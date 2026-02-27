Belgio Incendio in un palazzo ad Anversa, 'diversi morti'

Il rogo è scoppiato nel quartiere Linkeroever. (foto simbolica)

Almeno cinque persone hanno perso la vita nell'incendio di un condominio di dieci piani situato nel quartiere di Linkeroever, nella città belga di Anversa. Lo ha confermato la polizia, precisando che il numero completo delle vittime non è ancora disponibile.