Lehmann zwischen Genie und Wahnsinn ++ Terchoun trifft ++ Piubel mit Fehlschuss des Jahres

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Profi-Fussballerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau. Am Dienstag gibt Pia Sundhage zudem den Kader für die kommenden Länderspiele gegen Deutschland und England bekannt.

Juventus Turin Viola Calligaris

Fünf Tage nach der 0:4-Heimschlappe gegen Lia Wältis Arsenal in der Champions League, sitzt Calligaris am Sonntag gegen Sassuolo auf der Bank. Die Partie endet 2:2, was einer dicken Überraschung gleichkommt, da Juve zuvor 8 von 9 Ligaspielen gewinnt und Sassuolo auf der anderen Seite lediglich vier Punkte auf dem Konto hatte. Weil Verfolger Fiorentina gegen das schwach in die Saison gestartete Napoli ebenfalls nur Remis spielt, beträgt der Vorsprung weiterhin vier Punkte. Inter Mailand (3:0 gegen Sampdoria) und die AS Roma (2:1 gegen Lazio) rücken bis auf fünf Punkte an den Leader heran.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Alisha Lehmann bekommt bei Juve eine selten gewordene Chance, sich von Beginn an zu präsentieren. Und die 25-Jährige gehört gegen Abstiegskandidat Sassuolo zu den auffälligsten Akteurinnen auf dem Platz. In der ersten Halbzeit lässt sie zwei Chancen liegen, trifft dann aber in der 60. Minute mit einem präzisen Flachschuss zum 2:1. Keine zwei Minuten später läuft die 25-Jährige alleine auf die kanadische National-Torhüterin Lysianne Proulx zu, bringt den Ball aber nicht im Tor unter. Lehmann schiesst der Torhüterin den Ball kraftlos ins Körbchen. Dank des Fehlschusses bleibt Sassuolo am Leben und erzielt tatsächlich noch den Ausgleich zum 2:2.

AS Roma Alayah Pilgrim

Die AS Roma gewinnt das Derby gegen Lazio Rom 2:1. Pilgrim steht wie schon unter der Woche in der Champions League (0:3-Niederlage gegen Lyon) und beim 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Fiorentina nicht im Kader. Sie unterstützt ihr Team stattdessen als Zuschauerin.

Beim letzten Nati-Zusammenzug Ende Oktober rückte die 21-Jährige in Absprache mit den Verantwortlichen des Nationalteams nicht ein, um sich von einer Verletzung zu erholen. Danach meldete sie sich zwar bei den Römerinnen zurück und erzielte bei einem halbstündigen Einsatz einen Treffer. Doch seither ist wieder Regeneration angesagt. Ob sie am Dienstag von Nati-Trainerin Pia Sundhage ein Aufgebot für die Länderspiele gegen Deutschland (29. November im Letzigrund) und England (3. Dezember an der Bramall Lane, Sheffield) erhält, gilt es deshalb abzuwarten.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Zu früh könnten die Länderspiele auch für Eseosa Aigbogun kommen, die nach ihrem Kreuzbandriss auf dem Weg zurück ist. Am 3. und 9. November kam die 99-fache Nationalspielerin jeweils zu zwei Kurzeinsätzen, gegen Lyon und Lazio sass sie über die volle Distanz auf der Ersatzbank.

Arsenal Lia Wälti

122 Mal steht Trainer Jonas Eidevall bei Arsenal an der Seitenlinie, ehe er am 14. Oktober nach vier Spielen (1 Sieg, 2 Remis, 1 Niederlage) mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Seither hat die vormalige Co-Trainerin Renée Slegers das Sagen. Und unter der 35-Jährigen überzeugt Arsenal auf ganzer Linie. Eine Woche nach dem 5:0-Heimsieg gegen Brighton feiert Arsenal auswärts bei Tottenham vor 28'852 Zuschauer*innen einen 3:0-Sieg. Dazwischen haben Lia Wälti und Co. in der Champions League Juventus Turin auswärts mit 4:0 deklassiert. Die Nati-Kapitänin ist in all diesen Spielen Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld.

