehungsdrama rund um Stand-up-Comedy und einen ungewöhnlichen Survival-Horrorfilm.

Streamteam-Podcast Ein Grill wird zur Staatsaffäre und auf einer Insel wird ums Überleben gekämpft

Extrawurst

Den Auftakt macht «Extrawurst». Eigentlich möchte ein Tennisclub nur einen neuen Grill fürs Sommerfest anschaffen. Doch daraus entwickelt sich eine hitzige Debatte über Zusammenleben, Toleranz und Vorurteile. Tamara gefällt, wie der Film alltägliche Konflikte mit viel Humor aufgreift. Frank hat ebenfalls seinen Spass, findet aber, dass sich einige Pointen zu oft wiederholen. Einig sind sich beide: Die starke Besetzung trägt den Film.

Is This Thing On?

Mit «Is This Thing On?» wird es deutlich ernster. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der nach dem Scheitern seiner Ehe als Stand-up-Comedian neu anfängt. Während Frank dem Film viel abgewinnen kann und besonders die schauspielerischen Leistungen lobt, bleibt Tamara enttäuscht. Für sie funktioniert die Geschichte nicht, weil ausgerechnet die Comedy kaum überzeugt. Bei der Bewertung liegen die beiden entsprechend weit auseinander.

Send Help

Zum Schluss geht es mit «Send Help» auf eine einsame Insel. Nach einem Flugzeugabsturz müssen eine Angestellte und ihr Chef gemeinsam ums Überleben kämpfen. Tamara, die selbst Survival-Erfahrung mitbringt, stört sich an den wenig glaubwürdigen Szenen. Frank kann über die Mischung aus Komödie und Horror hingegen gut hinwegsehen und fühlt sich bestens unterhalten.

Wie immer endet die Folge mit «Fakt oder Fake». Diesmal erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer unter anderem, welche legendäre Filmrolle Sean Connery ablehnte und weshalb ihm diese Entscheidung Millionen kostete.

Ausserdem verabschieden sich Tamara Cantieni und Frank Richter in die Sommerpause – mit noch einer letzten Folge, bevor «streamteam» vorerst pausiert.