Patrick Fischer, head coach della Nazionale svizzera di hockey, ha parlato della prossima Karjala Cup KEYSTONE

La Nazionale svizzera inizia la nuova stagione giovedì alla Karjala Cup di Helsinki. I primi avversari saranno i padroni di casa della Finlandia. Patrick Fischer ha parlato della grande delusione agli ultimi Mondiali e del difficile ringiovanimento della Nazionale.

SDA

Prima della partenza di lunedì, l'allenatore Patrick Fischer ha concesso un'intervista all'agenzia di stampa Keystone-SDA, in cui ripercorre il Campionato del Mondo, parla degli sviluppi dell'hockey su ghiaccio svizzero e della formazione attuale.

Un anno fa ha dovuto spiegare un'altra delusione. Poi hai mostrato ai critici la medaglia d'argento ai Campionati del Mondo. Quanto è grande la soddisfazione?

Sono molto contento che sia andata così. Negli ultimi tempi abbiamo faticato a fornire le nostre prestazioni quando contava. Abbiamo affrontato questo problema. Per questo abbiamo assunto il performance coach Stefan Schwitter, che ci ha aiutato a rimanere sempre nel momento giusto. Abbiamo affrontato questo problema per tutta la stagione.

Abbiamo messo i giocatori sotto pressione, che poi è aumentata ulteriormente a causa della serie di sconfitte. Sono ancora più grato di aver dimostrato nei quarti di finale contro la Germania che possiamo farcela. Abbiamo dimostrato il nostro potenziale anche in semifinale e in finale. Questo ci ha fatto bene.

Mano sul cuore: quanta pressione ha sentito lei stesso?

Non era un segreto che per me sarebbe stata la fine se non avessimo fatto una buona prestazione. Ma la pressione non mi ha rallentato e non è che non riuscissi a dormire. Un grande complimento va alla mia compagna e all'ambiente circostante, che mi hanno aiutato enormemente. Dopo la vittoria nei quarti di finale, mi sono però tolto un peso enorme dalle spalle e mi sono sentito enormemente sollevato.

L'argento ai Campionati del Mondo è ovviamente un grande successo, ma per il titolo mancava davvero poco. Quanto le ha dato fastidio questo?

È stato estremamente doloroso ed è riecheggiato per molto tempo. Non ho mai avuto l'onore di allenare una squadra con un tale spirito. Roman Josi è stato un capitano incredibile. Tutti si sono messi al servizio della squadra, non c'era invidia. È questo che ha reso tutto così speciale. Ci sentivamo pronti per il titolo.

Molti forse non avranno mai questa possibilità, o non l'avranno per molto tempo. La grande delusione era palpabile sul volo di ritorno. Non c'era paragone con le sconfitte in finale del 2013 e del 2018. Ora dobbiamo prendere lo slancio e continuare a migliorare, perché abbiamo ancora bisogno di qualcosa in più.

La squadra dipende in larga misura dai giocatori della NHL presenti ai Campionati del Mondo.

Lo stesso vale per le altre squadre. La Repubblica Ceca quest'anno aveva con sé quasi tutti i suoi migliori giocatori, e anche Svezia, Canada e Stati Uniti hanno schierato squadre molto forti. Tutti hanno bisogno di qualità in più.

Nonostante il successo, Nino Niederreiter ha avvertito di essere preoccupato per la mancanza di talenti che mette sotto pressione i giocatori affermati.

La Svizzera aveva la seconda squadra più vecchia dell'ultimo Campionato del Mondo. In un'intervista ha detto, tra le altre cose, di avere la sensazione che non fossero così bravi come pensavano di essere. Come lo vede?

È un problema che si pone da un po' di tempo a questa parte: come allenare meglio i giocatori più giovani, come farli entrare nel campionato, come fargli ottenere un tempo di ghiaccio importante. Dobbiamo lavorare per produrre di nuovo i migliori giocatori in assoluto, quelli che arrivano direttamente in NHL.

Negli ultimi anni non siamo riusciti a farlo come avremmo voluto. È qui che noi della federazione, insieme ai club, dobbiamo fare la differenza. C'è solo un modo: un coaching ancora migliore, un numero maggiore di allenatori professionisti per i giovani giocatori, strutture ancora migliori. Questo aumenta le possibilità di sviluppare buoni giocatori.

Il problema principale è che non c'è abbastanza competenza ai livelli più bassi, la cosiddetta età dell'apprendimento, e che i club non sono disposti a investirvi abbastanza denaro?

Questo è un grosso problema. Ma non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo. Nel 1997 eravamo terzi nel girone B. Da allora sono successe molte cose. Sono stati investiti più soldi e Ralph Krueger (allenatore della nazionale dal 1998 al 201, ndr.) è stato un grande promotore di questo cambiamento.

Prima di assumere l'incarico di allenatore della Nazionale (alla fine del 2015), ero assistente del Lugano, che all'epoca era già una squadra di alto livello. Tuttavia non avevamo un preparatore dei portieri, un preparatore atletico o un preparatore video. Non vogliamo nemmeno parlare della situazione dei giovani. Questo accadeva circa 12 anni fa.

E ora?

Ora non è solo il Lugano a essere completamente diverso, ci sono anche diversi allenatori professionisti nei programmi giovanili, semplicemente a livello di U15 a U20. Quindi c'è uno sviluppo positivo, ma sotto questo aspetto siamo ancora indietro rispetto alle nazioni più importanti. La qualità e la quantità di allenatori ai livelli più bassi non è ancora soddisfacente.

In Svezia, ad esempio, ci sono cinque o sei allenatori sul ghiaccio e di conseguenza producono più buoni giocatori. La direzione in Svizzera è giusta, ed è questo che bisogna vedere. È davvero incredibile quello che è successo in senso positivo nell'hockey su ghiaccio in questo Paese negli ultimi 25 o 30 anni.

La squadra per la Karjala Cup comprende il 41enne Andres Ambühl. Perché non date a un giocatore più giovane la possibilità di fare esperienza a questo livello?

Si applica il principio del rendimento. Ambühl ha dimostrato ancora una volta ai Mondiali di quest'anno quanto sia importante. Anche se al momento le cose per lui non stanno andando secondo i piani con il Davos, merita un'altra convocazione, proprio come gli altri partecipanti al Mondiale.

La Coppa del Mondo 2026 si terrà in Svizzera. In che misura questo ha già un ruolo per questa stagione?

C'è già stata una fase dopo i Giochi Olimpici del 2022 in cui abbiamo ringiovanito la squadra, in particolare nella posizione di difensore destro, dove all'epoca giocavano Yannick Weber, Raphael Diaz e Ramon Untersander. Ora ne stiamo beneficiando.

Ma di certo non nomineremo giocatori solo perché sono più giovani, devono essere al livello giusto. Ma se due giocatori sono ugualmente bravi, è naturalmente più sensato scegliere il giocatore più giovane in vista del futuro. Il nostro obiettivo è quello di introdurre gradualmente la nuova generazione e di darle molto tempo sul ghiaccio a livello internazionale nei tornei EHT.

SDA