Tottenham Luana Bühler

Die 28-jährige Nati-Verteidigerin hat gegen Arsenal einen schweren Stand, denn ihr Team läuft dem Ball meist nur hinterher. Am Ende setzt es vor fast 29'000 Fans eine 0:3-Niederlage ab.

West Ham United Seraina Piubel

Die 24-jährige Offensivspielerin spielt bei der 2:3-Niederlage gegen Brighton über die volle Distanz, wartet aber weiter auf ihren ersten Skorerpunkt in der Liga. Die Chance, ein Tor zu erzielen, hatte sie, ja, sie hätte eigentlich treffen müssen – aus kürzester Distanz haut sie den Ball über die Latte und kann es selbst kaum fassen. Anfangs Oktober glückten Piubel beim 6:1-Sieg im Cup gegen Portsmouth ein Tor und ein Assist.

Aston Villa Noelle Maritz

Aston Villa feiert einen 3:2-Sieg gegen Crystal Palace. Die zu Beginn der Saison unumstrittene Stammspielerin Noelle Maritz sitzt dabei zum dritten Mal in Folge auf der Bank. Für die kommenden Länderspiele dürfte die 120-fache Nationalspielerin dennoch aufgeboten werden.

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler sticht bei Frankfurts 1:0-Sieg in Hoffenheim immer wieder in die freien Räume und hat Pech, dass nach ihren Hereingaben kein Tor fällt. Die Eintracht bleibt dank des Sieges Leader Wolfsburg dicht auf den Fersen. Das einzige Tor der Partie wird Frankfurt auf dem Silbertablett serviert. Die Hoffenheimer Torhüterin spielt den Ball mit der Hand auf ihre Teamkollegin, die den Ball mit den Händen aufhebt. Sie glaubt, einen Abstoss ausführen zu müssen. Doch der Ball hat das Spielfeld zuvor nicht verlassen und so gibt es folgerichtig Elfmeter. Diesen verwandelt Sara Doorsoun in der 52. Minute eiskalt.

Es ist die nahezu perfekte Kopie eines Treffers, den man erst kürzlich in der Champions League der Männer im Spiel zwischen Brügge und Aston Villa zu sehen bekam. Dort fiel das einzige Tor der Partie ebenfalls in der 52. Minute nach einem durch Tyrone Mings identisch verursachten Elfmeter.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Riesen wird in der 65. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

RB Leipzig Elvira Herzog

Leipzig verliert erstmals seit Ende Januar ein Heimspiel. Gegen Bayer Leverkusen setzt es eine 0:1-Niederlage ab, wobei die Schweizer Nationaltorhüterin beim Gegentreffer keine Schuld trifft.

RB Leipzig Lydia Andrade

Die 25-Jährige steht gegen Leverkusen in der Startelf, bleibt aber wie die meisten ihrer Teamkolleginnen blass.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti wird gegen ihren Ex-Verein in der 63. Minute für Nati-Kollegin Lydia Andrade eingewechselt, kann aber ebenfalls nicht auf sich aufmerksam machen.

SC Freiburg Julia Stierli

Beim 1:0-Sieg gegen SGS Essen macht Nati-Verteidigerin Julia Stierli einen guten Job und lässt nichts anbrennen.

SC Freiburg Leela Egli

Die 17-jährige Mittelfeldspielerin Leela Egli wird in der 88. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Stürmerin Fölmli ist nach ihrem Kreuzbandriss, den sie sich vor rund einem Jahr zugezogen hat, noch nicht einsatzbereit.

Werder Bremen Livia Peng

Werder Bremen trifft am Montag (18.00 Uhr) auswärts auf Köln.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Werder Bremen trifft am Montag (18.00 Uhr) auswärts auf Köln.

1. FC Köln Alena Bienz

Köln spielt am Montag (18.00 Uhr) gegen Werder Bremen.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Schmid spielt bei Bundesliga-Schlusslicht Turbine Potsdam gegen die Leaderinnen aus Wolfsburg in der Fünferabwehr als Rechtsverteidigerin durch. Trotz der 9. Niederlage im 10. Spiel darf Potsdam zufrieden sein, denn gegen Wolfsburg hält das Team wacker dagegen und erzielt erst noch das erste Tor der Saison.

Turbine Potsdam Flavia Lüscher

Lüscher kommt gegen Wolfsburg nicht zum Einsatz.

St. Pölten Ella Touon

Ella Touon gibt beim 2:1-Sieg gegen SCR Altach nach überstandener Verletzung in der 62. Minute ihr Comeback. Am Resultat ändert sich nichts mehr. St. Pölten führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf Austria Wien an. Unter der Woche stand Touon in der Champions League bei der 0:7-Klatsche gegen Barcelona noch nicht im Kader.

Barcelona Sydney Schertenleib

Barcelona demütigt Real Madrid im Spitzenspiel und siegt gegen den ersten Verfolger auswärts 4:0. Nach zehn Runden steht Barça mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Real hat nun bereits acht Punkte Rückstand, nach Verlustpunkten sind es allerdings nur fünf. Das 17-jährige Supertalent Sydney Schertenleib wird in der 2. Minute der Nachspielzeit eingewechselt.

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

PSV Eindhoven gewinnt gegen AZ Alkmaar mit 4:1 und grüsst nach sieben Runden von der Tabellenspitze. Xhemaili bleibt zwar zum zweiten Mal in Folge ohne Skorerpunkt, dennoch läuft es bei ihr seit dem Leihwechsel rund und über mangelnde Spielpraxis kann sie sich nicht beklagen. Unter diesen Umständen könnte die 21-Jährige auch in der Nati wieder eine grössere Rolle spielen.

Hammarby IF Smilla Vallotto

Das letzte Meisterschaftsspiel bestritt Hammarby vor über einer Woche. Zwar verteidigt Hammarby IF den Titel nicht, wird aber hinter Rosengård und BK Häcken Dritter und qualifiziert sich für die nächste Champions-League-Kampagne. Und weil Hammarby auch heuer in der Champions League spielt, ist die Saison für Vallotto und Co. noch nicht zu Ende. Unter der Woche unterlag das Team aus Schweden Manchester City mit 0:2. Bis Ende Jahr stehen noch drei weitere Champions-League-Spiele auf dem Programm. Der Reihe nach gilt es gegen Manchester City (21. November), Barcelona (12. Dezember) und St. Pölten (18. Dezember) ernst.

Dijon FCO Meriame Terchoun

Gegen Guingamp steht Terchoun endlich mal wieder in der Startelf. Und die 29-jährige Flügelflitzerin zahlt das Vertrauen zurück. Zwar lässt sie in der 1. Halbzeit eine Top-Chance liegen und bekundet nach dem Pausentee mit einem Hammer an die Latte Pech, doch in der 71. Minute erzielt die auffälligste Akteurin auf dem Platz das 1:0. Gut zehn Minuten später wird sie ausgewechselt und sieht drei weitere Treffer ihres Teams von der Bank aus. Dank des 4:0-Sieges festigt Dijon Platz 4.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic hat mit Seattle die Playoffs verpasst. In einer Instagram-Story grüsst sie stattdessen aus dem mexikanischen Monterrey.

Houston Dash Ramona Bachmann

Auch für Bachmann ist die Saison nach dem Verpassen der Playoffs zu Ende. Mit einem Post auf Instagram beweist sie aber, dass sie deswegen nicht einfach nur auf der faulen Haut liegt. So stehen etwa Passübungen mit Schulterblick auf dem Programm.

Northwestern Wildcats Anna Caterina Regazzoni

Die Saison ist für die 21-Jährige zu Ende. Unter diesen Umständen dürfte sie für die Nati kein Thema sein.

Wissenswertes rund um die Heim-EM 2025

